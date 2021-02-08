هل يسرّع "احتجاج الفنيدق" استكمال المشروع البديل للتهريب من سبتة؟

منذ سنة 2016، بدأت أولى إرهاصات إنهاء تهريب البضائع من مدينة سبتة المحتلة نحو الفنيدق بعد أن توفي اثني عشر شخصا في حوادث تدافع متفرقة، وهي الحوادث التي أججت مطالب الجمعيات الحقوقية بإغلاق المعبر الحدودي.
وكان معبر باب سبتة يستقبل كل يوم من الإثنين إلى الجمعة آلاف الأشخاص المشتغلين في التهريب، وكانت الحركة التجارية نشطة في مدينة الفنيدق المجاورة، غير أن إغلاق السلطات المغربية للمعبر الحدودي لم يقض فقط على مصدر عيش آلاف العاملين في التهريب، بل أدخل المدينة الشمالية الصغيرة في ركود تام.
وعقب توقيف النشاط التجاري القائم على التهريب، الذي يكبّد الاقتصاد المغربي خسائر مالية بمليارات الدراهم سنويا، عمدت الدولة إلى إنجاز منطقة اقتصادية ضواحي مدينة الفنيدق لتوفير فرص الشغل لأبناء المنطقة، لكن هذا المشروع لم يخرج إلى حيز الوجود بعد، في وقت تتعالى فيه الأصوات المنادية بإنقاذ المدينة من الركود.
“لقد ربحت الدولة سبعة مليارات درهم كانت تخسرها الخزينة العامة بسبب التهريب الذي تستفيد منه لوبيات منظمة، كما ربحت أيضا المئات من الموارد البشرية من أعوان الأمن والدرك والجمارك، إضافة إلى إمكانيات مادية مهمة كانت تُرصد لضبط الوضع، لكنها لم تنظر بشكل إيجابي إلى هذه المنطقة رغم حساسيتها”، يقول محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان.
وقبل أسبوع، وقعت 100 شخصية وثيقة طالبت من خلالها بإنقاذ مدينة الفنيدق من أزمتها الاقتصادية الخانقة، منبهة إلى أن الوضع القائم بالمدينة يهدد استقرارها الاجتماعي، قبل أن ينفجر بالفعل ليلة أمس السبت بخروج عدد من الأشخاص إلى الشارع للاحتجاج، نجم عنه احتكاك مع قوات الأمن أسفرت عنه جروح في صفوف الطرفين.
وظلت عملية تهريب البضائع عبر معبر سبتة المحتلة تشكّل إحراجا للمغرب، نظرا للظروف غير الإنسانية التي كان يشتغل فيها المهربون، وغالبيتهم من النساء، إضافة إلى ما يتكبده اقتصاد المملكة من خسائر فادحة جراء توريد السلع المهربة غير الخاضعة للضريبة، ما حدا بالسلطات المغربية إلى منع التهريب عبر المعبر الحدودي نهائيا.
ويرى محمد بنعيسى أن الاحتجاج الذي اندلع في الفنيدق مساء أمس كان متوقعا، نظرا للتدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفته المدينة، وعدم إيجاد بدائل وحلول، بسبب تأخر إنجاز مشروع المنطقة الاقتصادية ومشروع مماثل في مرتيل.
وأضاف الفاعل الحقوق نفسه قائلا: “كانت هناك مؤشرات توحي باحتمال خروج الأمور عن السيطرة، خاصة بعد وفاة ستة شبان غرقا خلال الآونة الأخيرة في حوادث متفرقة أثناء محاولتهم الهجرة سرا إلى سبتة المحتلة”.
وبينما ما يزال التوتر مخيما على مدينة الفنيدق، أفاد مواطن يقيم جوار ساحة الرباط التي جرى تطويقها من طرف قوات الأمن منذ صباح أمس الجمعة، بأن أعمال الرشق بالحجارة وإحراق الحاويات التي شهدها الشكل الاحتجاجي مساء أمس صدرت عن أشخاص لا ينتمون إلى مدينة الفنيدق، مضيفا أن سكان المدينة “عايشين مأساة كبيرة. الناس كتسعا وكتبيع حوايجها هنايا”.
من جهته، قال رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان إن إخراج مدينة الفنيدق من أزمتها الخانقة يتطلب فقط توفر إرادة حقيقية لدى الدولة، من خلال الإسراع بإنجاز مشروع المنطقة الاقتصادية، ودعم الشباب لخلق مقاولات، وتقديم الدعم للأسر، وتوفير فرص الشغل للنساء والشباب عبر توظيفهم، على غرار ما فعلت حكومة سبتة المحتلة.
