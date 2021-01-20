هل يخرج بنكيران من عزلته لإنقاذ شعبية “البيجيدي” قبل انتخابات 2021؟

من رهان البحث عن موقع في الانتخابات التشريعية المقبلة إلى تحدّي احتواء دائرة الغضب التي تتسع داخله، يحاول حزب العدالة والتنمية الخروج من الاستقالات الجماعية التي شهدها مؤخرا بأقل الخسائر، بالنظر إلى قرب تنظيم الانتخابات، وإلى طبيعة المرحلة السّياسية التي لا تقبل التردد والانتظارية. بينما تبدو هذه المهمة “شاقة” أمام “الحزب الإسلامي” في ظل التقاطبات الأخيرة.
ولا يتوقف الجدال الداخلي في حزب العدالة والتنمية؛ فمن رهان مواجهة الدعوات إلى تعديل القاسم الانتخابي والاستعداد لتشريعيات 2021، يبدو أن مشكلا آخر سينضاف إلى قائمة “التحديات” التي ستعرقل سير الحزب صوب حكومة 2021، والأمر يتعلق هنا بالاستقالات التي تضرب “البيجيدي”.
ولا يقبل الحزب الذي يقود الحكومة “فكرة” خسارة الانتخابات التي ستتحول إلى معركة “تكسير العظام” بين القوى السياسية، لكن ما هو مؤكد أن هناك اقتناعا داخليا لدى الإسلاميين بضرورة مراجعة طريقة وفعالية مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ولعل قبول “العدالة والتنمية” باستئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب ومشاركة أمينه العام في حفل التوقيع الرسمي، كان من بين الأسباب التي عجلت برحيل عدد من الأعضاء من الحزب الإسلامي، آخرهم المقرئ أبو زيد وعبد العزيز العماري، الذين رفضوا ضمور هوية الحزب ومرجعيته الإسلامية.
المحلل السياسي يوسف بلال قال إنّ “الانتصار الذي كان يحققه الحزب كان في سياق معين اتسم بصياغة دستور جديد وانتخابات تشريعية شفافة وسياق إقليمي مضطرب”، مبرزا أن “السياق الحالي مختلف تماما، وقد يشهد البجيدي تراجعا على مستوى قاعدته الانتخابية”.
وتوقع بلال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن يتراجع أداء الحزب الانتخابي في التشريعيات المقبلة، بسبب التجربة الحكومية الفاشلة، بحيث كانت هناك محاولات لتوسيع دائرة القرارات “المؤلمة” التي كانت بين يدي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وشدد المحلل والجامعي المغربي على أن “تراجع الحزب بدأ خلال عام 2013، لكن بنكيران استطاع أن يحقق نوعا من التوازن بين الخطاب الحزبي وبين هامش التنازلات التي كانت تقع، وهو ما تُرجم على مستوى نتائج انتخابات 2016، بحيث إن القدرة التواصلية لبنكيران استطاعت إقناع المغاربة بالتصويت على الحزب”.
وأشار إلى أن “عدم قبول السلطة باستمرار بنكيران في الحكومة أدخل الحزب في دوامة من الصراع، ومن هنا بدأت الضربات إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة الحرجة التي يشهدها الحزب في ظل القيادة الحالية التي ليس لها أي تأثير على المجتمع”، معتقدا أن “الأداء الحكومي من الناحية الفنية والحضور السياسي، ضعيف مقارنة مع بنكيران”.
على المستوى السياسي، يضيف يوسف بلال، فإن “تطبيع العلاقات مع إسرائيل كان له دور في خلق رجة داخل الحزب؛ إذ إن ذلك كان مخالفا لمواقف الحزب التاريخية ومس هوية الحزب ومصداقيته”. وتوقف الباحث ذاته عند حدود قدرة الحزب على تقديم تنازلات وقرارات “مهينة” يتم من خلالها ضرب هويته ومصداقيته ومشروعه السياسي.
والإشكال المطروح، هو “هل هناك رغبة لدى بعض القياديين في الاستمرار بأي ثمن في الحكم وتسيير شؤون الدولة والحكومة أم حان الوقت بعد هذه التجربة الحكومية لإعادة بناء الحزب وإعادة النظر في هذه التنازلات المقدمة؟”، يتساءل بلال، مجيبا بأن “هناك رغبة في إعادة النظر في بعض الخطوط الحمراء للحزب”.
ويظل الحزب الإسلامي، وفقا لتصريحات المحلل السياسي ذاته، أقوى حزب انتخابي في المغرب، مقدرا أنه “خلال السنة المقبلة، سيكون هناك تراجع على مستوى النتائج، لكن السؤال كيف يترجم هذا انتخابيا؟ هل مازال المناضلون داخل الحزب مقتنعين بالمشروع لمواجهة الناخب المغربي؟”.
