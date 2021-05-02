هل يسمى الدبلوماسي دي ميستورا مبعوثا جديدا إلى الصحراء المغربية؟

لا يزال غياب المعطيات الرسمية عن تعيين مبعوث أممي لقضية الصحراء مثيرا لطرح أسماء عديدة مرتقبة؛ آخرها الإيطالي من أصول سويدية دي ميستورا، الذي تداولت وسائل إعلام أجنبية اسمه بقوة لتولي تدبير النزاع في ظل مستجدات متلاحقة يشهدها الملف عقب الاعتراف الأمريكي.
وأوردت قصاصات عديدة إمكانية تعيين الرجل ذي 74 سنة على رأس تدبير قضية الصحراء المغربية؛ وهو ما ينذر بحشد التقاطبات والاستمالات مجددا، على الرغم من اعتياد الدبلوماسي الأوروبي على سياقات أشد خطورة، بتدبيره ملفات الأزمات بكل من سوريا والعراق وأفغانستان.
ويعود آخر تحرك دبلوماسي لدي ميستورا إلى سنة 2018 في الملف السوري، ومن شأن توليه ملف الصحراء أن يعيده إلى دائرة الصراعات الجيوسياسية؛ لكن مسألة نجاحه تبقى محط تساؤلات، نظرا لفشل تجارب عديدة آخرها الألماني هورست كولر.
خالد الشكراوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، أورد أن المبعوث الأممي صار ضرورة ملحة، خصوصا من أجل تسيير الأمم المتحدة للملف إداريا وسياسيا، مؤكدا أهمية طرح أفكار جديدة تتجاوز تعثرات هذه المدة كلها.
وأضاف الشكراوي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “المبعوث الأممي ستكون له مهام تجميع الأفكار ومعالجة المشكل القائم منذ عقود؛ لكن هل سيكون أي شخص بغض النظر عن من هو حل نهائي، فبالطبع الجواب هو لا، بالنظر إلى تعقيدات المشكل”.
وأوضح المتحدث أن الحل مرتبط بمواقف دول إستراتيجية على مستوى الملف، مبرزا أن طرح المغرب يشهد دينامية منذ سنوات؛ فيما جمد موقف الجزائر. أما عن جبهة البوليساريو فمرض القيادة جعل تصرفاتها غير واضحة، بل فقدت القرار تماما لصالح الجزائر.
وأكمل الشكراوي تصريحه قائلا: اعتراف أمريكا ودول أخرى بمغربية الصحراء سيكون له تبعات أخرى، منبها إلى أن الاحتفاظ بنفس مقاربات سنوات السبعينيات أصبح خطأ، وبالتالي لا بد من البحث عن مزيد من الموضوعية لدى الأطراف الأخرى.
ستيفان دي ميستورا ليس برتغالي هو سويدي و حاصل على جنسية إيطالية و كان وزير خارجية سابقا و مبعوثا الى سوريا
مبعوث النزاع في الصحراء الغربية.
تغالطون أنفسكم ليس إلا.
انكم محاصرون من جميع الإتجهات بفضل سياستكم الرشيدة دبلوماسية صدكة صدكة
و هل دي ميستورا برتغالي الجنسية ؟
كفانا كذبا على الاذقان فاعتراف امريكا ليس بصحيح، بل هو اعتراف لترامب في اخر ايامه، ليهدي التطبيع لنسيبه جاريد !! مرغنا وجوهنا بالتطبيع و في الاخير لم نرا شيء ايجابي من اعتراف ترامب
هاداك راه ايطالي سويدي منين جبت برتغالي، غا تاتشيرو
مرتزقة الكبرنات ينتظرون السراب والخطوة مجرد اضاعة للوقت لان الحل الوحيد عودة المرحلين المغاربة فقط من قبل بوخروبة الى وطنهم لان هدا المبعوت لن يضيف شيئ جديد ولم ينجح في مهامه من قبل
ماذا عن السعودية ، ما هو المانع الذي يجعلها لا تفتح سفارة في الصحراء المغربية ، ماذا تنتظر ؟
اما المبعوث الاممي ، فهو مضيعة للوقت فقط و لعب اشواط اضافية
سبقه كثير من المبعوثين و الفشل هو سيد الموقف
لتعنت جارة الشر لان الحل الوحيد بالنسبة لها هو جمهورية صحراوية في جنوب المغرب
وهذا شيئ مرفوض و لو دام المشكل الى يوم البعث
الشيء الوحيد الذي أعرفه ومتأكد منه مائة في المائة أن المجتمع الدولي بالتعبير المغربي الدارج قضية الصحراء طلعت له في الرأس، والدليل أكثر من عامين لم تعين الأمم المتحدة مبوعوثا للصحراء، وأقصى شيء يفعله المجتمع الدولي هو إجتماع مجلس الأمن كل ستة أشهر ليكرر نفس الأسطوانة المشروخة التي أكل عليها الدهر وشرب منذ نصف قرن بأن المغرب والبوليساريو لازم يجلسو على طاولة المفاوضات، ثم بعد ذلك ينفض المجمع كل يروح لحال سبيله
لا أظن أن دي مستورا يملك الحل لأن المشكل تدخلت فيه مجموعة من الأطراف و مضى عليه مدة طويلة.كما ان تضارب المصالح للأطراف الفاعلة يقوض أي عملية لإيجاد حل
للاشارة امريكا بايدن لم ولن تعترف للنظام المغرب بالسيطرة على الصحراء
هل دي ميستوىا برتغالي أم ايطالي من اصل سويدي المرجو الاجابة
Staffan Dimistura n’est pas portuguais. Il est italo-Suedois
الي هيسبريس الاخبارية المغربية المحترمه.
