هل يحتج المغرب على سفير الجزائر في الرباط بسبب تلفيقات الإعلام؟

هل يحتج المغرب على سفير الجزائر في الرباط بسبب تلفيقات الإعلام؟
كاريكاتير: عماد السنوني
الجمعة 1 يناير 2021 - 14:00

لا يكاد يمر يوم واحد دون أن يروج الإعلام الرسمي الجزائري لقصص مفبركة وحروب وهمية تستهدف المس بصورة المغرب وإذكاء نار الاحتقان بين الشعبين الجارين، في خطوة يروم منها نظام العسكر إلهاء الرأي العام الجزائري عن التحديات الحقيقية التي تمر منها البلاد، خصوصا الصراعات المكشوفة في أعلى هرم السلطة.

ومر النظام الجزائري إلى السرعة القصوى في حملة العداء ضد المغرب؛ إذ لم يسبق في تاريخ العلاقات بين البلدين أن استخدمت وسائل الإعلام الرسمية بهذا الشكل المفضوح من قبل جنرالات قصر المرادية، ما دفع متتبعين كثرا إلى دعوة الدبلوماسية المغربية للاحتجاج على حالة “الإفلاس السياسي” التي وصلت إليها الحملة الدعائية، وذلك عبر استدعاء الخارجية المغربية لسفير الجزائر في الرباط.

وعرض التلفزيون الرسمي الجزائري شريط فيديو يظهر شخصين يدعيان أنهما من جنسية مغربية ويقومان بتهريب المخدرات إلى الجزائر، وهو المشهد الزائف الذي كذبه جزائريون بأنفسهم وأكدوا أن الأمر يتعلق بـ “جزائريين لا علاقة لهما بتهريب المخدرات ومعروفين لدى سكان عين الصفراء بولاية النعامة الجزائرية”.

ووصف الناشط الصحراوي مصطفى سلمى ما بثه التلفزيون الجزائري بأنه “شريط غير أخلاقي وغير قانوني يظهر شيخين قالا إنهما من جنسية مغربية، في صورة مذلة ومهينة حاطة بالكرامة الإنسانية”، مضيفا أن الشريط التلفزيوني “لا علاقة له بمهنة الصحافة ولا يبرره من شيء غير أن يكون في أعلى هرم سلطة الإعلام في الجزائر أناس مرضى فقدوا إنسانيتهم، ويريدون زرع الحقد والكراهية والعداء بين الشعوب”.

وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية التي باتت متخصصة في ترويج الأخبار الكاذبة ضد المغرب، دبجت قصاصة من وحي الخيال استناداً إلى مصادر إعلامية من جبهة البوليساريو الانفصالية جاء فيها أن “170 جنديا مغربيا تم تقديمهم للمحاكم العسكرية في المغرب بسبب رفض البعض المشاركة وفرار البعض الآخر من الحرب في الصحراء التي اندلعت في 13 نوفمبر الماضي”.

ويرى مراقبون أن المنعطف الذي دخل فيه الإعلام الجزائري الرسمي من تشويه للحقائق بطرق بليدة يستدعي احتجاج الدبلوماسية المغربية للتحذير من خطورة الأمر ووضع حد لهذه الحرب الإعلامية الرسمية الكاذبة التي يرعاها النظام الجزائري، ولو تطلب الأمر القطيعة الدبلوماسية بعدما أظهر العسكر حقيقة حقده على المملكة.

وفي العادة، لا ترد الدبلوماسية المغربية على ما يصدر عن الجار الجزائري إلا في حالات نادرة، وكان آخر استدعاء للسفير الجزائري بالرباط في يونيو الماضي عندما صدرت تصريحات خطيرة عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية اعتبر فيها أن القنصل المغربي بوهران “ضابط مخابرات عين لأسباب أخرى”.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أكد أنه لم يؤيد أي بلد في العالم أعمال زعزعة الاستقرار التي قامت بها الجبهة الانفصالية في معبر الكركرات، باستثناء الجارة الجزائر، وشدد على أن الجزائر جندت الأجهزة الإعلامية الرسمية لنشر الأخبار الزائفة عن الوضعية في الصحراء المغربية، في إطار حملة ممنهجة يتم التصدي لها واحتواؤها عبر الصحافة الوطنية والجهاز الدبلوماسي المغربي.