مادا عساه ان يقدم…لم يقدم شي يدكر لا في الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل…قدموا انفسهم لجمع الامتيازات لهم ولابنائهم…مثله كمثل العشرات من من يسمون انفسهم قادة الاحزاب والسياسيين الدين نصبو ابنائهم في كراسي كمدراء ورؤساء…مادا قدم بنكيران او ساجد او العنصر او اهل فاس او الاشتراكيين من لشكر او اخنوش….هم هنا لينالوا نصيبا من الثروة…وصعود سلم الجاه والتقرب من الحكم…
وخ يخرج حتى الجني الأزرق لحزب العدالة والتنمية لن يرقع الخروقات التي إقترفها في حق من جعلوا كل تقتهم في حزبه
لو كانت لكم ذرة من الكرامة فلا تدخلو الاستحقاقات الانتخابية القادمة ، وقدموا اعتذاركم للشعب المغربي الذي خذلتموه ، تجربة البيجيدي أكدت للمغاربة أنه لا يجب الثقة في تجار الدين مرة أخرى، إلى مزبلة التاريخ و لن نسامحكم لا دنيا ولا اخرة
هاد الحزب بالماء والشطابة .الي مزبلة التاريخ.الغالبية من المغاربة كرهت هذا الحزب .اعضاوءه منافقين تجار دين لايفقون اي شيء.جاوءا لخدمة الدولة العميقة بتمرير الصناديق وكانت ضربة للطبقة الفقيرة والمتوسطة.نالوا مكافءات خيالية وتحسن وضعهم الذي لم يكونوا يحلمون به. .فاشلين ضعاف سياسيا وايديولوجيا ومعرفيا ومنطقيا .حزب لا يمثل الشعب في شيء .من الاحسن ان يزيل اثره في الحقل السياسي المغربي لانه يمثل وصمة عار للمغاربة ككل.
واخا يخرجوا باها من لقبر .
مصدقوش مصدقوش حزب العدالة و التنمية حشو ليه ركابي م عندو فين إهز رأس مع مواطن. ضحكوا عليه رجالات الداخلية داروا ليه من زيتو قليه.
بأي وجه سيظهر يأكل أموال الناس بالباطل بدون أي وجه حق الناس تعاني في الجبال بسبب البرد القارس و هو يستمتع بسبعة ملايين سنتيم شهريا لم يكن يحلم بها قبل الاستوزار
حزب البيجيدي حزب فاشل و منافق. لم يعد تحمل سماع أسمائهم و أكثر من ذلك رأية صورهم و حتى سماع أصواتهم. أظن أن كل من كان يعبر بعزوفة على التصويت سيصوت في الانتخابات المقبلة ضدهم فقط…..!
سيأتون بابنكيران النقاد شعبية الحزب قبل الانتخابات! ههه ان فعلوها سيكون ذلك اخر مسمار في نعش الحزب. ابن كيران بماضيه الاسود في التسيير، اضافة إلى 7ملايين الريع التي يتقاضاها شهريا من المال العام المستحق للفقراء يعتبر اكثر الشخصيات المنبوذة في المغرب. مجرد ذكر اسمه ينفر الانسان من الانتخابات و السياسة وحتى من بلاد المغرب كلها.
من الأحسن أن يتركو المجال للجدد أما القدماء فلا أظن أن المغرب سيزيد للأمام . أحزاب تتفق مع بعضها فلا داعي للكلام عن الإنتخابات التي هذه مدة طويلة لم ترى منها إلا الفشل في التغيير والسلام عليكم
في نظري، سبب هده الاستقالات، إحساسهم بالخسارة الآتية والبحث قبل فوات الأوان في ” البال ” عن معطف بلون براق في الاستحقاقات المقبلة، حيث ألفوا الشحمة ولم تعد لهم القدرة على الحمية
” الريجيم “.
هل يخرج بنكيران من عزلته لإنقاذ شعبية “البيجيدي” قبل انتخابات 2021؟
هذا العنوان فكرني في السبعينات من كنا تنمشيوا للسينما وتنتفرجوا في الفيلم ديال الكراطي فيه الباندية هجموا على الدوار، هو يدخل الولد عريان وقضى عليهم كاملين.
بنكيران إستئسد علينا وأخد منا أحلامنا وطموحنا وقهرنا في معيسشتنا البسيطة بسبب قراراته اللاشعبية، وعفى عن الفاسدين و ناهبي المال العام في جملة : عفا الله عن ما سلف.
