هل يطرد حزب العدالة والتنمية بنكيران؟

ربطت مصادر مطلعة تسريب تسجيل صوتي يدين عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، بـ”التحريض” ضد التصويت على مشروع قانون زراعة القنب الهندي، بتوجه بعض القياديين في الحزب إلى أقصى درجات التصعيد في مواجهته، موردة أن بعضهم طالب بـ”طرده” نهائيا من الحزب قبل طي الصفحة خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب التي انعقدت يومي السبت والأحد الماضيين.

وكان المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية قد فضل مناقشة استقالة ادريس الأزمي الإدريسي، التي وافقت بعض الأصوات عليها، وهو ما يفسر حرص البلاغ الصادر عن المجلس على تأكيد أن استقالة الأزمي تم رفضها بـ”شبه اجماع”، مقابل تواطؤ كبير للسكوت على الخطوة التي أقدم عليها بنكيران بتجميد عضويته في الحزب وقطع علاقته الشخصية مع أبرز القياديين فيه، وعلى رأسهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.