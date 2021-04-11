هل يطلق المغرب رحلات جوية استثنائية لإرجاع العالقين في الخارج؟

أثار تمديد المغرب تعليق الرحلات الجوية مع دول عديدة، إلى غاية 21 ماي المقبل، قلق العديد من المغاربة الذين وجدوا أنفسهم عالقين بالخارج، خصوصا في تركيا وإسبانيا وفرنسا.

وفي الوقت الذي قامت فيه إسبانيا بإجلاء حوالي أربعة آلاف إسباني من المغرب، فقد أكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أنه، إلى حدود اليوم، لا يوجد أي قرار رسمي يقضي بتنظيم رحلات استثنائية لإعادة المغاربة العالقين بالخارج.

وعلى الرغم من الطوارئ الصحية وتداعيات قيود “كورونا”، فإن عددا من المغاربة سافروا إلى خارج البلاد لأغراض مختلفة؛ وعندما قرر المغرب تعليق الرحلات الجوية بسبب تفشي سلالات “كوفيد 19” المتحورة ظلوا عالقين هناك إلى حين.

وانتقد العديد من الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم بالخارج والمتواجدين بالمملكة قرار تعليق الرحلات الجوية بشكل مفاجئ إلى دول أوروبية عديدة بسبب تزامن ذلك القرار مع فترة الامتحانات التي تجري منتصف شهر ماي.

وتتخوف الجالية المغربية بالخارج من استمرار إغلاق المغرب لحدوده الجوية خلال العطلة الصيفية؛ لكن تنظيم عملية العبور “مرحبا 2021” تظل رهينة بتطور الوضعية الوبائية، ولا توجد أي معطيات رسمية حول الشروع في الاستعداد لتنظيم هذه العملية السنوية.

وكانت أخبار قد راجت حول إمكانية السماح لأفراد الجالية المغربية الملقحين بدخول المغرب ضمن “عملية مرحبا”؛ غير أن هذه الخطوة قد تخلق إشكالا على مستوى التمييز بين المواطنين وعدم المساواة، لأن الكثير ما زال ينتظر دوره للحصول على التطعيم في ظل خصاص اللقاح الذي تعاني منه أوروبا.

ورفضت منظمة الصحة العالمية إصدار “جوازات سفر لقاحية”، في ظل بحث الاتحاد الأوروبي إمكانية تطبيق ذلك لإنقاذ الاقتصاد العالمي والنشاط السياحي.

وقال هانز كلوج، المدير الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية: “نحن، في هذه المرحلة، لا نشجع مبدأ أن اللقاح ضد فيروس “كورونا” هو ما يحدد إذا كان المرء بإمكانه التنقل بين الدول من عدمه”.

وتابع هانز حديثه بالقول: “نحن نشجع بشدة، كما هو الحال مع أي لقاح، على وجود وثائق، سواء أكانت ورقية أم رقمية. وهذا هو السبب في أن منظمة الصحة العالمية تعمل على (إصدار) شهادة رقمية ذكية؛ لكن هذا شيء مختلف عن جواز السفر (اللقاحي)”.

وفي المغرب، بدأت وزارة الصحة في إصدار “شهادة التلقيح ضد فيروس “كورونا” المستجد”، حيث يمكن للمواطنين الملقحين الحصول على بطاقة التطعيم.