التلفزيون الرسمي الجزائري الصحراء المغربية سفارة الجزائر في الرباط وزارة الشؤون الخارجية

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‫تعليقات الزوار

59
  • Rachid
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:07

    خير الإجابة على السفهاء، السكوت
    خير الإجابة على السفهاء، السكوت

    61
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  • تسن تسن
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:08

    هاد شنكَريحة اللي باين ف الصورة ولّايحلم غي بالبنان، حتى حطو ف بلاست الفردي حيت ولّا غالي ف دزاير. بنانة بتمن الفردي. كان حتى ممنوع يشريوه من برا البلاد ديالهم. مساكن ….

    16
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  • محمد
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:08

    لقد بلغ السيل الزبى . يجب ان يعلن السفير الجزائري شخصا غير مرغوب فيه و السلام . ما بقا ما يدار مع جيران بحال هادو

    49
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  • مغربي
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:08

    يجب ان نقوم بحرب ضروس ضد هذه الدولة الحاقدة

    2
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  • mourad
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:09

    هذه احسن فرصة لطرده وانهاء العلاقات مع هذه الحشرات المضرة !!! صدق السفير المغربي هناك حين فال انهم اعداء فافاموا الدنيا وما عليها رغم انه قال الحق !! نريد ردا قاسيا وطرد هذا السفير الحمار !! واغلاق الحدود معهم

    47
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  • رقصة المذبوح .
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:09

    الجزائر ليس دولة بالمعنى العام للدولة انها ليست أكثر من حامية عسكرية تقدم وجها مدنيا بالنيابة ولذلك دعهم يخوضون ويلعبون فلا يصح إلا الصحيح .

    29
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  • العام الجديد
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:10

    يجب على المغرب ان أن يغير طريقة تعامله مع النظام العسكري الجزائري التي لم تفضي لشيء يجب رد الصاع صاعين وإن إقتضى الامر قطع العلاقة نهائيا مع جارة السوء .

    19
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  • ahmed
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:10

    ربما حان الوقت لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر على غرار ما وقع مع إيران ، مع العلم ان ايران فعلت اقل مما فعلته الجارة “الشقيقة”

    22
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  • [email protected]
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:10

    On veut plus de relation avec se voisin.

    10
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  • العداوة تابة وصواب كين
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:11

    لقد سبق وقلت لكم اغلقو الحدود وطردو سفيرهم المنافق .وستعدو لهم اضن ان جارة السوء وصلت بها العداوة الا درجة تربية بيض الجراد في الحدود مع المغرب لتدمير محصولاته الزراعية حسدا من عندهم استعدو لاي شيء ممنكن ان تفعله الجارة الإسرائيلية

    18
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  • marocain pur.
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:11

    A Mon avis il faut rompre toute relation avec had le pays li smiytou l’Algérie. il nous emmerde. c’est bon. je ne sais pas pourquoi on parle de résoudre le problème du Sahara…le Sahara est marocain et le Maroc devra déposer une plainte auprès de l’ONU et la cours pénal international contre l’Algérie puisqu’elle soutient militairement des mercenaires pour fourre le désordre au Maroc et contre la souveraineté Marocaine. a mon avis c’est une tentative de colonialisme de la part de l’Algérie contre une région faisant partie intégrale du Maroc. je dis merde a l’Algérie.

