هل يتجنّب العثماني الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة المحمدية؟

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قرر عدم خوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بدائرة المحمدية.

وأكد مصدر مقرب من العثماني أن هذا الأخير قرر عدم الترشح في دائرة المحمدية في الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا إلى أنه قد لا يخوضها في أي دائرة أخرى.

وحسب المصدر نفسه، فإن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أسر لمقربين منه نيته عدم الترشح للاستحقاقات المقبلة، مؤكدا أنه يريد ختم مشواره السياسي ببلوغه منصب رئيس للحكومة.

واستبعد مصدر الجريدة أن تكون الانتقادات التي واجهت الأمين العام لحزب “المصباح” ورئيس الحكومة من لدن فعاليات مدنية بالمحمدية سببا في عدم رغبته الترشح من جديد، مشيرا إلى أن قيادات الحزب قد تخوض محاولات لإقناعه بالعدول عن موقفه والترشح في هذه المحطة الانتخابية.

وتعرض سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لانتقادات واسعة من لدن سكان المحمدية، بسبب عجزه عن تقديم الدعم للمدينة والنهوض بها من موقعه كرئيس للحكومة.

ويبرر مقربون من العثماني أن هذا الأخير “رئيس للحكومة، وبالتالي رئيس لجميع المغاربة وليس لساكنة المحمدية لوحدها، وأن المسؤولين المحليين، منتخبين وسلطات، هم من تقاعسوا عن تقديم الملفات له لدعمهم وإخراج المشاريع إلى حيز الوجود”.

وكان نشطاء وفاعلون على مستوى مدينة المحمدية قد قرروا خوض “معركة” ضد سعد الدين العثماني، الذي فاز بمقعده النيابي لولايتين متتاليتين بهذه المدينة.

وتشتغل فعاليات جمعوية وإعلامية عديدة بالمحمدية، منذ مدة، من أجل مواجهة سعد الدين العثماني للترشح لولاية ثالثة بالمدينة، ومواجهته في أي دائرة على الصعيد الوطني؛ وذلك لتبيان عدم وفائه بالوعود التي قدمها في حملاته الانتخابية للمواطنين.

وبدأت الفعاليات المذكورة في حشد مؤيدي هذه الخطوة، إذ تم إنشاء مجموعة على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، قرر أصحابها مواجهة ترشيح العثماني في أي مدينة؛ وذلك من أجل “كشف زيف الوعود التي قدمها دون أن يفي بها”، وفق تعبيرهم.