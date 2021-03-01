هل يرخص المغرب لاستعمال لقاح جديد يحمي من الجائحة بجرعة واحدة؟

تتجه العديد من الدول إلى إصدار تراخيص استعجالية توافق على استخدام لقاح شركة “جونسون أند جونسون”، بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على استعماله بشكل طارئ.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت رسميا، نهاية الأسبوع الماضي، لقاح “جونسون آند جونسون” أحاديّ الجرعة ضد فيروس كورونا. كما وافقت هيئة الدواء المصرية واللبنانية على لقاح الشركة نفسها.

ويتوقع أن يزيد الطلب على هذا اللقاح الأمريكي بالنظر إلى وجود دراسات علمية أكدت فعاليته ضد السلالات المتحورة، وهو ما دفع جنوب إفريقيا إلى تعليق العمل باللقاح البريطاني “أسترازينيكا” وأعلنت أنها ستبدأ حملتها لتلقيح سكانها ضد فيروس كورونا باستخدام لقاحات “جونسون آند جونسون”.

وكشفت تقارير بريطانية، اليوم الاثنين، أن بريطانيا قررت اعتماد لقاح “جونسون آند جونسون” أحادي الجرعة المضاد لفيروس كورونا، حيث من المقرر أن تبدأ المصالح الصحية البريطانية مسطرة الموافقة هذا الأسبوع.

وأشارت صحيفة “دايلي مايل” إلى أن المملكة المتحدة طلبت من الشركة توفير 30 مليون جرعة، بينما طلبت الولايات المتحدة الأمريكية، التي أجازت بالفعل هذا الاستخدام، 100 مليون جرعة مقابل 38 مليون مطلوبة في كندا.

وبالنسبة للمغرب، لم يستبعد عضو من اللجنة التقنية والعلمية للتلقيح، في تصريح لهسبريس، أن يتم السماح باستخدام لقاح “جونسون آند جونسون”، مشيرا إلى أن شروط تخزينه سهلة وتكلفته المالية أقل من لقاحي “فايزر وموديرن”ا، مضيفا أن اجتماع هيئة الترخيص للقاحات، التابعة لوزارة الصحة، يبقى وارداً لاعتماد لقاحات أخرى في أي وقت.

ويمكن تخزين لقاح “جونسون آند جونسون” في الثلاجات العادية فقط بدل المجمدات، وهو ما سيسهل عملية توزيعه على مختلف مناطق المغرب، بالإضافة إلى أن كونه يعطى للأشخاص بجرعة واحدة فقط؛ ما سيسرع عملية التلقيح بشكل مضاعف، أي تحقيق مناعة جماعية في وقت أقل من المتوقع.

وأظهرت التجارب فعالية اللقاح الجديد “جونسون آند جونسون” بنسبة تجاوزت 85 في المائة إزاء الحالات الخطرة، وبنسبة 66 في المئة إجماليا بعد تضمين حالات الإصابة متوسطة الخطورة.

وكان العالم المغربي منصف سلاوي، قبل مغادرته لمنصبه في أمريكا، توقع أن ترخص الولايات المتحدة للقاح “جونسون آند جونسون” في شهر فبراير، وقال إن “هذا اللقاح سيغير قواعد اللعبة في مواجهة الولايات المتحدة للوباء”.

ويرى خبراء أن اعتماد اللقاح ذاته، الذي يمنح على جرعة واحدة فقط، من شأنه أن يحمي الأفراد من الفيروس في غضون أسابيع من التطعيم، بينما يستغرق الأمر شهرا تقريبا بالنسبة للقاحات التي تأتي الاستفادة منها على جرعتين.

ويعتمد المغرب، إلى حدود اليوم، لقاحين هما “سينوفارم” الصيني و “أسترازينيكا أكسفورد” البريطاني، إذ بلغ عدد المستفيدين من عملية التلقيح الوطنية 3.435.997 بخصوص الحقنة الأولى، فيما استفاد 161.906 من الحقنة الثانية.