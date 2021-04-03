هل يتيح "التحايل" إطلاع بلدان الإقامة على ممتلكات مغاربة العالم؟

موازاة مع النقاش الدائر حول الاتفاقية متعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو من سنة 2019 والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية، والتي أثارت مخاوف كثيرة في صفوف الجالية المغربية بالخارج من أن تطّلع سلطات بلدان الإقامة على ممتلكاتهم في المغرب، برزت أصوات رافضة للجوء بعض المغاربة إلى “الاحتيال” على قوانين بلدان الاستقبال لنيْل منافعَ شخصية “غير قانونية”.
ويُفضل بعض المغاربة المقيمين في الخارج العمل في القطاع غير المهيكل “النّْورا”، من أجل تفادي أداء الضرائب من جهة، والاستفادة من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها حكومات بلدان الإقامة، أو ما يُعرف بـ”الشوماج”، من جهة ثانية؛ وهو ما يعتبره البعض سلوكا “غير أخلاقي”، في حين يدافع عنه البعض الآخر بداعي “ظروف العيش الصعبة في بلاد المهجر”.
وحَفلت مواقع التواصل الاجتماعي بنقاشات حول “أحقيّة” المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج في إخفاء ممتلكاتهم في المغرب عن أنظار المصالح الضريبية في بلدان الإقامة، حيث صبّت أغلب وجهات النظر في رفض إطّلاع سلطات بلدان الإقامة على المعلومات المتعلقة بممتلكات المهاجرين داخل البلاد، في حين دعا البعض إلى “عدم التحايل على قوانين بلدان الاستقبال”.
وفيما لا يزال النقاش حول هذا الموضوع مستمرا، على الرغم من أن المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أوضحت أن الاتفاقية متعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو من سنة 2019 لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات بين الدول الموقِّعة عليها، اعتبرت عائشة باشا، الباحثة في مجال الإعلام والتواصل بجامعة بروكسيل الحرة، أن “التحايل” على بلدان الاستقبال “أمر مرفوض”.
واستطردت الباحثة المغربية المقيمة في بلجيكا، في تصريح لهسبريس، قائلة: “لا يُعقل أن ينتظر مواطن أوروبي الاستفادة من السكن الاجتماعي في بلده، بينما يستفيد منه البعض ممّن يملكون بيوتا في المغرب”، مضيفة أن حتى الدين الإسلامي يحرم هذا النوع من السلوك، أيا كان البلد الذي يقيم فيه المسلم.
وتعمّقت مخاوف المغاربة المقيمين بالخارج من الاطلاع على ممتلكاتهم في المغرب، بعد إقدام السلطات البلجيكية خلال الأيام الأخيرة على إفراغ أسرِ مهاجرين مغاربة من بيوت خاصة بالسكن الاجتماعي، بداعي أن هذه الأسر تتوفر على عقارات في المغرب.
وبينما لا يزال مغاربة العالم متوجّسين من التبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بممتلكاتهم بين المغرب وبلدان الإقامة، انتقدت عائشة باشا أيضا تعاطي المغرب مع مسألة تمكين البلدان الأوروبية من معطيات بخصوص ممتلكاتهم مغاربة العالم في بلدهم الأصلي، معتبرة أن المعلومات التي تخص المهاجرين المغاربة المطرودين من السكن الاجتماعي ببلجيكا تم الحصول عليها من طرف موثقين بلجيكيين عن طريق التعاون مع جهات في المغرب.
وأضافت الباحثة المغربية: “لا يمكن أبدا قبول استهداف المهاجرين الذين ما زالوا يُنظر إليهم كبقرة حلوب، وحتى اذا افترضنا أنهم يتحايلون على القوانين لعدم الإفصاح عن ممتلكاتهم في المغرب، فإن هذه الممتلكات يستفيد منها الاقتصاد المغربي بالدرجة الأولى”.
وبالرغم من أن المديرية العامة لإدارة الضرائب نفت وجود اتفاق للتبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بممتلكات مغاربة العالم داخل المملكة مع الدول الأجنبية، فإن عائشة باشا اعتبرت أن “هذا غير كاف”، وزادت قائلة: “يجب على السلطات المغربية أن توقع اتفاقيات واضحة تزيل هذا اللبس، وإلا فإن العلاقة بين المغاربة المقيمين في الخارج، الذين يمثلون ربُع إجمالي سكان المغرب، وبين وطنهم الأم ستتصدع”.