    10
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  • Hamid
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:12

    Il ne peuvent que faure la propagande et exploiter les endrouts de culte. Eux les harkis qui gouvernent les indigenes soumis et qu ils ont tués 260.000 dans 10 ans . Qui veut dire beaucoup plus que ce que israel a tué depuis 1948.
    Le Maroc ne doit pas jouer leur jeu. On laisse les algeriens comme ça le monde regarde

    5
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  • دون المستوى
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:12

    لا تعليق على السفاهة ٠أرجو أن لا يهبط المغرب إلى هذا المستوى المنحط باستدعاء سفيه الجزاءر للإحتجاج على سفاهة العسكر

    13
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  • دعهم ينبحوا
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:13

    الجزائر فقدت البوصلة وتلفت عن القبلة وكأنها غريق يمسك بقشة فوق الماء أملا أن تنقذه من الغرق. الشعب الجزائري المغلوب على أمره ضحية عصابة تحكمهم على المغرب أن يتقدم باحتجاج لدى مجلس الأمن الدولي

    12
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  • حالم الوحدة
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:14

    الإعلام الجزائري أصابهةالاكتئاب والجنون من هول ما تراكم عنهم من أخبار أليمة ولهول الحقيقة هربوا لعالم مغاير عالم الجنون والأوهام انا بصراحة ألتمس لهم العذر ماشي ساهل تتلقى الضربات المتتالية وانت ترى سقوطك على البساط بالضربة القاية مجرد وقت وقصير أيضا

    11
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  • Hamid
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:14

    Bonne annee 2021
    Bonne annee 2021
    Bonne annee 2021
    Vive le Maroc

    2
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  • من خارج الوطن
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:14

    إذا أردت أن تقتل عدوك فعليك أن لا تبالي به و لا تعطيه أية أهمية و إن استدعى الأمر ذلك فعلى الإذاعة المغربية أن تُكذب ما يروج له العسكر الجزائري حتى يفتضح أمرهم أمام الملأ مع العلم أن الإعلام الآن يصل إلى كل منزل بما فيه قصر المرادية

    6
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  • Tanja balia
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:15

    قال اجدادنا المغاربة الأولون: الباب لي يدخلك منها البرد سدها . وكل عام والصحراء في مغربها والمغاربة الاحرار في صحرائهم.

    6
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  • محايد
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:15

    نحن لا نطالب فقط بالاحتجاح مرحبا بل بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بنو خرخر وجه الشر صهاينة شمال أفريقيا بقايا العتمانيين والفرنسيين وفرض التأشيرة عليهم والمطالبة بتعويض المغاربة المطرودين من الخراير إبان النظام الإرهابي البخروبي وتقديم اعتدار لهم والمطالبة بالصحراء الشرقية ومحاكمة المجموعة الإرهابية البولي زبال ولم لا التدخل في شونهم الداخلية وتشتيت شملهم وشمل مرتزقتهم امين يارب العالمين وبناء صور كبير بيننا وبينهم حتى لا نرى ظلهم وموخراتهم النتة ،خاوي خاوي والنيف عامر خرا وخنونة وكرونا و قرقوبي و كوكايين والصحراء مغربية إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها ومرتزقة البولي زبال الإرهابية في المرادية إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها وشعارنا الله الوطن الملك

    5
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  • يحييييييييي
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:15

    بعد السلام سنة سعيدة خاصة للمغرب والمغاربة ملكا وشعبا.وبعد
    لمادا الاحتجاج نحن نعرفهم لايجب إعطائهم قيمة لايجب الاكترات لهم فخير اجابة للسفيه هي….. اظن الكل يعرف الجواب
    وفي الاخير اقول لبلاد الخنازير والخزاءر القافلة تسير وانتم تنبحون

    3
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  • الإيالة الشريفة
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:16

    حنق حكام الجزائر دفعهم للدخول في عرض مسلسلات فكاهية تعبر عن مدى دناءة وخبث المخيال العسكري لجنيرالات الجزائر..ففي الوقت الذي تطبل فيه الجزائر كونها لادخل لها في صراع الصحراء المغربية طبعا،نجدهم يحاربون المملكة بكل الوسائل الدنيئة من أجل تأجيج الوضع ورفع منسوب الحقد والكراهية والبغض بين الشعبين الشقيقين.

