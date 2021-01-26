هل يشعل الحجر الصحي والعنف المفرط للشرطة فتيل الحراك في هولندا؟

أعلنت السلطات الأمنية الهولندية، أول أمس الأحد، عن اعتقال 184 شخصا على خلفية أعمال العنف والاشتباكات مع الشرطة التي أعقبت حزمة من القرارات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها لمقاومة تفشي فيروس كورونا في البلاد، بما فيها فرض حظر تجول ليلي هو الأول من نوعه في هولندا منذ الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي تسبب في اندلاع موجة عارمة من الاحتجاجات انطلقت من مدينة أمستردام لتشمل باقي المدن الهولندية.
ومن جانبها، تناقلت وسائل الإعلام في الأراضي المنخفضة صورا ومقاطع توثق لتدخلات عنيفة لعناصر الشرطة لتفريق المتظاهرين الغاضبين من قرارات حكومتهم في أكثر من عشر مدن هولندية، استعملت خلالها بشكل مكثف وعشوائي خراطيم المياه والكلاب البوليسية المدربة، فضلا عن تدخل مجموعات من فرق الخيالة لتفريق المحتجين الذين كان أكثرهم من فئة الشباب، في مشاهد عنف وعنف مضاد من جانب الشرطة لم تشهد هولندا مثيلا لها منذ أربعين سنة، مما استدعى دخول الشرطة العسكرية الهولندية على خط الأحداث بعدما أصدرت تغريدة على شبكة “تويتر” تؤكد فيها أنها نفذت عمليات دعم ميداني للشرطة الهولندية في عدة مدن جنوب البلاد بعد خروج أعمال الشغب عن السيطرة.
وقد وصف رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، هذه الأحداث بـ”العنف الإجرامي”، واعتبر أنها “أسوأ أعمال شغب في غضون أربعين عاما”، بينما ربط رئيس الشرطة، ويليم وولدرز، بين التدخل الأمني وتراجع منسوب الاحتجاج بقوله: “عدد المعتقلين تجاوز بالفعل 150، نلاحظ أن الهدوء ساد في معظم أنحاء هولندا مرة أخرى. الاستثناءات هي هيرتوجينبوش وروتردام”.
وعن أسباب هذه الأحداث، أكدت مصادر إعلامية متطابقة أن الشرطة تعاملت بعنف وقمع مبالغ فيهما مع رفض بعض المواطنين تنفيذ قرار حظر التجول الليلي، خصوصا في مدينتي “أمستردام” و “أيندهوفن”، وذلك بشكل أطلق شرارة أعمال شغب واسعة وحرق للممتلكات العامة والخاصة، كما تعرضت محلات تجارية لعمليات نهب من قبل المحتجين، في مقابل ارتفاع عدة أصوات بهولندا تدين التدخل العشوائي والعنيف لعناصر الشرطة واستعمالهم لعنف مبالغ فيه في حق المواطنين.
أوساط حقوقية محلية بهولندا أكدت، في تعليقها على هذه الأحداث، أن عنف الشرطة المبالغ فيه في حق المتظاهرين يسائل بشدة التزام هذه الأخيرة بقوانين حرية التعبير والتظاهر بالاتحاد الأوروبي، خصوصا تلك المتعلقة باستعمال وسائل خطيرة للتدخل من قبل الكلاب البوليسية والخيول في تفريق المحتجين، فيما ذهبت منظمات غير حكومية إلى حد المطالبة بإدراج العنف الرسمي الهولندي ضمن جرائم العنف الممنهج والمؤسسي الذي يقتضي تدخل الآليات والمساطر الأممية المعنية بحرية التعبير والتظاهر والمقرر الخاص بالتعذيب، لرصد هذه التجاوزات والممارسات العنيفة غير المقبولة، التي ينعقد فيها الاختصاص أيضا حتى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وعلى صعيد آخر، عبر بعض نشطاء الجالية المغربية بهولندا عن استغرابهم لمباركة بعض الأوساط السياسية لهذا الاستعمال المفرط للقوة، في توجه يناقض الخطاب السياسي الرسمي الهولندي في مواجهة أحداث خارجية أقل عنفا بكثير، مستشهدين بالبروباغندا الإعلامية التي أطلقتها بعض الأوساط الهولندية على خلفية أحداث مدينة الحسيمة بالمغرب، والتي لم يشهد أي منها حجم العنف والاعتقالات واستعمال وسائل التدخل التي استعملتها الشرطة المدنية والعسكرية الهولندية في حق متظاهرين يحتجون على تطبيق حظر التجول لأول مرة منذ أربعين سنة بالبلاد.
وللإشارة، فهذه ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها السلطات الهولندية أسلوب العنف الممنهج في تطبيق إجراءات الحجر الصحي؛ فقد سبق لها أن أوقفت عشرات المحتجين على السياسة التي انتهجتها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، وذلك أثناء تظاهرة جرت في شهر يونيو من السنة المنصرمة، شهدت مواجهات استخدمت خلالها قوات الأمن أيضا خراطيم المياه لتفريق المحتجين.
