هل يخفف استقرار المنحنى الوبائي تدابير مواجهة "كورونا" في المغرب؟‬

لا تزال مطالب تخفيف التدابير الوقائية المصاحبة لتواجد فيروس “كورونا” بالمغرب ترخي بظلالها على الشارع المغربي، خصوصا ببداية بروز بعض التراجعات على مستوى المنحنى الوبائي وتوسع رقعة الآمال في العودة إلى بعض من أجواء الحياة الطبيعية.
وحسب نشرة وزارة الصحة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1390,8 إصابات لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 5056 حالة.
وشكل الإغلاق خلال شهر رمضان صدمة لمغاربة منوا النفس بعيش سياقات ثقافية مألوفة (التجول ليلا -صلاة التراويح)؛ لكن الوضعية الوبائية حتمت قرارا حكوميا أوقف كافة الأنشطة الليلية، استحضارا لنفس السلوكيات التي تطبع الشهر الفضيل.
ودخل المغرب، منذ مدة ليست بالقصيرة، ضمن موجة ثالثة من تفشي الفيروس أربكت كافة سيناريوهات الانفراج، من خلال ازدياد عدد الإصابات والوفيات، ليستكين المواطنون إلى تتبع أخبار انحصار الفيروس، مع آمال النهاية بالتلقيح.
مصطفى كرين، طبيب رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، أورد أن مقاربة الوباء بالمغرب متداخلة بشكل كبير، بين ما هو صحي واقتصادي؛ وبالتالي يصعب جدا حسم نقطة تخفيف التدابير الاحترازية، منبها إلى أن المغرب في مرحلة موجة ثالثة.
وأضاف كرين، في تصريح لجريدة هسبريس، أن أي تهاون من طرف الدولة أو المواطنين ستكون فاتورته غالية الثمن، خصوصا أن اللقاحات غير متوفرة بالشكل الكافي، مطالبا بعدم مقارنة المغرب مع بلدان نالت حظها من اللقاح أو لها ضمانات الحصول عليه.
وأشار الطبيب المغربي إلى أن التخفيف سيكون مجازفة كبيرة؛ لذلك فهو يرفض هذه المقاربة، ويطالب بمزيد من السعي إلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، خصوصا أن الأرقام غير مطمئنة، ولا أحد يدري ما يجري في القادم من الأيام.
وأكمل المتحدث تصريحه قائلا: “الدولة مطالبة بمجهودات أكبر على الصعيد الاقتصادي، وزيادة دعم الفئات الهشة، وكذا التدابير الاحترازية”، مشيرا إلى أن أي تهاون بالنسبة له هو ضرب من العبثية، وبالتالي لن يفيد في أي شيء نقص الإجراءات.
للاسف التشدد في الاغلاق فقط مع بيوت الله مع انها المكان الوحيد الذي تطبق فيه اجراءات التباعد الصحي حسبنا الله ونعم الوكيل
لا نريد تكرار سيناريو عيد الأضحى عندما اصر معظم المغاربة على السفر وما رافقه من اكتظاظ في الاسواق وكانت النتيجة فقدان الناس لاعز احبابهم عن جهل كارثي بمخاطر الوباء التي أصبحت شريحة كبيرة من المجتمع تتفنن في تحليلاته.
أما انفعال الناس عن الحظر الليلي بدريعة صلاة التراويح فالكل يعرف أنها سنة وليست فرضا .فالفرض اطاعة الله ورسوله واولي الأمر.
علاش كولشي خدام كيموت واحد 400 مصاب وتقلون ان الوضع مقلق كادب الله يخد الحق
شافو راسهوم تورطوا بهذه القرارات العشوائية وأرادوا التراجع عنها في الايام المقبلة لان هذ الإغلاق الليلي لا فائدة منه سوا تفسير المغاربة حيت أصبحنا نجد في هذه الأيام كثرت المتسولين بداعي فقدان الشغل وكذلك تفاهم جرائم السرقة واذا ما تمددت الفترة أكثر سنشاهد الافظع. وسيبني المغرب الأسوأ لأنه لايعمل بالنهار التجول والاكتضاض وبالليل الإغلاق والحظر.
لعل خروج الناس بالليل للمطالبة بإلغاء الإغلاق الليلي على المساجد بدأ يعطي اكله. ولعل مثل هذه الأسئلة (هل يخفف استقرار المنحنى الوبائي تدابير مواجهة “كورونا” في المغرب؟) إلا جزء من هذا التمهيد بحجة استقرار الوضع الوبائي
الحكومة اخطأت كالعادة في الاجراءات التي فرضتها.
عموما يمكن تخفيف الاجراءات بعد 10 ايام على أساس منع التنقل الجماعي عبر السيارات والطاكسيات.
منع اكثر من نصف المقهي وفرض الكمامات.
لي مؤكد ان هاد الحالة غادي تدي بينا لواحد الاحتقان غير مسبوق. الناس وصلات لمرحلة الجوع، بكل ما تحمله الكلمة من معنى
مالين الشكارة كيقلبو على الپاسبورات
الموت ولا المذلت
ويبقى السؤال الكبير المطروح:
هل الدولة قادرة على تعويض ودعم جميع المواطنين المتضررين خلال الجائحة لمدة زمنية طوييييييية جدا,ام ان علمائنا في جهة والدولة في جهة.ولا يمكن مقارتنا بالدول المتقدمة ذات الامكانيات الهائلة اللتي تدعم كل حامل للبطاقة الوطنية.
كل شيء واضح و ضحينا بالاقتصادي من اجل الصحي لكن الأمر لن يختلف لو تم تعديل الحجر الصحي بتمديد ساعة او ساعتين مثلا لاحداث توازن بين الاقتصادي و الصحي اما الاكتفاء بمجرد مطالبة الدولة و انتظار أن تصل لصيغة دعم المتضررين فهذا نوع من جهل الواقع المعاش فهناك من لم يعد يستطيع تلبية ضروريات حياة أسرته و تقطعت به السبل في بلده بسبب قرارات الدولة الاغلاق في توقيت يقطع مصدر رزقه و رزق من يتكفل بهم قليلا من الآدمية فليس الجميع يتدبر أموره بالطرق المعروفة و غير المعروفة!!
بهذا الخبر تيقن وبالملموس بأن هناك إلغاء للحجر الصحي الليلي الدي رفضه الكثير من المغاربة.
ما يخفف عنا هذا الوباء وكل بلاء الصدقة والدعاء واتباع الشريعة الغراء وإعمار بيوت الله وتنظيفها من كل ما علق بها من الغبراء