هل يتبنى المغرب موقفا جديدا حيال إسرائيل بعد العدوان على الفلسطينيين؟

لا تريد المملكة خسارة أي طرف من أطراف النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لذلك فهي تارة ترفض التصعيد وتطلب وقف كل أشكال الحرب التي تستهدف المدنيين، وتارة أخرى ترسل مساعدات إنسانية إلى الشعب الفلسطيني، الذي يواجه امتحانا صعبا، مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي أول خطوة ميدانية تعكس موقف المملكة الرسمي من التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، أرسل المغرب مساعدات إنسانية طارئة، أمر بها الملك محمد السادس، إلى الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة، تتكون من 40 طنا من المواد الغذائية وأدوية وأغطية للحالات الطارئة.
وفي سياق متصل سمحت السلطات المغربية بتنظيم وقفات احتجاجية في ربوع المملكة تعكس إظهار التعاطف الشعبي مع نضالات الشعب الفلسطيني الذي يواجه عدوانا جديدا على مستوى قطاع غزة وباقي البلدات.
ويؤكد المحلل المغربي محمد الطيار أن للمغرب موقفا ثابتا وواضحا بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، مع تشبثه القوي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي الوقت نفسه، يضيف الطيار في تصريح لهسبريس، “يرفض المغرب بشكل قاطع كل الممارسات التي تمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما يرفض جميع الإجراءات التي تمس الوضع القانوني للمسجد الأقصى والقدس”.
والمغرب، كما يقول المحلل ذاته، “لا يكتفي بالشعارات ودغدغة المشاعر حين كل مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، فمساندته للفلسطينيين بدون تمييز واضحة، فهو أكبر مساهم في صندوق بيت مال القدس، ويعمل بشكل مستمر وبدون توقف على بناء المنشآت، كمطار غزة والمستشفى وغيره، مع ترميم الدور القديمة بالقدس”.
وشدد الخبير على أن المغرب حينما يعتبر القضية الفلسطينية بمثابة قضية وطنية فهو يعني ذلك قولا وفعلا.
أما في ما يخص علاقة المغرب بإسرائيل، يزيد الطيار، “فبحكم وضعية المملكة التي تختلف بشكل كبير عن بقية الدول الإسلامية أو العربية، إذ إن لها جالية يهودية كبيرة العدد، منتشرة في العديد من دول العالم، وما يقارب مليون يهودي بإسرائيل، الأمر الذي يفرض استحضاره، وهو معطى تعلمه القيادة والفصائل الفلسطينية بمختلف مكوناتها”.
كما اعتبر المحلل ذاته أن المغرب عمل طيلة العقود السابقة على استغلال هذا المعطى من أجل الدفع بالحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأكد أن استئناف العلاقات مع إسرائيل لن يكون على حساب القضية الفلسطينية؛ خاتما تصريحه بأن “المغرب يلعب دورا كبيرا في الدفاع عن القضية الفلسطينية دون أن يستغلها أو يوظفها سياسيا، كما أنه الدولة الأكثر حضورا للقيام بالدور المحوري في الدفع بمسار الحوار بين الفلسطينيين وإسرائيل من أجل إنهاء الاحتلال”.
من جهته قال الحقوقي المغربي عادل تشيكيطو إن الإشارات التي تبعثها الدولة حاليا، “لا تتجلى فقط في سماحها لحزب العدالة والتنمية بتنظيم وقفات احتجاجية، بل إن الوقفات التي تنظم اليوم في عدد من المدن المغربية من طرف جمعيات مختلفة تدخل ضمن هذا التوجه”.
وأشار الحقوقي ذاته إلى المستوى الإعلامي، “حيث كانت هناك تغطيات كبيرة لوسائل إعلام عمومية خصصت للوقفة التي دعت إلى طرد الاحتلال الصهيوني ونصرة غزة ومساهمة المغرب في القضية الفلسطينية، كما تزامن الأمر مع مناقشة تقرير بيت مال القدس وبسط مساهمات المغرب في التنمية الاقتصادية لفلسطين”.
وأوضح تشيكيطو أن “المغرب يريد أن يبعث رسالة إلى إسرائيل مفادها أن الرباط غير راضية عما يحصل في فلسطين وبيت المقدس”، وهذا يشي بأن “هناك تبلورا لتصور وموقف رسمي بشأن الأحداث الأخيرة”.