صراحة المناطق الحدودية تبقى وصمة عار على جبين الدولة المغربية الاي تركت وحيدة بدون استثمارات ولا هوم يحزنون…
خد وجدة والمناطق الشرقية عموما مثلا مع الجزاير
الناضور والحسيمة مع مليلية
تطوان الفنيدق مع سبتة…
اين هو وزير الصناعة العلمي مع هاته المناطق المنكوبة…
ام ان مصانع الكابلاج تعرف موقع قنيطرة وطنجة عن ضهر قلب…
لن تكن هناك تنمي المنطقة بدون تدبير محلي من طرف ابناء المنطقة الدين يعرفون معانات مناطقهم، ام التطبيللجهات واشخاص معيننين لن ينفع والدليل نلمسه في كل حين..
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. كون كان مشروع سجن كون الاشغال انتهت. ولكن حيت مشروع باش استفادو منو شباب المنطقة مزال لم يخرج حيز التنفيذ. الحكرة هي هادي ملي مقدينش على المشاريع خليو الناس اتعيش من التهريب حتى اتكملو المشروع. لمادا المسؤولين عزيز عليهم ايجوعو المساكين والله مافهمت الشي واحد افهمني.
حتى لو تما بناء المنطقة الاقتصادية الحرة فيندق التجار المدينة جشعين لا يشتغلوا فيها سوف يواصلون جلب البضاءع سبتة ميليلة المطالبة فتح المعبر بكل الانانية عدم تفكير المصلحة الاقتصاد المغرب لي ان اللوبيات والتجار حتى الحمالة البضاءع تعودوا على الربح السهل وحرام تجيبوا المعبر المواد منتهية الصلاحية خطيرة مضرة الصحة تبيعوها بي اضعاف تمنها اكثر حتى الامن بيعها في سبتة واسبانيا بسكويت الاسباني مهرب كان يباع فيندق وتطوان 10 درهم في اسبانيا يباع 3 دراهم اكبر الحجم شكلاط ماروخا تباع في المغرب 15 درهم في اسبانيا تباع 5 درهم ماروخا اسبانيا افظل الجودة ماروخا تهرب المغرب رديءة عرفتوا علاش بغاو التجار يرفضوا يخدموا التجارة الشرعية يجيبوا السلعة من كازا متل باقي التجار المغرب حتى حمالة حمالات ليسوا من سكان فيندق ولا حتى الناظور معظمهم خارج المدن الشمال اصلا تعرفوا اهل الريف المستحيل يسمحوا امراة الريفية ان تعمل حمالة او بغلة في المعبر الذل والخراب كذلك سكان الشمال بالتالي حمالة لم يجدوا العمل يرجعوا مدنهم يخدموا في الفلاحة الخدمة موجودة فيها كثير فلاحيين يشتكون من عدم وجود العمالة
سبحان الله عقلية وطريقة تفكير المغاربة تختلف من منطقة الى اخرى ،حتى المنطقة كانت في الماضي تعيش شريحة كبرى منها على التهريب ورغم قطع الحكومة مع هذه الممارسات التي تنخر الاقتصاد الوطني الا ان ابناء المنطقة ورغم ذلك تعايشوا مع الواقعة شيئا فشيئا حتى اصبحنا لا نرى براميل البنزين الا قليلا بعد ان كانت المنطقة تعج ببيع البنزين القادم من الجزائر.ولم تشهد اي تحرك ضد الاجراءات الحكومية الرامية الى انعاش الاقتصاد الوطني مقابل القضاء على التهريب المعيشي لألف الاسرعلما بان المنطقة تعيش جفافا مستمرا مقارنة مع مناطق الشمال،فالمرجو من ابناء المنطقة المطالبة بحقوقهم بنوع من المسؤولية والابتعاد عن العنف فهم ليسوا وحدهم من كانو يعيشون على التهريب المعيشي ،اذا فمزيدا من روح المواطنة والمسؤولية.
انا عايش في الدار البيضاء 33 سنة عندي دبلوم الهندسة او باقي ماخادامش هادي مدة طويلة خاسنا ناس كيعرفو يخلق فرص الشغل ناس لي الحكومة عندهم ميول اقتصادي و ناجحين اقتصاديا اما سياسيين ديال الهضرة مابقى عندنا مانديرو بيهم
يجب على السلطات عدم التساهل مع كل ما هو مخالف للقانون و الانظمة الجاري بها العمل و كل ما يمس بكرامة الانساو؛ لان مثل هذا التسامح يجعل من السلوك حق مكتسب و متعارف عليه يصعب على ممارسه تركه، مما يخلق نزاعات بين السلطة و المواطن المعني منها مثلا التهريب في الشماا و الباعة المتجولين و السكن الوظطفي.
