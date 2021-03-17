هل ينتقل أشرف حكيمي إلى نادي نابولي؟

لم يستبعد أليخاندرو كامانو، وكيل الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي إنتر ميلان، إمكانية انتقال موكله إلى نابولي.

ونقل موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، اليوم الأربعاء، قول كامانو إنه لا يستبعد انضمام حكيمي إلى خامس ترتيب “الكالتشيو”.

وأكد الوكيل، في وقت سابق، أن الظهير المغربي كان مطلوبا في نابولي إبان إشراف ماوريسيو ساري على تداريب فريق الجنوب الإيطالي.

وانضم “أسد الأطلس” إلى “النيراتزوري” خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من ريال مدريد الإسباني.

وقدم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مستويات قوية مع الإنتر، جعلته ينقض على الرسمية في تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي.

وأحرز حكيمي ستة أهداف، ومد زملاءه بأربع تمريرات حاسمة، مساهما بذلك في تصدر فريقه جدول ترتيب الدوري الإيطالي.