    4
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  • hasan
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:16

    خليوهم ينبحو حتيعياو ويسكتو ويرضاو بالواقع لاتعطو قيمة لمن لايستحق النباح والعويل في مصلحتنا اتركو الجهلاء يهرعون شمالا ويمينا ونحن نقضي حاجتنا والايام سوف تفضحهم والتاريخ لن يرحمهم

    3
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  • احسن رد علي الجنرالات
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:16

    اتركوا الكلاب المسعورة تنبح !!

    احسن رد عليهم هو الإسراع بتفعيل الاتفاقيات بيننا وبين اخواننا الإسرائيليين و الأمريكيين

    ثانيا. تفعيل الدبلوماسية في أوربا وآسيا لمزيد من الاعترافات

    3
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  • من المانيا
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:16

    اذا كان الفساد في الدولة الجارة ينخر العسكر ..فان الفساد في بلدي الحبيب ينخر جميع القطاعات: فكيف يعقل يطلق سبيل مسجون سرق 54 مليار ..و شرد اكثر من 1200 عائلة من بينها 754 عائلة من مغاربة الخارج اللي انا واحد منهم و الله العظيم غادي اطرق باب العدالة الاوربية النزيهة.انشري يا هسبريس ان كان هناك على الاقل حرية رأي.

    6
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  • Ali ladhrin
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:17

    كذب النظام الجزائري ليس وليد اليوم. فمنذ 45 سنه يكذبون على العالم. وعندما بدأت الحقيقة تتجلى سحبت معظمالدول التي كانت تعترف بالريان الوهمي اعتترافها به. بقى لها الشعب الجزائري تكذب عليه لتشغيله عن المشاكل الحقيقية التي يعاني بها.

    4
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  • hassan
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:17

    لم تترك الجزائر أي شيء يفعله عدو لما يعتبره عدوا له و لم تفعله ،سلوكات و تصرفات و أفعال كلها تستوجب قطع العلاقات بصفة نهائية معها . زمن المجاملة انتهى و لم يعد ينفع مع من لا يريد التعقل .

    2
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  • عبدالله
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:17

    ان ياتينا الا الشر من هاته البلاد الحقودة، ماذا تنتظرون من قطع العلاقة مع هادا الكيان الجرتومي.
    لقد صبرنا كثيرا وكثيرا حتى نزل علينا الدل وبدانا نحس اننا ليس لنا شهامة ، اينكم يا رجال البلاد؟ اين الأسد المغربي؟ لقد وصل الصبر زباه وتعبنا من هاد العنكبوت او الكونصير الذي ليس له دواء.
    قطع العلاقات احسن ما يفعل المغرب كي يوصل رسالة الى العالم بان هاته الدولة ليس الا انها دولة غير شرعية وتدعم الارهاب لكل المنطقة.
    الف مليار مرة لا لا تم لا لفتح الحدود والف مليار مرة لقطع العلاقات .
    سنة جديدة لكل مغربي حر يحب وطنه.

    1
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  • Hamza
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:17

    نعم يا سادة إنها رقصة الديك المدبوح , شماعة النظام الجزائري هو المغرب

    5
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  • Balthazar
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:18

    ماطيحوش النيڤو معاهم !
    خليهم ينبحو، الشعب وحده راه كيرد عليهم و يفضح بلادتهم.
    هدشي ديال استدعاء السفير خليوه لمسائل اكثر اهمية
    ولا مابغاوش يحشمو، اصغر عطيو الضوء الاخضر للهاكرز المغاربة يوصلو الميصاج على قنواتهم و صفحاتهم الاكترونية.
    نحن جنود مجندين، الوطن و من بعدي الطوفان !

