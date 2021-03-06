السكتيوي يستقيل من تدريب النهضة البركانية

السكتيوي يستقيل من تدريب النهضة البركانية
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
السبت 6 مارس 2021 - 20:24

أعلن الإطار الوطني طارق السكتيوي استقالته من تدريب فريد النهضة البركانية، مباشرة بعد انتهاء المباراة التي انهزم فيها فريقه أمام ضيفه الجيش الملكي بهدفين لهدف وواحد، مساء اليوم السبت لحساب الجولة التاسعة من منافسات البطولة.

وأعلن السكتيوي عن استقالته في تصريح ما بعد اللقاء، قائلا: “قدمت كل ما في وسعي لنهضة بركان .. أتمنى التوفيق لكل مكونات النادي وأتمنى أن يقبل المكتب المسير استقالتي من مهامي”.

وجاءت استقالة السكتيوي بعد إقصاء نهضة بركان من دور ثمن نهائي كأس العرش على يد المغرب الفاسي، الثلاثاء الماضي، وتلقي “الفريق البرتقالي” هزيمته الثالثة هذا الموسم، مقابل 3 انتصارات وتعادلين.

البطولة طارق السكيتيوي كأس العرش نهضة بركان لكرة القدم

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