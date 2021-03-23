هل يطرد حزب العدالة والتنمية بنكيران؟

ربطت مصادر مطلعة تسريب تسجيل صوتي يدين عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، بـ”التحريض” ضد التصويت على مشروع قانون زراعة القنب الهندي، بتوجه بعض القياديين في الحزب إلى أقصى درجات التصعيد في مواجهته، موردة أن بعضهم طالب بـ”طرده” نهائيا من الحزب قبل طي الصفحة خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب التي انعقدت يومي السبت والأحد الماضيين.
وكان المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية قد فضل مناقشة استقالة ادريس الأزمي الإدريسي، التي وافقت بعض الأصوات عليها، وهو ما يفسر حرص البلاغ الصادر عن المجلس على تأكيد أن استقالة الأزمي تم رفضها بـ”شبه اجماع”، مقابل تواطؤ كبير للسكوت على الخطوة التي أقدم عليها بنكيران بتجميد عضويته في الحزب وقطع علاقته الشخصية مع أبرز القياديين فيه، وعلى رأسهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
على جميع أعضاء الحزب..العدالة..والبهدااة..وفي مقدمتهم سعد..د..العتماني. .إن يساندو. ..السيد..بن كيران…عاجلا…ويطرودونه. من.ااحزب. .لاانه. .اصبح. ….متل..فرعون..الرجل. .اطغى. .الماء. ..والشطابة
يجب الغاء الحزب بأكمله … لانه حزب لا يتماشى واراء أغلبية الشعب المغربي…حزب افقر المواطن واغتنى….حزب لا يحسن التدبير والتسيير في جميع المؤسسات!!!! حزب خدلنا باسم الدين… خدل الموظف والمتقاعد والمتعاقد والمرأة وعديمي الشغل ودوي الاحتياجات الخاصة والفقراء والمساكين !!!! اللهم ابعد هم عنا بعد الارظ من السماء!!!!
الصراحة يجب على بنكيران طرد نفسه قبل ان يطرد لانه ولف الكرسي والشهرة والحلقة ديال سوق الغزل.
وشيء اخر يجب على الشعب المغربي ان يصوت جميعا لطرد حزب بنكيران او اردوغان لانه طول كثيرا او ولف البزولة لانه ان زاد مرحلة اخرى سوف تكون الكارثة لإزالته وانه سوف يظن ان المغرب والمغاربة ملكا له.
دم جديد داءما يزرع الروح في الانسان والحجر يا ناس باراكا عليكم من الخوانجية المنافقين وتابعي اردوغان.
اطردوه!!!
نذير شؤم على المغرب والمغاربة.
* ذلك شأنهم ، و لا يهمنا في شيء ، لكن يمكن طرده ، حتى تمر العاصفة ،
ليعود بعدها من جديد .
* ربما إنتقلت العفاريت و التماسيح إلى حزبه ، و تطارده في عقر داره .
وهل نجد في السياسيين ثقة ؟ لو كانت فيهم الثقة لما تخلفو عن وعودهم قبل وصولهم لقبة البرلمان . إنهم يلعبون أدوار التمثيل على الشعب لقضاء مصالحهم الخاصة وليس فيهم رجل يخدم مصلحة البلد بصدق . ونحن نعلم ان مستقبلهم هو الذي يدفعهم للترشيح . والدليل بنكيران الذي أصبح يتوصل بسبعة ملايين وفيلا وسيارة فارهة وهو لا يزال يطلب المزيد . فهل بنكيران المعارضة هو بنكيران رئيس الحكومة ؟ أتمنى أن نرى في يوم ما كل من يخدم مصالحه وراء القضبان .
ما كاين لا طرد و لا هم يحزنون…..كل ما في الأمر هي حرب مواقع و عرض للعضلات و في نهاية المتشmatch سيجتعون حول “مخفية الكوسكوس “لأقتسام الدوائر الانتخابية…..و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين
نحن من وجب طرد حزبهم من الاستحقاقات القدمة انشاء الله.
Un lynchage médiatique qui véhicule la haine juste parce que le roi lui a donné une retraite de 70000dh l’une des grandes qualités des marocains haïr par jalousie un peuple de malades