    4
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  • Simohamed
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:18

    كل ما تروج له بعض وسائل الإعلام التي تخضع لسيطرة العسكرمن مغالطات واخبار كادبة يمكن تفسيره بهلوسة أولئك الدين كانوا يعتقدون ان المغرب لن يجرء على تحرير معبى الكركارات وبالتالي هم بمراوغاتهم يلبون نداء جنوب افريقييا باعلان حرب على المغرب معتقدين ان عصابات قطاع الطرق ستكسب تاييد دول أخرى.
    اليوم بعد تحقيق الديبلوماسية المغربية لانتصارات قوية في تقوية موقف المغرب ، وجدت عصابة العسكر نفسها معزوللة واصابها الدعر والهلع ودلك شيء طبيعي سينتهي بعد أن تستفيق العصابة من غفلتها وتعلن الاستسلام الأمر الواقع لتعطي فرصة لاتحاد مغاربي مبني على السلم والسلام وتحقيق الازدهار

    4
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  • nouro
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:20

    لا تسعجلوا وتريثوا ودعوهم يخرجون ما تبقى من حقد وغل فالجزائر ماضية فالافلاس والفشل والتقسيم…تأكدو ان المرتزقة سيتمردون على حكام الجزائر وستكون حرب يينهما في القريب العاجل…

    4
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  • kamal
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:21

    علينا أن لا نعطي أي إهتمام لما يروج له الإعلام الجزائري، لأن ذلك سيعبر عن تخوفنا من تلك الإشاعات وسوف يجرنا للدخول معهم في حماقاتهم. فإعلامهم هذا يستحمر أولا الشعب الجزائري قبل أي تهديد. والنظام الجزائري يصنع من المغرب عدوا لكي يغير نظر الشعب نحو المغرب عوض التطلع على مشاكله الداخلية. فعليهم أن يخجلوا من نفسهم لأن العالم كله منغمس في مشاكله وحتى صحراويو تندوف يصابون بالغثيان لمشاهدة هذه المهزلة الإعلامية خاصة وأننا في عهد تكنولوجيات التواصل الحديثة. فليكن الله في عون الشعب الجزائري الذي يفرض عليه دلال المرتزقة والعيش في الوهم وتضييع الوقت. فالمغاربة يستمتعون في صحرائهم ويمكنك أن تقوم برحلة من طنجة إلى الكاميرون تشبه الخيال من تعدد الثقافات والتضاريس أبهرت حتى الأجانب بينما الجزائر تكتفي بتصوير حفاة برشاشات 23مم والكراد BM21 يرشقون كتبان رملية ليقدمون هذه الصور للشعب الجزائري كهدية برأس السنة الميلادية الجديدة. وعلى كل حال نبارك السنة الجديدة للأشقاء في الجزائر.

    4
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  • Tsar
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:21

    يجب على الخارجية المغربية استدعاء السغير الجزائري ….واستفساره عن هده الخرجات الاعلامية اللتي تقوم بها الجزائر …..و بالطبع سوف ينفي كل شئ…….الماء من تحت التبن …..الله يشافي هاد الجزائريين …مرضزا بمرض …سميتو….المغرب ….ولاو حاضيين هير المغرب مكاين والو ……شفتي واخا نبقاو هير بزوج فالعالم …زوج دولات الجزائر و المغرب …و وخا هكداك ميتهناو….هاد الجزائريين …الله يحمي بلادنا و ينصر سيدنا محمد السادس ..والمملكة المغربية…..شعارنا الدائم الله الوطن الملك …..عاش الملك ……

    1
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  • المغرب
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:23

    المخزن أصبح كتلك الفتاة سيئة السمعة، و التي تنتظر أن يتكلم أي شخص عنها لتبدأ في الصراخ و الاستنجاد، كل المنظمات الحقوقية و الأشخاص و الدول و الشجر و الحجر من ينطق بكلمة انتقاد في حق المخزن فهو منآمر و حاقد و ووو

    -3
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  • Robb Stark
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:23

    القافلة تسير والكلاب تنبح #الصحراء_مغربية.

