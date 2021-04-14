هل يُخِل ارتفاع الديون الخارجية جراء "كورونا" بتوازن اقتصاد المغرب؟

تسببت جائحة “كورونا” في ارتفاع كبير للمديونية الخارجية للمغرب، بسبب الآثار السلبية التي خلفها توقف عدد من القطاعات الاقتصادية، منذ تفشي مرض “كوفيد19″، مع بداية شهر مارس من السنة الماضية.
وارتفعت مديونية المغرب الخارجية خلال سنة 2020، وفق بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بنحو 34 مليار درهم، ليبلغ إجمالي الدين الخارجي للمملكة في حدود 370 مليار درهم.
وقال الخبير الاقتصادي عزيز لحلو إن جائحة “كورونا” أثرت بشكل كبير على اقتصاديات دول العالم؛ ومن بينها المغرب الذي وضع إستراتيجية مستعجلة لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن تفشي هذا الوباء سريع الانتشار.
وأوضح لحلو، في تصريح لهسبريس، أن “المغرب سارع إلى وضع مجموعة من خطوط التمويل الموجهة إلى المقاولات المغرب، وخصص أيضا مبالغ مهمة على شكل مساعدات اجتماعية لكل الفئات المتضررة من المواطنين الذين اضطروا للتوقف عن العمل، بسبب الإجراءات الاحترازية الصارمة لمحاصرة فيروس “كورونا”، والتي ساهمت إلى حد بعيد في التخفيف من وطأة التأثيرات السلبية لهذه الجائحة التي طالت جميع الاقتصاديات العالمية”.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن المديونية الخارجية للمغرب لا تمثل حاليا سوى 37 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، والذي يقارب 120 مليار دولار، في وقت نجد فيه أن هذه النسبة تصل إلى 100 في المائة من ناتج دول إقليمية مجاورة.
وأضاف عزيز لحلو: “المنظمات المالية الدولية أثنت بنفسها على الطريقة التي اتبعتها المملكة المغربية في تعاملها الاقتصادي مع الجائحة. وهذا أمر يعكس نجاعة النموذج المغربي في مواجهة “كورونا”، من أجل ضمان توازن اقتصادي معقول”.
السلام عليكم
لمن يشك في عواقب هته الحرب وهي بالمناسبة حرب من نوع آخر، تذكروا أن كل حرب لها تكلفة، والتكلفة في الأخير لن تتحملها الدولة، بل المواطن البسيط في معاشه، أكله، تطبيبه، تعليم أبنائه….
الدول الأسيوية استفادت من كورونا، زادت مبيعاتها للعالم، بينما هي لم تلزم مواطنيها بالحجر!
الوحيد الذي لا يؤدي من جيبه الدولة، تذكروا هذا الكلام جيدا بعد خروج الجائحة.
اقتصاد الريع والفساد والمحسوبية .هل هذا تسميه اقتصاد ؟.المغرب بلد فقير يعتمد على عملات العمال بالخارج والفسفاط وبعض الفلاحة.
يجب تخفيض من ميزانيات القصور و عطيوها لفقير و غادي يكون توازن
المغرب يعيش بالمسعدات من الدول والقروض من البنك النقد الدولي وفين الاقتصاد والمسعدات الدين تتكلمو عليه للمواطن وراه حن ملقينا بعدا منكلو وانتم وتكدبون علينا لك ياواطني
ميزانية البلاد كلها من دافعي الضرائب مع ان ماشي كلشي كيدفع الضرائب.
للي خاص يكون هو الحكامة المواطنة فتدبير المال العام ومايكونش تسيب وخسران الفلوس بالمجان. خاص رؤساء الجماعات يكونوا أمناء والعمال يكونوا أمناء والوزراء يكونوا أمناء ومن فوقهم الملك يضرب بيد من حديد.
صحيح أن مؤخرا ولينا كنشوفو تثمين المنتوج الوطني باش منكونوش سلبيين ومجحفين فحق المسؤولين ولكن راه التثمين ماكافيش.. خاص حكامة وأمانة ومواطنة فالعمل.
والله يوفق الجميع.
