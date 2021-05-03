هل يبدأ القضاء الإسباني التحقيق مع إبراهيم غالي؟

هل يبدأ القضاء الإسباني التحقيق مع إبراهيم غالي؟
صورة: أ.ف.ب
الإثنين 3 ماي 2021 - 12:19

راجت على منابر إعلامية مغربية ووسائل التواصل الاجتماعي وثائق ومعطيات تفيد باستدعاء القضاء الإسباني زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، ومجموعة معه، قصد المثول أمامه في الخامس من شهر ماي الجاري.

وذهبت بعض الصفحات إلى نسب الخبر المتداول إلى وكالة الأنباء الإسبانية EFE، غير أن ذلك غير صحيح، إذ لم تنشر هذه الوكالة الإخبارية أي خبر يتحدث عن استدعاء القضاء الإسباني لزعيم البوليساريو، وهو الأمر نفسه بالنسبة لجميع المنابر الإسبانية التي لم تتطرق إلى الموضوع رغم أهميته في العلاقات المغربية الإسبانية.

وشككت مصادر مطلعة لهسبريس في صحة الوثائق التي جرى تداولها حول الموضوع. وقال محام مغربي يترافع في الملف في تصريح لهسبريس إنه لم يتوصل بأي معلومات تفيد باستدعاء المحكمة الإسبانية زعيم جبهة البوليساريو.

البوليساريو الصحراء المغربية العلاقات المغربية الإسبانية القضاء الإسباني

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‫تعليقات الزوار

1
  • مسمار جحا
    الإثنين 3 ماي 2021 - 12:27

    حسب تخميني المتواضع ابراهيم غالي قتل قبل أيام قرب الجدار الامني و السلطات الجزائرية تتستر على ذلك الى حين اختيار القائد الجديد لهم بعدها سيتم الاعلان بموته باسبانيا رغم أنه توفي قبل أيام كي لا ينتفظ الشعب الصحراوي ضدهم و ضد عسكر الجزائر المجرم

    2
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