ونفس السياسة المنتهجة من طرف المسؤولين تحطمون المنازل فوق رؤوس المواطنين بحجة البناء العشوائي ولا تعطونهم البدائل كترة الاغلاقات والقوانين بحجة كورونا ولا مساعدات إنسانية للمتضررين ومتل هاد الامثلة كتيرة وكتيرة وليست غريبة على المواطنين كيف لا واش الناس غادي تنسى وليس ببعيد الحكومة تفرض غرامات على من لا يرتدي كمامات وهي لم توفرها لهم وغير موجودة في السوق . ما هاذا التخبط
الصراحة تقال ان المستفيد الاكبر من التهريب هم كبار التجار في المغرب واسبانيا، الذين يعطون الفتات للحمالات.
يجب ان ندرك ان التهريب لم يكن معيشي، كانت الرزم مرقمة وهي عبارة عن اكوام من البضائع القادمة من الصين وتركيا واسبانيا، لتجد طريقها نحو السوق المغربي دون جمركة.
مدن الشمال احتلها تجار الدار البيضاء وافتتحو فيها مخازن ضخمة لتخزين السلع.
من ناحية اخرى اعتقد اننا كمواطنين متساوون في الحقوق والواجبات واذا سمح بالتهريب لمواطن فيجب ان يسمح للجميع بذلك اذا كان الهدف لقمة العيش.
احتراما لنفس المنهجية التي اقيم بها ما يكتب هنا و ينشر و في غيره من المواقع ،أرى أن ما ينشر لا يعدو كونه إنشاء لملء الصفحات و خلق مواضيع لتمضية الوقت.
إذ ما معنى المطالبة باستكمال انجاز المنطقة التي يمكن أن تخلق مناصب الشغل لاهل الفنيدق و مالية المغرب تعاني من نزيف يومي لا ندري إلى أين سيقودنا!!!! الظرفية المالية المتازمة تخنق كل المشاريع. لماذا إذن تكتبون ما لا يمكن تحقيقه حاليا؟؟؟ و حين ننتقدكم لا تنشرون تعليقاتنا؟؟؟ أهذه هي حرية التعبير؟؟؟ هل كتاباتنا تخرق القوانين؟؟؟ القضاء موجود و الأمن موجود…….اذن أنتم تفرضون وجهة نظركم !!!!!
المغاربة أحفاد الأجداد الأشاوس السلاطين العضماء أسود الأطلس بناة الإمبراطورية المغربية العضيمة السابقة التي حكمت إفريقيا والاندلس لماذا لا تطالبون بإسترجاع سبته ومليلية والجزر المغربية المتوسطية والأطلسية أراضي تاريخية مغربية سليبة إلى متى كل هاذ الخوف والخنوع والجبن المغرب بلد عضيم تاريخ عريق وحضارة عضيمة ولن يستعيد شرفه وقيمته السابقة حتى يسترجع أراضيه المحتله السليبه وأولها الصحراء الشرقية المغربية أقتلبم بشار و تندوف
هل بدأ المشروع حتى يستكمل.نعم المشروع موجود على الورق،نفس الشيء وقع لمشاريع الملاعب الرياضية فهم كلهم حبرا على الورق. المسؤولين لن يتعبوا أنفسهم للتشغيل الشباب فيقولون لهم إبحثوا عن الشغل وأعتمدوا على الله إنه هو الرزاق،أما نحن ما عندنا ما نديروا يا الله ندبروا على ولادنا،سيروا لجوامع وتطلبوا
تجارة التهريب عبر سبتة ومليلية المحتلتين يجب أن يتوقف بصفة نهائية..التهريب كبد الاقتصاد المغربي خسائر كبيرة منذ عقود ..وبالموازاة مع ذالك وجب إطلاق مشاريع استثمارية في المنطقة .. وجب تشجيع الصناعات المحلية.. كل ذالك سيصب في الرواج الاقتصادي والتجاري ويساهم في التشغيل ..أما أن نبقى ننتظر حمولة أكياس من سلع ومواد على ضهر نساء عجائز آتية من سبتة كلها غير صالحة للاستهلاك فهذا أمر غير مقبول …