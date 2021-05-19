هل يتجنّب العثماني الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة المحمدية؟

هل يتجنّب العثماني الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة المحمدية؟
صورة: أرشيف
الأربعاء 19 ماي 2021 - 10:00

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قرر عدم خوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بدائرة المحمدية.

وأكد مصدر مقرب من العثماني أن هذا الأخير قرر عدم الترشح في دائرة المحمدية في الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا إلى أنه قد لا يخوضها في أي دائرة أخرى.

وحسب المصدر نفسه، فإن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أسر لمقربين منه نيته عدم الترشح للاستحقاقات المقبلة، مؤكدا أنه يريد ختم مشواره السياسي ببلوغه منصب رئيس للحكومة.

واستبعد مصدر الجريدة أن تكون الانتقادات التي واجهت الأمين العام لحزب “المصباح” ورئيس الحكومة من لدن فعاليات مدنية بالمحمدية سببا في عدم رغبته الترشح من جديد، مشيرا إلى أن قيادات الحزب قد تخوض محاولات لإقناعه بالعدول عن موقفه والترشح في هذه المحطة الانتخابية.

وتعرض سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لانتقادات واسعة من لدن سكان المحمدية، بسبب عجزه عن تقديم الدعم للمدينة والنهوض بها من موقعه كرئيس للحكومة.

ويبرر مقربون من العثماني أن هذا الأخير “رئيس للحكومة، وبالتالي رئيس لجميع المغاربة وليس لساكنة المحمدية لوحدها، وأن المسؤولين المحليين، منتخبين وسلطات، هم من تقاعسوا عن تقديم الملفات له لدعمهم وإخراج المشاريع إلى حيز الوجود”.

وكان نشطاء وفاعلون على مستوى مدينة المحمدية قد قرروا خوض “معركة” ضد سعد الدين العثماني، الذي فاز بمقعده النيابي لولايتين متتاليتين بهذه المدينة.

وتشتغل فعاليات جمعوية وإعلامية عديدة بالمحمدية، منذ مدة، من أجل مواجهة سعد الدين العثماني للترشح لولاية ثالثة بالمدينة، ومواجهته في أي دائرة على الصعيد الوطني؛ وذلك لتبيان عدم وفائه بالوعود التي قدمها في حملاته الانتخابية للمواطنين.

وبدأت الفعاليات المذكورة في حشد مؤيدي هذه الخطوة، إذ تم إنشاء مجموعة على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، قرر أصحابها مواجهة ترشيح العثماني في أي مدينة؛ وذلك من أجل “كشف زيف الوعود التي قدمها دون أن يفي بها”، وفق تعبيرهم.

الانتخابات المحمدية حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني

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‫تعليقات الزوار

19
  • nand.dumper
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 10:06

    يترشح و لا ما ترشحش… هو عارف راسو ما ناجحش لا هو لا الحزب ديالو كفا ما فعلتم بالمغاربة
    انا ادعوا الجميع للتصويت و بكافة ضد هذا الشخص و الاجندات ديالو

    30
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  • مواطن من الدارالبيضاء
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 10:07

    كل جهات الدارالبيضاء لن تصوت عليه إذا ترشح فيها. الحل الوحيد هو الترشح قرب مسقط رأسه لعل العاطفة تكون في صالحه

    14
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  • شعب
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 10:10

    أتوقع إن فاز هاد حزب الندالة وتفاهة في إنتخبات قادمة فعلم أن شعب كله سيخرج إلى شارع في طلب رحيل نظام كله

    21
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  • Massi
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 10:11

    سئمنا من هاته الوجوه الغير الكفء غير قادرين على تسيير الشان العام اما في رفع الشعارات العقيمة هم الاوائل

    8
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  • لا تبيعوا اصواتكم
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 10:13

    شباط، ياسمينة بادو عن حزب الاستغلال
    العثماني و قبيلته عن حسب البيجيدي
    بعض الديناصورات من الاشتراكي
    ستكون فضيحة كبييييييييرة لو ترشحوا، اعلم ان وجوههم مقزدرة ولا يخجلون ولكن طفح الكيل

    6
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  • final
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 10:17

    آلله يجعل لي فهمنا ما يعطينا والوا سالت الحفلة

    4
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  • Hassan
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 10:17

    بكل صراحة سي العثماني خاصو اعطي التيساع السياسة.

    7
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  • ملاك
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 10:18

    علاه باقي كيحلم بالكرسي هههه في المشمش غير اوجد ارجع لانزكان و ايت طالب امشي تارودانت اعيش تما ناس كرهاتهم كتر ما مكروه ابليس .ها وجهنا الا رجعتو الحكومه ها وجهها الا مزال شي حد اجبد الاسم ديالكم pjdلازم اتمسح صافي من التاريخ كله منحوس كلهم منافقين الله ابعدهم علينا يا ربي او اي مدينه اكونو فيها معمر شي حد ما ادخل لديك مدينه.