مستحيل التراجع لان امريكا واسراءيل ما معاهومش اللعب !! والتطبيع مرتبط بموقف دول اخرى في الخليج !!
من يقف معنا في قضيتنا الوطنية الأولى نحن معه … كل يدافع عن قضاياه …
الحفاظ على العلاقات مع إسرائيل خير من الحفاظ على العلاقة مع فلسطين …
ماذا ربحنا من العرب غير البفض والحقد والحسد ؟
(سمحت السلطات المغربية بتنظيم وقفات احتجاجية في ربوع المملكة…)هههههه.إنه النفاق و المتاجرة بمأساة الشعوب التواقة للتحرر و الانعتاق. ربما فيروس كورونا هو أيضا متضامن مع فلسطين…هههههه.
اي موقف سيبنى المغرب ضد إسرائيل؟ مازال المغاربة ينتظرون موقفا بخصوص حصار كورونا ؟ وفي ماذا سينفع موقف ضد اسراىيل ونحن لا نملك الا الكلام. المغرب يحتاج لها وغير قادر على اتخاذ اي موقف . شوفوا الأول الشعب الذي يعاتي
ليس في مصلحة المغرب أن يتخد موقف لا يصب في صالح إسرائيل ، ويجب أن يكتفي بتنديد ودعوة لإجراء مفاوضات كما هو معمول به مند عقود طويلة.
العدوان سيستمر لبضعة ايام و سيصبح في خبر كان للاسف، اما العلاقة مع اسراٸيل فهي علاقة استراتيجية علی المدی المتوسط و البعيد۔۔۔هل هناك دولة في العالم تقيم او تراجع علاقتها مع دولة اخری حسب احداث عابرة و غير مباشرة۔۔۔هناك فرق بين كلام السوق لذغذغة مشاعر الجماهير و كلام الكواليس الذي يحدد توجه الدول و سياساتها الخارجية
لا يسعنا إلا قول لاحول ولا قوة إلا بالله
من واجب المغرب تبني مواقف صارمة ضد العدو الصهيوني لكن ليس على حساب قضيتنا الاولى وهي القضية الصحرواية ، اللهم نصر إخواننا في فلسطين المحتلة و نصر جميع إخواننا المسلمين في كل بقاع الارض.
المغرب له خبرت في التعامل مع مثل هذه القضايا وهو دائما كان ولا يزال يدعم القضية الفلسطينية. انا اعاتب بعض الجمعيات وأصحاب المنافع الانتخابية أو بعض الأشياء الأخرى ان يتركوا الدولة المغربية هي الناطق الرسمي باسم الشعب لان المغاربة الشرفاء يعرفون مصلحتهم الوطنية وأمنهم مع من ؟
التطبيع هو اعتراف و كان شيئا لم يكن واننا راضون علي الصهاينة بهده الجرائم و الاستيطان و عمليات القتل و هدم البيوت و تاييد قرار ترامب بجعل القدس عاصمة الصهاينة. لا تطبيع ولا تعامل معهم حتى تستقل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف
المرجو سحب التطبيع مع هءا الكيان المجرم قاتل الأطفال و النساء ة الأبرياء و مهدم المنازل بقنابل عنقودية كيماوية .
يتميز المغرب عن بقية الدول العربية بكون لديه جلية يهودية مغربية تدين بالولاء له منذ عصور قديمة، أما علاقته بالدولة الاسرائيلية فتحكمها المصالح، فالغطرسة الاسرائيلية الراهنة على المقدسيين والشعب الفلسطيني الأعزل هي سياسة دولة محتلة يرمي من ورائها نتانياهو لعب آخر ورقة له قبل الانتخابات المقبلة لأانه يعلم مسبقا أنه مهدد بالسجن بسبب قضايا الفساد، لذا إذا استمر العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين ، قد يتخذ المغرب خطوة نحو إعادة النظر في علاقته مع إسرائيل مع ممارسة الضغط من أجل الحفاظ على علاقة متميزة مع واشنطن لحفظ المكاسب من خلال استتباب الأمن في منطقة الساحل والصحراء وتجفيف منابع الإرهاب والتطرف بهذه المنطقة ومحاربة الهجرة غير الشرعية، وجلب الاستثمارات الأمريكية داخل إفريقيا، فالمغرب يعمل حاليا من أجل فصل مكسب الاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء عن إعادة العلاقة مع إسرائيل، وهو ما يميز الدبلوماسية المغربية البراغماتية.
