هل يتجنّب العثماني الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة المحمدية؟

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قرر عدم خوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بدائرة المحمدية.
وأكد مصدر مقرب من العثماني أن هذا الأخير قرر عدم الترشح في دائرة المحمدية في الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا إلى أنه قد لا يخوضها في أي دائرة أخرى.
وحسب المصدر نفسه، فإن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أسر لمقربين منه نيته عدم الترشح للاستحقاقات المقبلة، مؤكدا أنه يريد ختم مشواره السياسي ببلوغه منصب رئيس للحكومة.
واستبعد مصدر الجريدة أن تكون الانتقادات التي واجهت الأمين العام لحزب “المصباح” ورئيس الحكومة من لدن فعاليات مدنية بالمحمدية سببا في عدم رغبته الترشح من جديد، مشيرا إلى أن قيادات الحزب قد تخوض محاولات لإقناعه بالعدول عن موقفه والترشح في هذه المحطة الانتخابية.
وتعرض سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لانتقادات واسعة من لدن سكان المحمدية، بسبب عجزه عن تقديم الدعم للمدينة والنهوض بها من موقعه كرئيس للحكومة.
ويبرر مقربون من العثماني أن هذا الأخير “رئيس للحكومة، وبالتالي رئيس لجميع المغاربة وليس لساكنة المحمدية لوحدها، وأن المسؤولين المحليين، منتخبين وسلطات، هم من تقاعسوا عن تقديم الملفات له لدعمهم وإخراج المشاريع إلى حيز الوجود”.
وكان نشطاء وفاعلون على مستوى مدينة المحمدية قد قرروا خوض “معركة” ضد سعد الدين العثماني، الذي فاز بمقعده النيابي لولايتين متتاليتين بهذه المدينة.
وتشتغل فعاليات جمعوية وإعلامية عديدة بالمحمدية، منذ مدة، من أجل مواجهة سعد الدين العثماني للترشح لولاية ثالثة بالمدينة، ومواجهته في أي دائرة على الصعيد الوطني؛ وذلك لتبيان عدم وفائه بالوعود التي قدمها في حملاته الانتخابية للمواطنين.
وبدأت الفعاليات المذكورة في حشد مؤيدي هذه الخطوة، إذ تم إنشاء مجموعة على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، قرر أصحابها مواجهة ترشيح العثماني في أي مدينة؛ وذلك من أجل “كشف زيف الوعود التي قدمها دون أن يفي بها”، وفق تعبيرهم.
يترشح و لا ما ترشحش… هو عارف راسو ما ناجحش لا هو لا الحزب ديالو كفا ما فعلتم بالمغاربة
انا ادعوا الجميع للتصويت و بكافة ضد هذا الشخص و الاجندات ديالو
كل جهات الدارالبيضاء لن تصوت عليه إذا ترشح فيها. الحل الوحيد هو الترشح قرب مسقط رأسه لعل العاطفة تكون في صالحه
أتوقع إن فاز هاد حزب الندالة وتفاهة في إنتخبات قادمة فعلم أن شعب كله سيخرج إلى شارع في طلب رحيل نظام كله
سئمنا من هاته الوجوه الغير الكفء غير قادرين على تسيير الشان العام اما في رفع الشعارات العقيمة هم الاوائل
شباط، ياسمينة بادو عن حزب الاستغلال
العثماني و قبيلته عن حسب البيجيدي
بعض الديناصورات من الاشتراكي
ستكون فضيحة كبييييييييرة لو ترشحوا، اعلم ان وجوههم مقزدرة ولا يخجلون ولكن طفح الكيل
آلله يجعل لي فهمنا ما يعطينا والوا سالت الحفلة
بكل صراحة سي العثماني خاصو اعطي التيساع السياسة.
علاه باقي كيحلم بالكرسي هههه في المشمش غير اوجد ارجع لانزكان و ايت طالب امشي تارودانت اعيش تما ناس كرهاتهم كتر ما مكروه ابليس .ها وجهنا الا رجعتو الحكومه ها وجهها الا مزال شي حد اجبد الاسم ديالكم pjdلازم اتمسح صافي من التاريخ كله منحوس كلهم منافقين الله ابعدهم علينا يا ربي او اي مدينه اكونو فيها معمر شي حد ما ادخل لديك مدينه.
