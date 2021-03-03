هل يعود مزوار إلى "الباطرونا"؟

أفادت مصادر هسبريس بوجود تحركات لطي صفحة الخلاف بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وحزب الاستقلال، الذي اضطر لمسايرة رغبة شيوخه عقب إصدار مقتضى قانوني يمنع المتحزبين من الترشح لعضوية هياكل الاتحاد، كاشفة أن النقاش وصل إلى حد طرح إمكانية عودة صلاح الدين مزوار إلى منصب رئيس “الباطرونا”.

وكان صلاح الدين مزوار قد استقال من رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب على خلفية تصريحات أدلى بها حول الحراك في الجارة الشرقية الجزائر، ليختار الاتحاد شكيب العلج خلفا له، غير أن تصاعد حدة الخلاف بين الباطرونا وحزب الاستقلال أعاد مزوار إلى دائرة التكهنات، خاصة بعد تعديل مادة في القانون الأساسي للاتحاد بهدف منع المنتمين إلى هيئات تقريرية في الأحزاب السياسية من الترشح لمناصب القيادة وطنيا وجهويا وفيدراليا.