كان من السهل الاكتفاء بموقف الكبرنات اي ترديد ان المغرب مع فلسطين ظالمة او مظلومة
على المغرب ان ياخذ مصالحه بعين الاعتبار. فكم مرة ساعد المغرب أشقاءه وبعد ذلك يتعرض للغدر. قبل أسبوعين رفع سفير فلسطين بالجزائر راية البوليزاريَو. إسرائيل هي الصديقة الحقيقية للمغرب.
لم لا تدعون بطرد سفير اسبانيا التي استقبلت كبير المرتزقة امام اعينكم ، وتحتل بلدكم ل 500 عام… ام ان الجار قبل الدار.
اتاسف لوقوع شهداء في غزة ، لكن لماذا تستعمل حماس بنايات سكنية لاطلاق الصواريخ وتختبئ بين المدنيين؟ هل ينتظرون اسرائيل ان تمطرهم بالورود؟
تلك المساعدات المغربية. أرسلتها الدولة لعباس وجماعته أنصار الكيان الصهيوني. أما غزة فهي في نظرهم تمارس الارهاب ضد الصهاينة
مصلحة الوطن ووحدة الترابية.
نعام للمظاهرات لﻹستنكار العنف ضد الشعب الفلسطيني نعام لمؤأزرات حقوق الشعب الفلسطيني، لكن ﻻ للمظاهرات ضد مصالح بلدي التي التي قبل كل شيء وحدة ترابية والوطنية، إسرائيل وأمريكا أعتارافو بمغربية صحراء بمغربية صحراء؛ هل الفلسطينيين أعتارافو بمغربية صحراء؟
ﻷجل مصالح بلدي الحبيب، نعام للتطبيع مع إسرائيل وغيرها، ﻻ يمكن ان نضاحي بابلدي من أجل بلد أخرى.
بلدي هو اﻷول. ضاحينا مع الجزائر كل تضحية وفي ﻷخر وضعنا في مكان عدو كلاسيكي، هذا ما ربحنا معها. العالم مصالح فقط على المغرب أن يتمسك بمصالحه، الوحدة الترابية قبل كل شيء ، ماذا ربحنا مع الجزائر الحبيبة لناربحهو مع فلسطين الحبيبة.
التنديد و الاستنكار و الكلام الفارغ لا يسمن شيئا حتى رسائل التنديد فهي كوبي كولي يتغير فيها التاريخ فقط مند الخمسينات حتى المظاهرات ليس لها اية قيمة مجرد ضربك بريدة فشارع محمد الخامس فحسب
المغرب يعترف بالقدس الشرقية لفلسطين وليس القدس،وغدا القدس كلها للصهاينة،الله المستعان
بناءً على هذا المنطق، يتوجب على المغرب مقاطعة الولايات المتحدة بسبب عدوانها على إخواننا في العراق منذ 2003، و مقاطعة فرنسا لمشاركتها في تدمير ليبيا، و مقاطعة الصين لاعتدائها على مسلمي الإيغور…و هلما جرا
فعلا العاطفة تعمي العقول و تمنع القطيع من مراعاة مصلحة الوطن. لهذا لا أحبذ فكرة الديمقراطية في دولتنا، لان شعبنا تغلب عليه العاطفة الدينيه و القومية الخيالية.
على الدولة المغربية العمل على إحلال السلام بين فسلطين و اسرائيل، و ليس مقاطعة هذه الاخيرة و انكار الواقع (نهج اسلوب النعامة).