    3
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  • makaveli
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:24

    اضن ان وراء عدم احتجاج نظام المغربي على حرب إعلامية التي تششنها جزائر على المغرب وهي ليست وليدة اليوم بل منذ اكتر من 20 سنة خصوصا مع دخول الإنترنيت. ترجع إلى استفادت نظام المغربي من هذه حرب في تقوية لحمة داخلية للوطن .وهذا أصبح جليا خصوصا في مواقع تواصل حيت أصبح مواطن المغربي هوا اول مدافعين على المغرب ودحض أخبار كاذبة التي يروج لها عسكر في الجزائر. بل انتقل المواطن المغربي من دفاع إلى هجوم. مما دفع نظام جنرلات في جزائر إلى إنشاء جيش من ذباب الإلكتروني من أجل تخفيف من حدة هذا هجوم .بالإضافة إلى تشويه صورة بعض معارضي النظام. والذين تستقطب فيذيهوهاتهم مباشرة مئات الآلاف من متتبعين عكس قنوات صرف صحي جزائرية.التي هجرها الجزائريون. لعلمهم انها مسيرة من طرف مخابرات. ولا تنقل واقع مقلق التي تعيشه بلادهم.

    0
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  • abdellah44
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:24

    بالا مانكثروا الشان لبجعران العالم كله يعرف أن جارة السوء تثقن لعبة الكذب المفضوح منذ زمان
    كذبهم الغبي في صالح المغرب

    3
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  • العابر
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:25

    انه إشعار بالسقوط و الإفلاس!!!
    ضاعت الجزائر، هذا البلد الجار الذي نكن له كل المحبة ،ابا حكامه الا أن يزجوا به في التيه و الوهم!!! يا لها من خسارة!!!
    حكام مستعدون للرجوع بالشعب الجزائري إلى العصر الحجري فقط لمعاكسة بلد جار!!!
    عندما يكذب حكام الجزائر، فهم بحتقرون شعبهم لأن العالم كله لديه مصادر أخباره، معناه انهم يشوهون صورتهم و يعرضون أنفسهم للاستهزاء و الاحتقار في الأوساط السياسية العالمية!!!
    هل تعتقدون أن الافارقة مجانين ليصدقوطم أو يساندوكم؟؟؟
    انتظروا زلزالا سياسيا في الجزائر، كل هذا علامات على وجود مأزق في مكان ما في الطغمة الحاكمة!!! الحراك يضغط، الازمة المالية تضغط، الصراع على الحكم يضعط و جاءت قضية الاعتراف الامريكي و فتح السفارات فتعقدت الامور لدرجة دوخت حكام الجزائر الذبن ظهر عليهم التخبط و لا يدرون ما يفعلون و لا ما يجب أن يفعلوه!!!

    2
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  • Hamza GMT
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:25

    سنة 2020 كانت من أصعب السنوات التي مرت على العالم لكنها كانت أكثر مرارة على النظام الجزائري بسبب الإنتصارات المتتالية للدبلوماسية للمغرب و المفاجئات قادمة لا محالة . لذلك فنحن نتفهم الحالة الهيستيرية التي دخل فيها النظام العسكري بتوجيه إعلامه الموجه من العسكر لتشويه صمعة المغرب لكن هيهات ثم هيهات فالترقصو رقصة الديك المدبوح فعاجلا أم آجلا سينتهي أمركم على يد الإمبراطورية المغربية
    #ولا_غالب_إلا_الله

    2
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  • الايادي البيضاء
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:26

    اذا نطق السفيه فلا تجبه فخير اجابة له السكوت .. لا البوليزاريو المختلط من شتات افريقيا . ولا الحزاءر التي انهكت شعبها وسرقت ثرواته ويحكمها العسكر من خلف الستار عادت في مستوى ان يحاورها المغرب بلد الكفاءات .. لا حوار اليوم مع هذه الاطراف . فكيف يحاور المغرب عن جزء لا يتجزاء من ترابه ..ومن سيحاور اصلا ..مسألة الحوار في رأيي لم تعد واردة .