    4
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  • مكلخ مغربي قح
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 10:20

    من المنتظر ان يكافاء العثماني بعد انتهاء ولايته بتقاعد سمين او اقل سمنة كسلفه الذي تبجح بالسيارة الملكية و7مليون التي حاز عليها من مال الشعب .هكذا يجازي الوزراء في المغرب الذين يخدمون الموءسسة المخزنية و يكنون اعداءهم وحقارتهم للشعب . فعند ربكم تختصمون.هناك المحكمة الالاهية تنتظركم لا محال.الا مخلصتو هنا غادي تخلصو لهيه.

    6
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  • AYMAN
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 10:23

    انها ألعيبهم كما فعلها الرميد وغيره دائلما يلوحون بالاستقالة وعدم خوض الانتخابات وفي الاخير تجدهم في صفوف الامامية انها قذارة سياسية أفضل رد على هذا سلوك هو جعل هذا الحزب ان يخرج من تحالف حكومي نهائيا.لأنه اذا اراد ان يصبح من معارضة مبقاتش واكلة اولا خدامة ليه لذلك سيبحث ان يكون من ضمن تحالف حكومي.اوى كونوا معانا رجال مغاربة او خبارك في راسكم.نساء حرات مغربيات راه الاحفاد او الابناء غادي كونو سباب تصويت خاطىء خودو عبرة من 10 سنوات شحال من ام توفى ليها ابن ديالها في بحر بسباب لقفوف لي كلات 10 سنوات من عمر شباب.

    5
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  • said
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 10:25

    بنبغي الحذر لأنه اذا عزف المواطنون وامتنعوا عن التصويت فهذا سيكون في صالح حزب النذالة لان عنده ذباب الكتروني ومناصرون ومرايقية يمكن ان يصوتوا عليه لذا المطلوب المشاركة في الانتخابات وقطع الطريق امام هذا الحزب المشؤوم

    3
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  • اسقلي
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 10:25

    لباجدا عارفين راسهوم ما دايرين والوا افهاذ الانتخابات اعلى داكشي حالفين حتا يعطيو لبلاد للحكومة القادمة خراب في خراب .قاليك كيتسناو حتا اليوم الغد هاد ايعلنو اعلى القرارات الجديدة زعما راهم احنا اللي كنقررو .

    5
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  • متتبع
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 10:26

    لن يصوت عليه الا احمق او مريض نفساني وربما حتى لو ترشح فلن يصوت على نفسه .وهنا ذكرني بشارلي شابلن حينما دعي لمسابقة ليقلد نفسه فاحتل المرتبة الثانية

    3
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  • Abdo
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 10:27

    انهم يعرفون النتيجة مسبقا .و لكن من منهم اوفى بعهوده كلهم تحايلوا على ابناء هذا الشعب بالاكاديب و الشعارات المزيفة و الوعود الكاذبة حتى تمكنوا و بلغوا المناصب التي لم يحلموا بها يوما فها هم الان يعيشون في النعيم الدنيوي ضاربين المبادئ و الاصول و العهود التي الزموا أنفسهم به عرض الحائطو لكن هيهات ثم هيهات لو دامت لدامت لغيركم و غدا عند ربكم تختصمون.

    4
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  • اذهبوا. جميعا بلارجعة
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 10:29

    ماعندكم إعلاش اتحشمو….وجوهكم…حمراء..اترشحو. جميعكم…في مدن الشمال…ولا تنسو..البقية…في. .سبة..ومليلية…حيت بنتضركم الافواح..الأخيرة. التي..وصلت يوم.16.و17 مايو.من أجل الإدلاء بااصواتهم. لحزب العداءة. ..والبهدالة.

    2
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  • الشريف
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 10:31

    ما وقع في سبتة سبب كاف لإقالة الحكومة وحل البرلمان وتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير المرحلة الانتقالية .

    2
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  • ارتداء النقاب
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 10:31

    العثماني مهرج حزبه، اذا كانت لديه ذرة كرامة، لن يترشح
    اقترح عليه اعتزال السياسة وارتداء النقاب في الخروج،

    1
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  • أبو أسامة
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 10:37

    إن لم تستح فاصنع ما شئت. حافظ على ماء وجهك يا سيد عثماني فلا أحد من المغاربة الأحرار سيسوط عليك وعلى حزبك الذي خدعنا بشعاراته الزائفة.

    0
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  • naimar
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 10:38

    ولو يترشح في المريخ والله لا قالز تم كل هذه الوجوه لم نعد نطيق رأيتها أغلب الوجوه نريد الشباب المثقف والواعي ولا نريد الكهال يفكرون بتفكير أيام البون وأغلبهم يفكر في نفسه أولاً وحاشية حزبه . والمواطن دائماً في صف الإنتظار عفواً في سلة المهملات

    0
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