أنا انصح المغرب في شخص المسؤولين ولاد الرجال لكل ما لكلمة الرجال من معنى في الحكمة والتبصر والبصيرة ، أن يتم اعادة النظر في التكوين والتدريب الذي يتلقاه هؤولاء :
سلك المخابرات
سلك الشرطة
سلك الديلوماسية
سلك الداخلية
النيابة العامة
مدراء السجون
اعادة النظر في مناهج التكوين وفي المكونين أو المؤطرين كيف ذلك ؟
فاصل و أواصل
الحل الجريء والضربة القاضية لإسرائيل هو غلق المكتب بالرباط والتخلي عن التطبيع ادا كان المغرب صحيح مع القضية والشعب الفلسطيني الدي يموت يوم بعد يوم تحت نيران الاحتلال.هكدا ستعود إسرائيل إلى صوابها والمغرب سيكسي اصدقاء جدد فالصحراء مغربية مع أو دون التطبيع.تجرء يا ملكنا الهمام فأنت تستطيع وشعبك معك الى الامام…..
بعض الفصائل الفلسطينية تعلن حيادها في ملف الصحراء المغربية أما باقي الفصائل فهي تساند وبدون خجل عصابة البوليساريو المارقة. ولا يوجد أي فصيل فلسطيني يتبنى مغربية الصحراء. يجب على صناع القرار في المغرب استحضار هذه المعطيات قبل تبني أي موقف من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. بالنسبة لي كمغربي الصحراء المغربية قضية مقدسة قبل أية قضية أخرى وانتهى الكلام.
هل تبنت فلسطين اي موقف بعد قطع الطريق من عصابة البوليساربو وعودتهم للسلاح.؟؟؟ مجرد سؤال
المغرب يحاول ايهام العالم و الشعب المغربي بانه يدافع عن القضية الفلسطينية و القدس ولكن الحقيقة غير ذالك
القدس أمانة و التطبيع خيانة وندامة في الدنيا والآخرة
و المغرب في غنى عن هذا التطبيع المشؤوم
و المغرب في صحراءه وصحراؤه في مغربها
فالتوبة التوبة
نعم .. الموقف الجديد الذي سيتبناه المغرب هو فتح الرحلات الجوية بين المغرب واسراءيل لاستقبال السياح الااسراءليين مباشرة بعد انتهاءء العدوان وكأن شيء لم يقع . فهذا هو التاريخ والمغرب لن يتخلى ابدا عن علاقته مع اسراءيل فالعالم مصالح وليس قضايا. وهذا هو الواقع ومنا اريد ان اذكر بأن الدول العربية كالامارات ةالبحرين حين طبعوا مع اليهود قالوا بأنه في مصلحة السلام . فعن اي سلام يتحدثون ؟ الا يدركون بأن اليهود لا عهد لهم ؟؟؟؟؟؟
اللهم إنا نبرأ إليك من هذه الخيانة العظمى و موالاة يهود .
ورسالتي إلي الذباب الالكتروني لا تفرحوا كثيرا بموالاة اليهود سوف تعذبون في الدنيا قبل الآخرة
التطبيع و العلاقة مع دولة اسرئيل يخدم مصالح المغرب…نريد التطبيع مع اسرئيل و فتح سفارات في تل ابيب و الرباط…
اول القبلتين ومسرا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فوق كل اعتبار
حذاري حذاري الجزائر، إسبانيا، موريتانيا، ألمانيا، منطقة الساحل، روسيا… أعداء يريدون تحويل المغرب إلى سوريا. مصالح المغرب مع اسرائيل وأمريكا . لا تلعبوا بالنار
أما المحتجون لا تغلطو الناس. كنت حاضرا والأعداد ليست بالضخمة. كما ناقشت الناس اغلبهم فضوليون وهناك آخرون ممن ولفوا المال السياسي من الأسلاميين. لذلك أقول للمغاربة إذا لم تصوتوا في الانتخبات فهناك ناس فقراء وقعوا في شبكات الأسلام السياسي وسيصوتون لهم ويفوزن مرة أخرى. هناك مغاربة تقدر أن تشتريه أمام المسجد بنصف كيلو كسكس وغسل دماغه بحور العين والدنيا سجن المؤمن
Comment peut-on poser ce genre de questions ? Le Maroc sait très bien où se trouvent ses intérêts. Il doit coopérer avec les pays qui supportent son intégrité territoriale et pas avec Hamas qui considère le Polisario comme ayant le même sort que les palestiniens. Il est temps que le marocains se distancent des arabes et leurs conflits, Qu’avons-nous gagné des arabes ? Des milliers de marocains ont été tués dans la guerre de 1973 en Egypte, l’extrémisme, le terrorisme, le Polisario, …. rien que des problèmes.
