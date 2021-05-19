هل يغادر النصيري نادي إشبيلية الإسباني؟

يبحث نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم عن البديل المناسب للاعبه المغربي يوسف النصيري، أحد أبرز المهاجمين في الدوري الإسباني، والذي يعتبر رحيله عن “القلعة الأندلسية” في “الميركاتو” المقبل واردا جداً، بالنظر إلى رغبة العديد من الأندية في الاستفادة من خدماته.

وتألق “الأسد الأطلسي” بشكل كبير خلال الموسم الكروي الحالي بقميص “الأندلسي”، بعد مساهمته الفعالة في احتلال إشبيلية المركز الرابع في “الليغا” بتسجيله 18 هدفا في المسابقة، ليفرض نفسه كواحد من أفضل المهاجمين.

وتسعى العديد من الأندية الكبيرة إلى الاستفادة من ابن العاصمة العلمية فاس، إذ انهالت على المهاجم المغربي في “الميركاتو” الشتوي عروض عدة، لعل أبرزها الذي تقدم به نادي ويست هام بقيمة 40 مليون يورو، غير أن إدارة النادي الأندلسي رفضته، رغبة في عرض أفضل في “الميركاتو” الصيفي.

وتحرك مونشي، المدير الرياضي لإشبيلية، للبحث عن بديل للدولي المغربي، إذ أشارت مصادر إعلامية إسبانية اليوم إلى أن “الفريق الأندلسي” يتابع عدة مهاجمين في الدوري الإسباني وخارجه، وذلك لتعويض الرحيل المحتمل ليوسف النصيري.

وأضافت التقارير نفسها أن إدارة إشبيلية لا تمانع في رحيل النصيري إذا ما توصل النادي بعرض يلبي طموحاته، خاصة أن المهاجم المغربي بات مطلوبا بقوة في “الميركاتو” المقبل.