واش أنت عايش في خير البراني .وبغيتي ضحك عليه وتخونو وتنصب عليه .وحشومة .وخا نصارى حشومة تنصب عليهم .سيرو خدمو ماشي عندكم أملاك في المغرب وفي نفس الوقت كتشذو شوماج ومساعدات الدولة الأجنبية .هذا يسمى تحايل و…
وهل ستطلع الدول الأوروبية وأمريكا وغيرها السلطات المغرب عن أرصدة أغنياء المغرب وتهريب المليارات الدولارات للخارج
بالنسبة لي كمهاجر من الناحية القانونية و الاجتماعية انا مثفق لانه هناك اناس ميسرون هنا و هناك و يستفيدون من اعانة الدولة للفقراء والمساكين و هذا فساد اجتماعي
لماذا لاتخرج الوزارة المكلّفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بتصريح رسمي و شفاف امام العلن او خاءفون من سحب الجالية اموالهم من الابناك و بيع ممتلكاتهم لقد خسرتم الر هان و حال الطلاق و الفراق مع الوطن الام الي الابد
الخاسر الاول سيكون هو المغرب لا احد سيضع أمواله في البنوك ولا احد يشتري عقارات باسمه ولا احد سيتعامل بماله في العلن فلا يعقل أن نعيش. في بلد معربين وكادحين لسنوات وعقود وكل سنة نحمل لبلدنا بعض المال لدوائر الزمان لتصبح يوما على خبر بأن البنك أو الجهات المالية التي تتعامل معها في الخارج تعلم بمخزونك المالي أو ممتلكاتك في بلدك الام يسمونه النظام الجديد المستقبلي وانا اسميه العالم الكالح الذي سيطلينا بسواده ربنا يستر علينا
المال الدي لاتعمل مقابله فهو حرام و مضيعة لرزق اخر سواء كان مسلم او لا.اخجلو من انفسكم وعملو بنية
اذا كان هذا كلام صحيح فأنا في هذا الصيف سآتي إلى المغرب لي بيع كل شيء وافراغ حساب بنك و السلام
تتكلمون عن مغاربة الخارج كما لو كانو كلهم متحايلون او يشتغلون ف النوار دون التصريح بالضرائب. كفى من وضع الجميع فيي سلة واحدة. كمهاجرة مغربية، أريد أرقاما تتحدث عن هذه الفئة و الدوافع التي تؤدي بها للجوء الى هذا التحايل الذي يمارسه مهاجرون من دول عديدة. كفى تشويها لسمعة المغرب و المغاربة بهذه الطريقة و نرجو التعاطي مع هذا الموضوع بدقة و حرفية بدل انتهاز الفرصة لضرب المهاجرين في وسائل الاعلام خصوصا الذين يساهمون ماديا و يدفعون الضرائب و ليست لهم ممتلكات و لا يستفيدون من المساعدات. و شكرا.
اليوم صديق لي، هاتفني و قال لي بأن مصلحة الإعانة في السكن طلبت منه أن يطلعها عن رصيده ببنك الوفا في المغرب، بقينا حاءرين كيفاش حثى عرفو باللي عندو حساب في الوفا. و الله شهيد على ما أقول، أنا شخصيا أأدي الضراءب و لا استفيد من سكن ، لكن لا أنظر بارتياح لهدا القرار البليد الغادر، المغرب بهذا القرار المغرب أطلق رصاصة على قدميه، كانتقاتلو باش ندخلو العملة و ما كانستافدوش منها، و يتعاملو معانا خايب ، و دابا سدو علينا بلاما يشأ رونا، أنا كجل المهاجرين قررت الاحتياط من المغرب و من ابناكه، ما يتساهلوش . نمشيوا ندوزوا العطل في دول أخرى السلام عليكم
سبحان الله كلشي عندنا فيه الغموض في جميع المجالات وقرارات منتصف الليل ونحن على ابواب شهر الرحمة والغفران لم نعرف واش غادي نصلو التراويح ولا اش والمقاهي واش غادي يفتحو ولا اش ونحن المهاجرين واش نرجعو ولا اش ؟ انها قرارات منتصف الليل ياسادة .
السلام عليكم
اقول للاخت عاءشة باشا
وقع الفاس على الراس
ماذا نحن فاعلون…….
سمعنا أن شركات أجنبية تشارك في صناعة البطاقة الوطنية البيوميترية و ربما جوازات السفر من نفس الصنف؟ هل لدينا التكنولوجيا و الخبرة المحلية الكافيتين لهكذا صناعة لضمان عدم اطلاع الجهات الأجنبية على البيانات الشخصية للمواطنين؟سمعنا عن شراء تطبيقات تجسسية إسرائيلية و تتبيثها في هواتف المواطنين للنصت عليهم خارج القانون!ماصحة ذلك؟ كامرات المراقبة تعج بها الشوارع! سمعنا عن كامرات تشهيرية اقتحمت غرف الفنادق و غرف النوم! أين دولة القانون؟شركات خاصة ترسل رسائل نصية إشهارية لزبناء شركات الاتصالات! كيف تحصل على أرقامهم؟ لماذا لا يتم زجرها و فتح تحقيق قضائي في هذا الاستغلال التجاري الغير قانوني؟فيديوهات تشهيرية تملأ الشبكة العنكبوتية! أليس هذا انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان و الحق في الكرامة و الخصوصية؟
نحن نعلم أن مثل هذه الإتفاقيات لا يمكن أن تصدر من الحكومة او من أي مسؤول لانها قرارات سيادية.