Et si ces gens commenceraient à utiliser la raison, ils vont constater qu’il faut boycotter Hamas qui a commencé la guerre en lançant des roquettes sur son voisin et en se cachant derrière les civils innocents. Exigez-vous vraiment d’Israël de croiser les bras pendant que des centaines de roquettes de Hamas tombent sur Tel Aviv et tuent les innocents ? Je n’arrive pas à vous comprendre. Quand un chat attaque un tigre il fallait s’attendre au pire et le pire vient de commence
شخصيا ،أظن أن على المغرب أن يتريث كثيرا قبل أن يقدم على قرارات أو إتخاذ مواقف متسرعة ومبنية على العواطف ، من شأنها أن تقوض كل ما حققه من اختراق دبلوماسي ومساندة. عالمية أربكت حسابات الأعداء ،الضعفاء منهم والأقوياء، وجعلته يرفع ،ولو قليلا، رأسه في مواجهة هؤلاء الأعداء. المغرب في حاجة لاصطفاف الأقوياء بجانبنه، وليس بالقرارات العاطفية سبحقق ذلك. فحذار من الإنزلاقات والإندفاع وراء الشعارات الفارغة والعواطف المدغدغة التي لن تجلب للمغرب إلا الرجوع لنقطة الصفر فيما يتعلق بقضيته التي يتربص بها أكثر من متربص. هؤلاء المتربصون ينتظرون من المغرب أن يخطو خطوة غير محسوبة العواقب ليردوا له الصاع صاعين في القضية الوطنية . فحذار ثم حذار.
هدا ما ينبغي القيام به وبدون تردد كون هؤلاء المجرمون لا يرتعون ولا يقيمون للعرب ولغير العرب اي وزن فقط الرد بالمثل هو ما يجعلهم يرتعشون ويفرون الى الملاجئ كالجردان انظر الى غزة الابية كيف استطاع الرجال ان يديقوا الصهاينة المر .فهؤلاء المجرمون اجبن قوم عرفته البشرية فقط بالعزيمة يمكن ان نجثت اصلهم من على وجه الارض. فقط الملاعين يستاسدون على الاطفال والنساء والعجزة وهم اوهن من بيت العنكبوت .فهده الارض الطاهرة ارض غسان وغيره من العباقرة ستعيد للامة كرامتها التي دنسها الصهاينة واستباحوا الارض والعرض والشرف فمادا انتم منتظرون الا ترون بام العين الصواريخ تنهمر وتمطر بلاد الصهاينة والكل يفر بجلده كانه يوم الحشر ……لا الجامعة العربية الميتة تستطيع فعل شيئ ولا مجلس الامن ولا ولا …فقط السلاح وقوة النار هي من تجعل هؤلاء المجرمون واصدقائهم يفكرون المرة الالف قبل القبام باي عدوان من اجل قتل الاطفال والنساء والعجزة خسف الله بكم الارض كما خسفها بكم ليلة امس بانهيار المدرج وانتم ياحسرتاه تحتفلون بنزول الثورات …..
السياسة علم. نحن مع من يدعمنا في وحدتنا الترابية بالفعل والعلن.حفظك و رعاك الله يا وطني بالقيادة الحكيمة لملكنا محمد السادس دام له العز والنصر.
سميتو الإرهاب ماشي العدوان ولكنكم لا تستطيعون نطقها
il faut pas oublier les prisoniers marocains qui sont emprisoné a tindouf
depuis des déçénie l’énnemie n1 du maroc c’est l’algerie puis l’éspagne en troisiéme position la mauritanie puis l’afrique de sud est le quatar
quand aux marocains juives il sont plus marocains que nous est ce qui ce passe maintenant en paléstine c’est l’iran qui est dérriére cette éscalade il veut venger son chef de l’armée qui a était assassiné par israel a travers hamas mais il faut pas oublier que l’iran n’aime pas les sunnite pluse que les juives mais ils ont réussit a s’infiltrer a travers hamas est hizbollah au liban est le résultat tous le monde le connait car tous les pays ou l’iran a réussit a s’infiltrer vont droit au mur comme la syrie liban l’rak l’algerie car l’énnemie n1 de l’iran c’est pas israel mais les musulman sunnite
كيف نطبع مع عدو قتل وهجر اطفال وشيوخ فلسطين بأسلحة امريكية إدن المستعمر الرئيسي هي امريكا وحتى اليهود المغاربة يكنون الولاء للعدو الصهيوني والعنصري هدفهم هو زرع الفتنة في المغرب العربي وهم يعطون قففا للمغاربة الفقراء لغسل ايديهم من دماء الأطفال النساء وحتى الأطباء
هذا كل ما يسمى بلا بلا بلا… إما ان الدولة المغربية تراهن على شعبها و في هذه الحالة وجب قطع جميع العلاقات مع الكيان الصهيوني… و إما انها تراهن على أعداء الامة اي امريكا و الكيان و في هذه ااحالة فهي لا تستطيع ان تفعل شيئا…. و الرهان الرابح في نظري هو طريق الله اولا ثم الشعب المغربي الذي يمقت دويلة القتلة…
أيها المغاربة لاتدعون العواطف تؤتر عليكم انتم داخل المغرب لاتعرفون مايجري خارجه.
