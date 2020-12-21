هل يعود البحراوي إلى عمودية الرباط؟

تُواصل درجات حمى الصراع السياسي في مدينة الرباط ارتفاعها؛ فبعد أيام من ظهور مؤشرات صراع غير مسبوقة على منصب العمدة، بظهور مرشحين محتملين لهذا المنصب، تتحدث بعض الأوساط السياسية عن عودة محتملة لعمر البحراوي، العمدة السابق للعاصمة الإدارية للمملكة، من أجل المنافسة الانتخابية على هذا المنصب، بعد غياب طويل عن الأنظار، شبيه بما حصل مع حميد شباط، العمدة السابق لمدينة فاس.

عودة اسم البحراوي إلى التداول، في إطار تنسيق سياسي لإسقاط حزب العدالة والتنمية، ترتبط أيضا بتحركات منسوبة إلى حسن لشكر، نجل إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي يُنتظر أن يترشح في الرباط بدل والده، حسب ما أكدته بعض المصادر.