هل صوت نواب من "العدالة والتنمية" لصالح "القاسم الانتخابي"؟

تستمر أزمة حزب العدالة والتنمية في التفاقم، مع خسارة معركة “القاسم الانتخابي” يوم الجمعة الماضي.

وتؤكد مصادر هسبريس أن شكوكا كبيرة تحوم حول بعض نواب “البيجيدي”، الذين يرجح أنهم صوتوا لصالح القاسم الانتخابي الجديد إلى جانب نواب الأغلبية والمعارضة؛ غير أن الحزب لم يتمكن من تحديد هويتهم بسبب طريقة التصويت، وإن كانت الواقعة مؤكدة، نظرا للفرق بين عدد الحاضرين وبين عدد المصوتين.

المصادر نفسها تؤكد وجود تحقيق داخل “البيجيدي” للتأكد من الرقم 104 الذي أعلن عنه كعدد لمعارضي التصويت على تعديلات القوانين الانتخابية المرتبطة بالقاسم الانتخابي، حيث يقول البعض إن سبب التحقيق مرتبط بكون عدد الحاضرين من نواب العدالة والتنمية يفوق هذا الرقم؛ ما رجح فرضية تصويتهم ضد حزبهم العدالة والتنمية.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية يواصل التشبث بإمكانية إلغاء القاسم الانتخابي، على الرغم من أن جميع الأحزاب السياسية اتحدت ضده، معتبرا أن النظام الانتخابي الجديد يمس جوهر الخيار الديمقراطي..