أغلبية الفلسطينيين الدين يعيشون خارج فلسطين يعيشون حياة الرفاهية ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي ممتاز جدآ
وليس لديهم اي ولاء لقضيتهم وأكثرهم حقدا وكرها للعرب
وفيقو وعيقو وعرفوا مايجري تضاهرو على تحقيق المطالب الأساسية للمغاربة.
العيش الكريم
السكن
التعليم
التمريض
الشغل
الترفيه والتسلية.
نعطيهم تجربتي الشخصية بالإمارات اقسم بالله اني صادق في ماأقوله ( انا مقيم بالإمارات وتعرضت الطرد من قبل مديرها فلسطيني بدون وجه حق وكانت مع زوجتي وابنتي ومتابع بمصاريف اقسم بالله اني توكلت اليه اني مظلوم وهدا الطرد المفاجأ سيضرني وعائلتي)
ضرب كلامي بعرض الحائط دون رحمة او شفقة انهم الفلسطينيين أدا تمكنو من مناصبهم لازيدهم الا بطشا وضلما
اقسم اقسم بالله اني صادق في ماكتبته
اخوكم من الإمارات
حذاري حذاري الجزائر، إسبانيا، موريتانيا، ألمانيا، منطقة الساحل، روسيا… أعداء يريدون تحويل المغرب إلى سوريا. مصالح المغرب مع اسرائيل وأمريكا . لا تلعبوا بالنار
أما المحتجون لا تغلطو الناس. كنت حاضرا والأعداد ليست بالضخمة. كما ناقشت الناس اغلبهم فضوليون وهناك آخرون ممن ولفوا المال السياسي من الأسلاميين. لذلك أقول للمغاربة إذا لم تصوتوا في الانتخبات فهناك ناس فقراء وقعوا في شبكات الأسلام السياسي وسيصوتون لهم ويفوزن مرة أخرى. هناك مغاربة تقدر أن تشتريه أمام المسجد بنصف كيلو كسكس وغسل دماغه بحور العين والدنيا سجن المؤمن ..
الأغلبية الساحقة لها موقف واضح من الكيان الإسرائيلي الصهيوني الوهمي وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها إذا كانت فعلا تمثل الشعب فعليها احترام مواقفه واختياراته ….وليس اختيارات وحسابات الدولة العميقة …ولا مبرر التطبيع مهما كان .الصحراء مغربية ولو اجتمع العالم ضدد دالك فإنها مغربية ولن تكون إلى مغربية ولهذا فلا ادخلوها في حساباتكم الضيقة التطبيع هو مصلحة النظام وليس مصلحة الوطن ..
كنا كنهضروا اعلى فتح الحدود والانتعاس الاقتصادي قلبوا لينا السينتا اعلى هاد فلسطين باش ايلاهيونا.مشطبا هاذي واش شغلي انا فلسطين مول لكراء يوقف اعليا انقوليه فلسطين مول الضو انقوليهم فلسطين الخضار انقوليه فلسطين واش انتوما امعانا او الا امع غانا .