الدبلوماسي دي ميستور دبلوماسي مخدوم لديه تجربة في الميدان كبيرة
من مواليد السويد في العصمة السويدية ستوكهولم شهر 5 اليوم 27 من عام 1947 من ام سويدية واب ايطالي هدا بس تصحيح من اخوكم مغربي مقيم بالسويد كنز 47 سنة .
ستيفان دي مستورا هو ايطالي / سويدي وليس برتغاليا.
تصحيح دي ميستورا ليس برتغاليا بل هو سويدي ويحمل الجنسية الايطالية وقد اشتغل وزيرا للخارجية في الحكومة الايطالية ، اما اليرتغالي فهو رئيس الامم المتحدة
Staffan de Mistura, né le 25 janvier 1947 à Stockholm, est un diplomate italo-suédois, fonctionnaire des Nations Unies et ancien membre du gouvernement italien.
نايضة نايضة وإلى مانيضاش نوضوها كيكال السيمو!! وناري شحال ديال التخلويض وشحال ديال التسمسير نايض على هذه المنطقة من تراب المغرب! المغاربة لن يتخلوا عن صحرائهم طال الزمان أو قصار٠ آه يا ميمتي شحال ديال الشفارة والقطاطعية والمرتزقة والعياشة، ولفوا الفنادق والماكلة فابور والشمس والبحر وخيرات المغرب بسبب أولاد بوخنونة ولد قصر المرادية٠
لا يهمنا من أين جاء ومن أين أصله ما يهم الشعب المغربي الصراحة من الدبلوماسية المغربية والحقيقة
لما ذا المبعوث الأممي حاليا إذا القضية ما زالت لم تنتهي بعد هنا أشك في تدوينة ترامب بأنها كانت مناورة فقط للتطبيع مع الكيان الصهيوني المختل
للإشارة فقط إذا كانت إدارة بايدن لم تعترف بمغربية الصحراء وأن المغرب باع القضية الفلسطينية مقابل تغريدة ترامب سؤال صريح جدا أتحدى الإجابة عليه ماذا تفعل الأن القنصلية الأمريكية العامة بمدينة الداخلة الصحراوية
Stefan de dimestora n’est pasportugais. Il italo-suedois.
لاتهم جنسية المبعوث الجديد سواء كان سويديا أو ايطاليا المهم له مهمة نبيلة يقوم بها في إيجاد الحل كي يستطيع مساعدة المينورسو في استفتاء نزيه كي يقرر الصحراويين مصيرهم أمام المجتمع الدولي وتبقى كل الدول المجاورة بدور الملاحض بما فيهم المغرب
ستيفان دي مستورا يجب عدم القبول به شخصية مقربة من بان كي مون و الدي اعتبر ان المغرب بلد محتل و سيخلق مشاكل للمغرب الانفصاليين يريدونه لانه مقرب من اطروحتهم
للمغرب اذا ما عين المبعوث الأممي سيطرح مشكل المغاربة المحتجزين بتندوف ومسائل حقوقهم للرجوع الى وطنهم الأم. وسيطرح أيضا مشكل العصابات الإرهابية التي تهدد المنطقة وتعرقل التجارة الدولية . أما مسألة الحكم الذاتي فالباب قد أغلق والفرصة انتهت ولا تفاوض مع قطاع الطرق .
يتمتع دي ميستورا بمسيرة سياسية ودبلوماسية حافلة على مستوى مختلف وكالات الأمم المتحدة وفي مناطق النزاع، جاوزت ال40 عاما، حيث سبق وأن شغل منصب رئيس بعثات الأمم المتحدة في العراق وأفغانستان.
وآخر منصب شغله، كان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا (2014-2018)، الذي تولى خلاله مهمة تسهيل محادثات السلام بين الأطراف السورية، خلفا للدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي.
بما أن الجزائر استعملت أكثر من مرة حقها في “الفيتو” ضد المبعوثين الذين تظنهم مقربين من المغرب، يجب على المغرب كذلك أن يستعمل هذا الحق ضد كل مبعوث تقبل به الجزائر ، وهكذا سنبقى نلعب لعبة القط والفأر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مع فرق بسيط وهو أن المغرب في صحرائه والبوليزاريو في تيندوفهم.
لنفترض سيتم تعيينهم ماذا سيكون اسمه الرسمي ؟
المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء المغربية ؟
طيب بعثة المينورسو ما هو اسمها الرسمي ؟
بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية ؟
عندكم مشكل مع ما هو رسمي
النظام الجزائري الجديد القديم يريد أن يعين مادورو مبعوثا جديدا إلى الصحراء المغربية، لكن ليس بأوراق مزورة