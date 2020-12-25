هل ينسلخ "بيجيدي" من الحكومة لتجريب "المعارضة الحزبية" ضد الدولة؟

يعقد حزب العدالة والتنمية نهاية الأسبوع الجاري دورة استثنائية لمجلسه الوطني، طبقا للمادة 28 من نظامه الأساسي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي “تفاعلا مع الطلبات التي توصلت بها رئاسة المجلس من عدد من أعضائه”.

وتقررت الدعوة إلى دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم الأحد المقبل، “لمناقشة أداء التنظيم بخصوص التطورات السياسية المرتبطة بقضيتنا الوطنية الأولى الصحراء المغربية ومستجدات القضية الفلسطينية”، في وقت تطالب بعض الأصوات من داخل “برلمان الحزب” أن تكون الدورة الاستثنائية مناسبة للدعوة إلى مؤتمر استثنائي للإطاحة بالعثماني.

ويرى الدكتور عبد الإله السطي، أستاذ القانون العام بجامعة ابن زهر بأكادير، في حديث مع هسبريس، أن “انعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية قبل موعده بشهر يأتي في سياق سياسي وطني وخارجي يفرض على قيادة الحزب توضيح مجموعة من الأمور للقواعد الحزبية من جهة، وللرأي العام من جهة ثانية”.

وقال السطي إن أول هذه الأمور هو انخراط الحزب في القرارات السيادية التي اتخذها المغرب مؤخرا، مذكرا على وجه الخصوص بإعادة فتح قنوات التواصل مع إسرائيل، ثم تطورات ملف قضية الصحراء والمكتسبات المحققة إلى حد الساعة من خلال اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية كقوة دولية عظمى بسيادة المملكة على ترابها الإقليمي.

وسجل المتحدث نفسه أنه “رغم الأصوات الناقدة والمعارضة، سواء من داخل حزب العدالة والتنمية أو من خارجه، إلا أنه على ما يبدو لا شيء يوحي بتوجه الحزب نحو الخروج من الحكومة، أو اتخاذ قرار يطعن في وحدة الصف السياسي تجاه القرار السيادي الذي اتخذه المغرب لإعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط”.

وبخصوص توقيع ميثاق الاتفاق القاضي بإعادة العلاقات مع دولة إسرائيل من طرف الأمين العام للحزب، استبعد السطي أن يتجه الحزب نحو الخروج من الحكومة، خصوصا في الظرفية الحالية؛ “لأن من شأنه أن يعتبر معارضة لقرار سيادي أقدم عليه الحزب باعتباره قائدا للحكومة، وبالتالي جزء من تنزيل هذا القرار”، مضيفا أن “أي توجه للحزب إلى إبداء نقيض ذلك سيؤول كتمرد على القرارات السيادية”.