هل قطعنا علاقانتنا مع امريكا لما قصفت العراق؟ هذا سوءال ،،،العاهل المغربي عنده الحق مليون مرة بجعل الخارجية تحت نظره المباشر ،،لاالصحافيين ولا السياسيين عندهم مصداقية ،،،هذا العنوان استفزازي ويحيل كما لو اننا نلعب لعبة الأطفال نعيد علاقتنا باسراءيل وبعد اشهر نقطع ،،،ماذا تعتقدون ؟ نلعب ،نمزح ، نزجي الوقت، ما عندنا مايدار؟ صحوا النوم ،المغرب سيبذل ما في مستطاعه لا اقل ولا اكثر ولا يجب الزج بالمغرب في قضايا اكبر منه وتهدد مصالحنا الاستراتيجية ،نحن أيضا لنا ملفات ثقيلة والشعب المغربي ضحى بالغالي والنفيس قرابة نصف قرن،لا يمكن منح البلد لتيارات عاطفية تزج بنا في الوحل الشرق الاوسطي ،، أين مسيرات العراق في التسعينات ،،،؟ هل كانت من اجل شعب العراق ام من اجل نظام صداح حسين؟ اليسار المغربي والحركات الإسلامية نزلت بالشارع المغربي الى الساحات والشوارع ،وكبرنا وعينا وفقنا ،،لا داعي لدغدغة ٧واطف جيل اخر،،، ستخسرون ياحبايبي واقل شيء هو عواطفكم ،،،لنا أراضي مقدسة ومباركة في الجنوب ،،،والساقية الحمراء هي قدس الأقداس ،وصحوا النوم
غريب أمر هدا البلد موقفين في وقت واحد انه النفاق بعينيه
إسرائيل تريد التطبيع مع الدول العربية بشروطها وهذا شيء غير مقبول ومخز . ان يرى العالم كله كيف يمارس الاحتلال سلطاته داخل الاراضي المحتلة (هدم ،ترحيل ، حصار ، سجن …) زيادة على ترويع المصلين داخل المسجد الاقصى المبارك في الشهر المبارك بدون مراعاة لمشاعر المسلمين ويبقى العالم ساكتا بل يدافع عن الصهاينة ، هذا مشين .
هجوم على المدنيين في غزة ب 150 طائرة حربية دفعة واحدة كأننا في حرب عالمية …
يجب أن نفرق بين اليهود وبين الدولة الصهيونية العنصرية الاستعمارية واعمالها الارهابية الواضحة التي لاتحتاج الى تأويل.
المغرب مهما فعل مع فلسطين ومهما ضحى هو دائما متهم من طرف اخوانه العرب و المسلمين بتقربه من اسرائيل من الافضل ان يلتزم الاحياد
المشكل بين الدولتين سر بقائهما
le monde d’aujourd’hui est un petit village grâce aux moyens de transports et aux moyens de communications. Ce monde est enchainé, tout changement minime qu’il soit affecte l’ensemble de la politique mondiale. Revenir sur ses décisions décrédibilise les Etats. D’où la nécessité de réfléchir moult fois avant de se lancer.
«وَقَضَينا إِلى بَني إِسرائيلَ فِي الكِتابِ لَتُفسِدُنَّ فِي الأَرضِ مَرَّتَينِ وَلَتَعلُنَّ عُلُوًّا كَبيرًا». [الإسراء:
هم مفسدون فكيف نامن لهم و نطبع معهم …
( ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم )
اللهم بردا وسلاما على غزة واهلها
حال المغرب كحال الدول العربية والإسلامية التي لها علاقات مع إسرائيل مثل الأردن ومصر وتركيا، حين يحصل عدوان إسرائيلي على الفلسطينيين تتوتر العلاقات ويحصل غضب وتنديد بدون أن تقطع العلاقات، لماذا لا يقال لتركيا وللأرد ومصر إقطعوا العلاقات مع إسرائيل؟ مصلحة الوطن ووحدته الترابية فوق أية مصلحة أخرى .
سترضخ الحكومة لارادة الشعب المغربي الحر المدافع عن القضية الفلسطينية
الكل يجري وراء مصلحته. مصلحتنا مع من يساندنا في وحدتنا الترابيه ليس مع من يحضر الاجتماعات المنضمه في الجزائر و الداعمة للبوليزاريو . كفى عاطفه كلها يعوم بحرو.
على المفرب التخلص من القضية الفلسطينية ويرميها في البحر.فهي قضية عرقية طائفية لا علاقة لنا بها