    3
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  • [email protected]
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:26

    أظن أنه حان الوقت و المناسب لقطع العلاقات بصفة عامة مع الحكومة الجزائرية حتى يثبث في أذهانهم اننا لسنا خائفين او متزعزعين او متساهلين مع من سولت له نفسه المس بالوطن . أرى أننا تأخرنا في هذ الأمر.

    0
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  • Abdel
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:27

    Quand un pays est dirigé par une bande de vieillards ne jouissant pas de la plénitude de leur capacité mentale ,il faut s’attendre à ce genre de pratiques enfantiles et ne rien espérer de ce qui est sensé et raisonnable. Quant on perd la face et on manque de jugeote ,on s’accroche à tout et même au mensonge pour se donner raison.Que le pouvoir marocain mette un terme à toute relation avec un régime attardé et nostalgique de l’ère de la guerre froide.

    1
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  • مغربي حر
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:28

    مادا سيحدث لو ان المغرب قطع كل علاقاته مع الجزائر وتجاهل هدا الجار نهائيا .هل ستضيع منا الخيرات التي تنعم بلادنا بها ولله الحمد .هل ستتوقف المشارع والحركة والنماء .لا شيء من هدا القبيل بل سنتجاهل تماما جار لم ينفع شعبه حيت يقول المتال فاقد الشيء لا يعطيه وابتعد عن العديم لكي لا يعدمك.

    0
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  • HAKIM
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:28

    ليس بين المغرب والجزائر سوى الهم والغم والخبث والنكد والمكائد وهذا يمتد الى عقود ولا يلوح في الافق اي انفراج ولذلك اتمنى من اعماق قلبي ان تنقطع كل صلة بينهما الى حين ان تتبين ان وجدت حاجة احداهما الى الاخرى

    0
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  • فيصل DZ
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:28

    عندما اقرا هذه المقالات يتهيؤ لي وكان المغرب جنة فوق الارض في كل الاصعدة
    يا رجل كلنا في الهوا سوا كل بلد له مساوءه ومحاسنه
    ليس المغرب افضل من الجزاءر ولا الجزاءر افضل من المغرب
    الرابح الاكبر هم اعداءنا الحقيقيين اسراءيل و فرنسا

    -1
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  • ouss
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:29

    احسن رد هو الاهتمام و العناية بالمواطنين المغاربة في الداخل و الخارج ، و حماية الديمقراطية و تكريس حقوق الانسان في المغرب .هدا احسن رد على الجار الجزائري .

    2
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  • point final
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:29

    أنا من المؤيدين لقطع العلاقة الديبلوماسية مع جار السوء العسكري، الى حين يتبوأ حكم الجزائر نظام مدني ديمقراطي يحترم الاعراف الدولية.

    1
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  • مغربي من فرنسا
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:29

    على المغرب قطع العلاقات المتبقية مع الكيان الجزائري ،وجلب السفير. المغربي وطرد السفير الجزائري،لان جنرلات الجزائر لن بتغيروا حتى يرث الله الارض ومن عليها،وذلك بمحاولاتهم نشر الفتنة في المغرب وتقسيمه الى دويلات صغيرة وذلك بتسليح جبهة البوليساريو الإرهابية بالسلاح والاموال والعتاد ،وكذلك على المغرب الاعتراف بجمهورية القبائل مستقلة عن الإستعمار الجزائري وفتح قنصلية لها بالمغرب

    -1
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  • زعطوط
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:29

    اتركوا الكلاب تنبح فهو مابفي لهم لأنهم خسروا الملايين على البوزبال. ..اتركوا صحافة العار والعسكر تكتب ماتشاء لأن كما يقول المغاربة ” كيبردو على ريوسهم”…اتركوا نظام الكارتون فإنه يغرق…..غرق وتغرق الشعب الجزائري الذي أصبح تائها وبدون هوية
    المغرب أقوى منكم ياعسكر العار والفضائح

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  • مر من هنا
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:30

    كل هذا يدل على أن المغرب في الطريق الصحيح، ويجب أن نصحح مفهومنا للعدو والصديق.