هذه نتيجة خنق الشعوب وتدميرها اقتصاديا بحجة وباء لا بقتل في اكثر حالاته ربع ما تفعله حوادث السير وباقي الأمراض
Well like we said in united state karma what ever go around comes around remember what they said about hirak in Morocco and they take care of it in smart way
now Holland need Morocco help
ياااااليت كانت لنا بلادنا واحد على مليون من ديمقراطية هولندا
لو كانت هذه المظاهرات بالمغرب و تدخلت الشرطة لاعتقال المخالفين بالقوة المفرطة لكثر اللغط ، والقيل والقال ، و لخرجت هيومن رايتس و امنستي بتقارير و استنكارات ، لكن لما مثل هذا الشيء يقع في اوروبا او امريكا بلاد الحريات فبطبيعة الحال لا أحد يحرك ساكنا
اي حراك تتكلم عنه….واي مطالب عندهم….الكلاب عندها حقوقها…ياهذا….حق التطبيب وسيارات الاسعاف مجهزة افضل مما في الدول العربية.. تأمين….للكلاب والقطط اذا غاب القط عن البيت تبحث عنه الشرطة…….واذا لم تعامل الكلب او القط ….تعاقب ب بروحي.وانذار…..
لا يوجد كلب جائل في الشارع….ولا قط….
اي حراك يا مسكين…..
الانسان مند ولا دته له راتب شهرا لمماته سواء اشتغل او لا
الحراك السوري والليبي او ماذا تتكلم عنه…
السمكة في الواد عندها حقوق..ممنوع تصطادها وان اصطدتها ارجعها فورا للماء والا….القانون
تكلم عن ابو جهل وتركته في الدول العربية المتخلفة للاسف
المغرب بلد مسالم ماعندوش مع المشاكل دولة السلم والسلام والامن والاطمئنان لذلك لم نتدخل او ننتقد او نشمت في ما يقع في هولندا عكسها تدخلت في شؤوننا الداخلية في حراك الريف فالصور التي نراها لا تمت بحقوق الانسان وحرية التعبير التي تتغنى بها هولندا….كما تدين تدان..
سحابك المغرب هذا، بنادم عايش معزز مكرم بغيتيه يدير الحراك، لااااش، اش من مصلحة، راه المغرب اللي خصوا الحراك، باش يفيقوا شي مسؤولين من النوم
هولندا بلد راقي وغني من حيث المنظومة الصحية والتعليمية والرفاه الاجتماعي…هولندا مملكة برلمانية…
الحراك يكون في بلدان الفقر والجهل والسرقة بالعلالي…
كلمة الحراك تستعمل للهجرة السرية ايضا….
الحراك يكون عندما تكون دواليب الحكم والتسلط في يد واحدة…
نتمنى الا يتطور الوضع الامني بهولاندا إلى الاسوء لانه توجد جالية مغربية مهمة وهي مسالمة. نتمنى لها الامن والامان وان يتخدوا الحيطة والحدر.ونحن شعب له اعرافه واخلاقه لا ندخل في الحسابات الضيقة والغير المجدية
هههه تبارك الله على دولة حقوق الانسان و الشعارات الرنانة بفففف نهار احتجاجات الحسيمة هولندا حكومة و منظمات و شعب ماخلاو فينا غير لي نساوا ليوا دوقوا شوية
الشعوب التي تنتفض هي شعوب حية و حرة و فيها حركية . حنا بغيت تطالب بالحقوق ديالك كاين الزرواطة و الحبس . و ينوض شي عياش يقول لينا . لا راه الفتنة و أعداء الوطن الخ … من الخزعبلات للي تخلي المغربي ساكت و خايف و مكمش . و سيحاسبنا الله على ذلنا و خنوعنا و سكوتنا .
راجعوا كتاب طباءع الاستبداد للمفكر المجدد عبد الرحمن الكواكبي . و كيف تكلم عن سيكلوحية الشعوب المذلولة و المقهورة . سبحان الله تشابه كبير بين ما وصفه و بين ما نحن فيه .
و مرحبا ب ديسلايك ديال لعياشة . ههه
الحكومة الهلندية كانت تعطي الدروس للمغرب فيما يخص حرية التعبير خصوصا مع اندلاع حراك الريف و عندما يحتج مواطينها مكاين غير الزرواطة
بعد الحرب العالميه التانية عملت الحكومات الهولندية على تحقيق الأمن الإجتماعي و العدالة بالمفهوم الإحسان كما عملت جاهدة على تطوير الفرد الهولندي نحو الأسمى لكن من دون أن تلعب دور المهيمن على رقاب المواطنين بل تلقن للمواطن أن الحقوق وجب طلبها وتضحية من أجلها والدولة الصالحة لا تقدم الهدايا من أجل شراء الدمم .