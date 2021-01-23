هل ينتقل حارث من "البوندسليغا" إلى الدوري الفرنسي؟

هل ينتقل حارث من "البوندسليغا" إلى الدوري الفرنسي؟
صورة: أ.ف.ب
السبت 23 يناير 2021 - 07:42

حدد نادي أولمبيك مرسيليا لكرة القدم الدولي المغربي أمين حارث، مهاجم شالكه، للتعاقد معه بغية تعزيز صفوف المجموعة خلال الانتقالات الشتوية.

ووفق قناة ” Telefoot” الفرنسية، فإن إدارة أولمبيك مارسيليا ترغب في التعاقد مع أمين حارث في حال رحيل اللاعب مورغان سيمون إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي.

وقال سيمون ريفيرا، صحافي بقناة “تيلي فوت” الفرنسية، إن العائق الوحيد أمام فريق الجنوب الفرنسي يتعلق بالأجر الذي يحصل عليه أمين حارث شهريا، البالغ 200 مليون سنتيم، بالإضافة إلى تكلفة انتقاله؛ إذ تقدر قيمة نجم الأسود حاليا بـ 16 مليون يورو من قبل “Transfermarkt” و15 إلى 20 مليون يورو في تحليل مرصد كرة القدم.

وتم تمديد فترة بقاء أمين حارث من قبل شالكه 04 في نهاية عام 2019. وبحسب بعض وسائل الإعلام الألمانية، فاللاعب يتمتع منذ ذلك الحين بعقد يتضمن بند “إبراء الذمة”، تم توقيعه لمدة أربع سنوات ونصف السنة.

وترحب إدارة الأزرق الملكي الألماني ببيع عقد لاعبها المغربي البالغ من العمر 23 سنة، الذي يكافح مع ناديه خلال الموسم الحالي، وذلك بغية تخفيف النفقات وتخفيض سقف الرواتب، لا سيما وأن النادي يعيش أزمة مادية خانقة.

أمين حارث شالكه 04 نادي أولمبيك مرسيليا لكرة القدم

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