من المنتظر ان يكافاء العثماني بعد انتهاء ولايته بتقاعد سمين او اقل سمنة كسلفه الذي تبجح بالسيارة الملكية و7مليون التي حاز عليها من مال الشعب .هكذا يجازي الوزراء في المغرب الذين يخدمون الموءسسة المخزنية و يكنون اعداءهم وحقارتهم للشعب . فعند ربكم تختصمون.هناك المحكمة الالاهية تنتظركم لا محال.الا مخلصتو هنا غادي تخلصو لهيه.
انها ألعيبهم كما فعلها الرميد وغيره دائلما يلوحون بالاستقالة وعدم خوض الانتخابات وفي الاخير تجدهم في صفوف الامامية انها قذارة سياسية أفضل رد على هذا سلوك هو جعل هذا الحزب ان يخرج من تحالف حكومي نهائيا.لأنه اذا اراد ان يصبح من معارضة مبقاتش واكلة اولا خدامة ليه لذلك سيبحث ان يكون من ضمن تحالف حكومي.اوى كونوا معانا رجال مغاربة او خبارك في راسكم.نساء حرات مغربيات راه الاحفاد او الابناء غادي كونو سباب تصويت خاطىء خودو عبرة من 10 سنوات شحال من ام توفى ليها ابن ديالها في بحر بسباب لقفوف لي كلات 10 سنوات من عمر شباب.
بنبغي الحذر لأنه اذا عزف المواطنون وامتنعوا عن التصويت فهذا سيكون في صالح حزب النذالة لان عنده ذباب الكتروني ومناصرون ومرايقية يمكن ان يصوتوا عليه لذا المطلوب المشاركة في الانتخابات وقطع الطريق امام هذا الحزب المشؤوم
لباجدا عارفين راسهوم ما دايرين والوا افهاذ الانتخابات اعلى داكشي حالفين حتا يعطيو لبلاد للحكومة القادمة خراب في خراب .قاليك كيتسناو حتا اليوم الغد هاد ايعلنو اعلى القرارات الجديدة زعما راهم احنا اللي كنقررو .
لن يصوت عليه الا احمق او مريض نفساني وربما حتى لو ترشح فلن يصوت على نفسه .وهنا ذكرني بشارلي شابلن حينما دعي لمسابقة ليقلد نفسه فاحتل المرتبة الثانية
انهم يعرفون النتيجة مسبقا .و لكن من منهم اوفى بعهوده كلهم تحايلوا على ابناء هذا الشعب بالاكاديب و الشعارات المزيفة و الوعود الكاذبة حتى تمكنوا و بلغوا المناصب التي لم يحلموا بها يوما فها هم الان يعيشون في النعيم الدنيوي ضاربين المبادئ و الاصول و العهود التي الزموا أنفسهم به عرض الحائطو لكن هيهات ثم هيهات لو دامت لدامت لغيركم و غدا عند ربكم تختصمون.
ماعندكم إعلاش اتحشمو….وجوهكم…حمراء..اترشحو. جميعكم…في مدن الشمال…ولا تنسو..البقية…في. .سبة..ومليلية…حيت بنتضركم الافواح..الأخيرة. التي..وصلت يوم.16.و17 مايو.من أجل الإدلاء بااصواتهم. لحزب العداءة. ..والبهدالة.
ما وقع في سبتة سبب كاف لإقالة الحكومة وحل البرلمان وتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير المرحلة الانتقالية .
العثماني مهرج حزبه، اذا كانت لديه ذرة كرامة، لن يترشح
اقترح عليه اعتزال السياسة وارتداء النقاب في الخروج،
إن لم تستح فاصنع ما شئت. حافظ على ماء وجهك يا سيد عثماني فلا أحد من المغاربة الأحرار سيسوط عليك وعلى حزبك الذي خدعنا بشعاراته الزائفة.
ولو يترشح في المريخ والله لا قالز تم كل هذه الوجوه لم نعد نطيق رأيتها أغلب الوجوه نريد الشباب المثقف والواعي ولا نريد الكهال يفكرون بتفكير أيام البون وأغلبهم يفكر في نفسه أولاً وحاشية حزبه . والمواطن دائماً في صف الإنتظار عفواً في سلة المهملات