ذكرني هذا المقال بقصيدة ابتسم الاباء ابو ماضي
ما اعطيتمونه لبعض الافراد من الشغب كانت اموال مسعية ولاصحابها وليست مقترضة واصبحتم تدخلونها في الدين وقلتم ان المغرب لم يتضرر واصبحتم تشتكون مخلفات الجائحة وقلتم انكم صامدون الا انكم تستنجدون بكل من هو بالمهجر مع تخليكم عنهم وسياسة مطاردة لهم وكانهم ليسوا مغاربة
تركتم امواتهم تتعفن منتظرين متى المغرب او تامين البنك يحل القضية ولم يزد الا المصاريف فقط
والان وبعد كل هدا اصبح المغرب مديون باكثر
اللهم ثقل دينه فانه اغلق ابواب مساجدك وكشف سياسييه فانهم اعداؤك واعداءعبادك امين
في ضل استراتجية الاقتراض الخارجي وتراكم الديون ستلجأ الحكومة الى ما يسمى بالتقويم الهيكلي انداك تفقد السيطرة والحرية في توجهاتها الاقتصادية وربما يستمر لمدة طويلة
الاشارة لي مديونية اسبانيا او فرنسا وقولكم الدين وصل عندهم نسبة 100 في المائة من ناتج دول إقليمية مجاورة.غير صحيح بل هو مجموع الديون داخلية وخارجية و الخارجية منها لا تتجاوز ب15 الئة في فرنسا و25 بالمئة في اسبانيا ولا تشكل الديون الداخلية اي مشكلة للبلدين نضرا لي ضخامة الإقتصاد والممتلكات والمدخرات والعقارات في القارات الخمس بي بحارها و محيطاتها كفرنسا متلا ..تما ان جل تك الديون الداخلية يتحملها الاشخاص رجال الاعمال والمستتمرىن والمستهلكين في المقابل لا يملك المغرب اي قدرة علي ضمان إسترجاع ديون الدائنين والمستتمرين وليس له ما يستطيع رهنه متلا ..وسيتجلي دالك في اول اختبار يتعرض له اقتصاد المغرب والدي يريد فهم دالك عليه بأخد محطة تكرير للمحروقات بالمحمدية لي يفهم كل شئ .ـ فاليوم يقوم النضام بالإستدانة لي دفع فوائد الديون الخارجية وليس للاستتمار وهاد ما يفسر تهاوي القدرة الشرائية وانهيار جل القطاعات كما انا انكماش اقتصاد المغرب نتيجة الوباء فاق نسبة 7 بالمئة فكيف ينمو الناتج الخام لي120 مليار دولار وليس 98مليار دولار
المشكل أننا نستهلك أكثر ما ننتج وأحيانا التبدير ناهيك عن الفساد المالي الذي ينجر الميزانيات . يجب الحد من هذا الفساد في الحكامة الجيدة بربط المسؤولية بالمحاسبة .
دين الخزينة في2020قدر ب70%من ال ب.إب،أوالناتج الداخلي الخام.يتوقع أن يصل ل75%في2021!القاعدة الماستخيشتية تقول بصفارة الإنذار الحمراء عند عتبة 60%.الديون الخارجية تجاوزت106مليار دولار مقابل ناتج داخلي مقدر بما يزيد أو يقل قليلا عن120مليار دولار!ديون مصر هي125مليار دولار مقابل ناتج داخلي مقدر ب332مليار دولار!اقتصادنا هو 1/3اقتصاد مصر و1/14اقتصاد إسبانيا!تناسبيا،المغرب أكثر مديونية من مصر بشكل مهول!نسبة الديون من اقتصاد مصر هو1/3تقريبا؛المغرب يقترب من نسبة100%،أي أن الديون الخارجية ستتجاوز نسبة الناتج الداخلي عما قريب!نقترب من عتبة الاقتصاد والإنتاج السلبيين المفلسين السالبين لكل فرصة تقدم و رخاء اقتصادي!نسبة تحت خط الفقر أكثر من15%،البطالة قد تقترب من20%،الصادرات لا تتجاوز28مليار دولار!السؤال إلى أين تذهب الديون الهائلة؟لماذا الاستدانة عوض الترشيد ومحاربة الفساد؟هل هناك من أثر تنموي للديون؟من يستفيد من الديون؟العامل الاقتصادي حاسم في اندلاع الثورات!الوضعية الاقتصادية،القنبلة الاجتماعية والكساد السياسي في حالة تضامن,انسجام لإنتاج الحالة الثورية!كل عواملها وشروطها أصبحت حاضرة،ناضجة ومجتمعة
المديونية ليست مشكل ان كانت من اجل الاستتمار و حجمها من الناتج الداخلي ليس مشكل المهم هو خدمت الدين.متال ان كان اجرك هو 5000 درهم فناتجك الداخلي هو 5000*12=60000درهم ممكن تاخد قرض لتمويل شراء منزل 25مليون متلا يعني اكتر من اربع مرات ناتجك الداخلي الخام. المهم هنا هو خدمة الدين اي المبلغ الدي ستدفع كل شهر لسداد القرض يعني كل ما كان المبلغ صغير فانت في وضع مريح كل ما كبر المبلغ ستجد صعوبة في اتمام الشهر. و هادا مجرد متال للقياس علي و ما يسري على الافراد يسري علي الدول