هل يعود مزوار إلى "الباطرونا"؟

أفادت مصادر هسبريس بوجود تحركات لطي صفحة الخلاف بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وحزب الاستقلال، الذي اضطر لمسايرة رغبة شيوخه عقب إصدار مقتضى قانوني يمنع المتحزبين من الترشح لعضوية هياكل الاتحاد، كاشفة أن النقاش وصل إلى حد طرح إمكانية عودة صلاح الدين مزوار إلى منصب رئيس “الباطرونا”.
وكان صلاح الدين مزوار قد استقال من رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب على خلفية تصريحات أدلى بها حول الحراك في الجارة الشرقية الجزائر، ليختار الاتحاد شكيب العلج خلفا له، غير أن تصاعد حدة الخلاف بين الباطرونا وحزب الاستقلال أعاد مزوار إلى دائرة التكهنات، خاصة بعد تعديل مادة في القانون الأساسي للاتحاد بهدف منع المنتمين إلى هيئات تقريرية في الأحزاب السياسية من الترشح لمناصب القيادة وطنيا وجهويا وفيدراليا.
بمناسبة هد المقال… يجدر الاشارة الى ان مزوار دليل واضح و دامغ على النضج المغربي السياسي و الدبلوماسي…. بحيث بمجرد ما ذَكَرَ اسم دولة الجزائر بواقعها اي الحِراك الذي لم يخفى على احد .. تم توبيخه امام الملاء و عزله بطريقة تبين الاحترام للجار. بيد ان قصور نظر هذا الجار جعله يتهكم على ملك محبوب لدى شعبه…. اي تصريح بسيط و قوبل بالعقاب و التوبيخ لم ينتهي بعد رغم مرور زمن عليه فما بالك بتجسيد ملكٍ محترم بدون تنبيه على الاقل لقناة الشروق
هل هذا الأستاذ مازال حيا يرزق، لقد نسيت أن الانتخابات على الأبواب، فمرحباً بهؤلاء الخلايا الإنتخابية النائمة.
تدوير الفاشلين في المغرب، الا يوجد غير هذا الشخص ليترأس cgem