للاسف القائمون على شؤون البلاد ينظرون إلى مصالحهم الخاصة فقط و يسمونها المصالح العليا لبلاد.
على القائمين على شؤون الوطن ان يعلموا انهم بإفشائم للأسرار المالية لأي مواطن لجهة أجنبية فهذا يُعتَبَر خيانة.
هناك نوعان من الخيانة ، خيانة المواطن للوطن و هذه عقوبتها قد تصل للإعدام ، لكن خيانة الوطن للمواطن لا تعتبر جريمة !
لو تمَّ بالفعل تطبيق هذا القرار فستحدث هزة كبيرة في لاقتصاد لان المهاجرين سيحولون دراهمهم للعملة الصعبة و سوف يهربونها لبلدان الإقامة كما أنهم سوف يبيعون ممتلكاتهم العقارية و يستثمرون في الخارج.
لا أدري كيف يفكر المسؤول المغربي الذي لا يستحيي أن يكون برْكَاكًا عند أسياده الأروبيين على حساب أبناء وطنه! أين هي النخوة و الرجولة و الغبرة على أبناء البلد؟!!
سنين والمهاجرين يستغلون صناديق الاستثمار والضمان الاجتماعي في بلدان أوروبا الغربية بدون وجه حق في سبيل بناء بيت في بلاد لم توفر لهم سوى المحن والفقر .
حان وقت التغيير واسترجاع الاموال التي اخدت بدون وجه حق بالغش والتدليس فمن غشنا فليس منا
لنرى كيف سيكون حال اصحاب الحال والمحال وكيف سيكون رض فعل مغاربة العالم الي فكرشم العجينة ايام عجاف تلوح في الأفق
لا حول ولا قوة إلا بالله
نعم علاقتنا بوطننا ستتصدع كما قالت كاتبة المقال ، بهذه الطريقة يشكر المغرب خمسة مليون من أبناءه الذين يُحولون لوطنهم أكثر من 70 مليار من الدرهم بالعملة الصعبة ويُنعشون خزينة الدولة، ناهيك عن استثمارات أفراد الجالية ومساهمتهم في النهوض باقتصاد بلدهم . مجموعة من الدول رفضت توقيع هذه الإتفاقية منها الجزائر ، لماذا تضعون الجالية المغربية في هذه المواقف بإرسال بيانات حساباتهم البنكية إلى المصالح الضريبية ببلدان الإقامة؟
إمضاء المغرب على هذه الإتفاقية عمل مُتهور وغير مسحوب العواقب ولم تُراعى فيه الدولة مصالح مغاربة العالم . كفى من اعتبارنا بقرة حلوب حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.
أكيد أن كل أفراد الجالية سيسحبون أموالهم من البنوك.
وماذا عن املاك لصوص المال العام من المسؤولين المغاربة في دول اوروبا؟ اوروبا أكبر محتضن للفاسدين والمتهربين في العالم.عكس أمريكا واستراليا واليابان. قارة المنافقين!
على المديرية العامة للضراءب ان تقوم بحملة واحدة لمدة ثلاثة اشهر على السكن الاقتصادي والاجتماعي في المغرب والذي استفاد منه رجال االتعليم ورجال الشرطة ورجال الدرك ورجال المطافيء ورجال السلطة رغم ان القانون المغربي يمنعهم من الاستفادة من السكن الاقتصادي او الاجتماعي والذي تساهم فيه الدولة من اجل الطبقة الكادحة وايضا لهذه الطبقة في بلجيكا او مايسمى بطبقة الحراكة ان كنا صادقين مع انفسنا. وسترون بكاء وعويل في الشوارع
مزوق على برا اشخبار الداخل
الله حرم التحايل ولوعلى الكافر اناس هنا يعملون ليل نهار في النوار وياخدون الاعانات الاجتماعية(الصدقة)
ليدار شيحجا في المغرب راه درها بعرق كتافو الدول الاروبية راه معطتهم حتة حجا فابور .دربين تمرا بمعنى الكلمة وجمعو لفلوس ومن حقهم إدرو بهم لبغاو ممن حق حتى شي واحد.امنعهوم ولا افرض عليهم شي قانون