يقول المثل العربي :
ذو الوجهين أمامك ملاك وخلفك شيطان
قلتها في مرات سابقة وعبر هذه الصحيفة بنكيران ارتكب غلطا فظيعا اولا وهو لما لم يتمكن من تكوين الحكومة كان عليه ان يبادر باستقالته وتعاد الانتخابات ويخرج مرفوع الراس والغلط الفظيع الثاني الا وهو لما اعفي من طرف ملك البلاد قبل بتقاعد سمين لم يساهم فيه ولو بسنتيم واحد اما فيما يخص العثماني فهو منذ تعيينه كما يقول المثل المغربي *طاح على عين قفاه* فهو قبل اولا ان يلعب دور بنعرفة بتعيينه مكان بنكيران وقبل بشروط اخنوش التي كانت مرفوضة وهي سبب بلوكاج لذلك حزب لا عدالة ولا تنمية انتهى وفي الانتخابات المقبلة ان شاء الله تعالى لن يحصل حتى على عدد نواب لتكوين فريق برلماني والايام بيننا
مما لا شك فيه ان بن كيران رجل ذكي حيث لن يقبل باي وجه كان بهذا العرض لانه كما يقال اهل مكة ادرى بشعابها. لقد فطن من قبل ومن مدة بان حزب العدالة والتنمية لم يبق له حظ في الاستحقاقات المقبلة فلا داعي للمغامرة.
أحزاب تلو أحزاب وحكومة بعد حكومة و الحال هو الحال.مسرحية الديمقراطية و أحادية القرارات.الداخل للسياسة عريان و الخارج منها مكسي.هذه هي حقيقة الأحزاب و الحكومات المتوالية و تستمر المسرحية و المتفرج هو نفسه شعب اثقلته قرارات أحادية عكسية ألقت به في ضلال الفقر و الجهل.الحل من عند الله تعالى هو الكفيل و القادر على تغيير الوجوه و الوضع و الحال.تتغير الوجوه و المنهج واحد. حسبي الله فيكم و في سياستكم. ولكن عند ربكم الجزاء
لا يمكن ان نضع ثقتنا في البيجيدي للمرة الثالتة لقد فات الاوان ,البيجيدي لم يحقق متطلبات الشعب المغربي التي دخل من أجلها للحكومة
المشكل الخطير لي مخلي المغاربة في الهاوية هو الخوف والأنانية والله لو خرج الناس خرجة رجل واحد لاجثتت الفساد من جذوره وتحسنت الأحوال.ولكن أغلب الناس السذج كيعاملو الحاكم بحالا راه نبي أو شخص مقدس هذا هو لب المشكل.
انا.بافي انتخب عاى .العدابة..كارهبن التنمية عدبونا عاى لقمة .العيش …لاتعواو. عاى..الغوز فالانتخابات. 2021 الشعب غاضب عليكم…..100 زاءد…..100 الماء .وجافيل…والشطابة. اتبعكم..
إذا خرج من عزلته و أنقذ شعبية البيجيدي فاعلم علم اليقين أنه ليس هناك شعب، بل لم يبق إلا “اصحاب اللهم قرعة دالزيت أو لا يمشي فالت” أما النتيجة راهي معروفة و أحسن ما نتمناه هو أن يتوقف النزيف و تقل الكوارث التي رافقت هذا الحزب منذ البداية … لكن ما العمل مع زبناء يكتفون بالغلاف الديني لتقييم البضاعة ؟
تحليل : إذا جفت فتيلة القنديل سينطفئ تلقائياً ليُعَوَّض بقنديل آخر تحت تسمية أخرى للقيام بنفس الدور : إنارة الطريق … لكن طريق من ؟ و من له الحظ في وجود عمود كهربائي في زنقته فليتمعن فيه جيداً عندما يشتعل : كل ما يرفرف حوله في صخب يموت منهكاً أو يحترق لأن المعمعة الحقيقية توجد و سط الظلام لا تحت أشعة المصباح التي تصرف الأنظارفقط … تعميها في الحقيقة !
واش فهمتوني و لا لا ؟
عاش خيار المقاطعة.
المخزن استعمل حزب بنكيران كما استعمل حزب الراحل اليوسفي وانتهى الأمر.
خيار مقاطعة هذه المهزلة هو السبيل.
ويبدو ان حزب الإشتراكي الموحد يستعد هو الآخر لدخول المطحنة لهذا ما فتأ الحزب ينادي بضرورة المشاركة.
شخصيا تبقى مواقف كل من حزب النهج اليساري وجماعة العدل والإحسان الإسلامية هما الأقرب للصواب. ما عدا ذلك فهو مجرب المجرب.
اعود بالله من الشيطان الرجيم. هو و حزبه.
لا اعرف لماذا يتقاضى 9 ملابين ان كانت الدولة لا تستطيع أن تخرسه نهائيا.