    -1
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  • هل يحتج المغرب على سفير الجزائر في الرباط بسبب تلفيقات الإعلام
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:32

    لا يحتج لأن ما يحدث َواقع حقيقي وان لم يكن فليثبت الجيش المغربي غير ذالك

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  • Hassan
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:33

    Vous n allez pas repondre a une bande d ignorant et enmerdeur, alors autant les ignorer. Ce sont les ratés de la planète

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  • مغربي
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:33

    هي حرقة في قلب النظام الجزائري جراء الصدمات المتتالية التي تلقاها هو بولساريو .فلن يجدو سوى الكذب للتغطية على هزاءمهم.
    فعلى المغرب ان يشفق لحالهم ويتركهم كالببغاوات يسمعون صدى كلامهم على مسامعهم ليهدؤوا .

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  • عبدو
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:34

    حتى ولو كانوا مغاربة فعلا.فاين كرامة الإنسان التي تناذي بها المواثيق الدولية.للمغرب فيديوهات كثيرة ومؤثرة يستطيع عرضها ولكن هذا ليس من شيمنا.ومثال ذلك المطرودون من الجزاءر يوم العيد والشخص الذي تدخل له الباشا لتسديد واجب الكراء.والموقوفون أصحاب القرقوبي.ووو فشيءا من التعقل ياجيراننا (ستظل تلسعنا الجراح)وسيدون ذلك التاريخ على ولا تستطيعون تغيير الجغرافيا مثلما حرفتم التاريخ

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  • Ahmed
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:34

    اذا نطق السفيه فلا تجبه ” فخير من اجابته السكوت ” اذا اجبته خففت عنه ” فاذا لم تجبه كندا يموت”.

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  • اطلنتكي
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:35

    يجب على المغرب اتخاذ الاجراءات الرادعة في حق حكام جمهورية الفراقشية الارهابية ؛ ولم لا استدعاء سفير هذا البلد لاستفساره عن التصرفات الصبيانية التي يقوم بها عسكر المرادية ؛ او مادام هذا البلد لا يريد حكامه التوبة ؛ فلم لا قطع جميع العلاقات معه وادخال سفيرنا والهيءة القنصلية وجعل حد للتعامل مع جارة الشر والسوء لعنة الله على حكامها

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  • Hmad n Dades
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:35

    اتركوهم ينبحون، مثلما تفعل فرنسا معهم ، إذ لا تعير نباحهم أي اهتمام ، وسيموتون بغيضهم

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  • المغربي
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:36

    الدولة المغربية تتحمل مسؤولية هذا التهجم من الدولة العدوة كيف يمكن ان يبعث الملك رسائل محبة و تمني بالشفاء لرئيس دولة عدوة و في كل خطابات الملك اليد الممدودة لدولة عدوة هذا يفهمه الجانب الاخر على انه ضعف

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  • متقاعد
    الجمعة 1 يناير 2021 - 14:37

    هناك عقول متحجرة تسود حكام الجزائر.. ماذا يفيد استدعاء السفيرالجزاءري ؟؟؟؟ لا يفيد في شيء.. ولو استدعينا تبون وشنقريحة فستبقى الأمور على حالها … هكذا هي جارة السوء !!!! سعار تظخم من كثرة النباح !!!! الأهم في الأمر هو اللجوء إلى قطع جميع العلاقات الدبلوماسية وغلق الحدود البرية والبحرية في وجه جارة السوء وعدم الالتفاف إلى خرافاتهم وخزعبلاتهم !!!! الانشغال بامورنا ومصالحنا الداخلية اهم من الانتباه إلى هؤلاء السكيزوفرينيين! !!!!

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