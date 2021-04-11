هواوي: "ترابط الأجهزة" يحقق شعبية بالمغرب

أفادت شركة “هواوي” بأنها، وفي ظل التطور المشهود، “ستواصل العمل على تقديم أفضل التكنولوجيا الممكنة إلى أكبر عدد من المستخدمين؛ وذلك من خلال أجهزة تتميز بنوعية جيدة والسمات ذات الابتكارات المتزايدة”.

وفي هذا الصدد، ووفق بلاغ صحافي للشركة، تحظى إستراتيجية “هواوي” Seamless‌ ‌AI الخاصة بتحقيق الترابط بين الأجهزة المحمولة بالمزيد من الشعبية بين المستخدمين المغاربة.

ففي المغرب، كما العالم، فإن عملية التنقل من جهاز إلى آخر، سواء تعلق الأمر باستعمال شخصي أو مهني، تؤدي إلى إبطاء العمل المنجز بالإضافة إلى إحداث تسجيل ركود على مستوى الإنتاج. لهذا، “فكرت شركة “هواوي” في الطريقة التي يجب اتباعها لتفادي ما سبق ذكره، وعملت على ربط جميع أجهزتها وخدماتها الذكية بمفهوم النظام البيئي 1 + 8+ n؛ وذلك بهدف تلبية مختلف الاحتياجات الجديدة وتيسير العمليات اليومية سواء في المكتب أو في المنزل، ولا سيما خلال فترة التنقل ورحلات العمل”.

ووفق البلاغ ذاته، “يُعد مفهوم النظام البيئي جزءا لا يتجزأ من رؤية HUAWEI Seamless AI Life الرامية إلى استفادة مُختلف أجهزة “هواوي” من أقوى اتصال ممكن فيما بينها”.

وأضاف المصدر سالف الذكر أنه، من الناحية العلمية، “يشكل الهاتف الذكي (1) محور هذا النظام البيئي مع 8 فئات من منتجات “هواوي” مثل السماعات والساعات الذكية أو السيارات الذكية، إلى جانب أجهزة IOT المتوافقة بلا نهاية (n)، وكلها أجهزة متصلة بطبقات مثل Huawi Share و HiLink (+)، والنتيجة توفير تجربة أسهل وأكثر إنتاجية لجميع المستخدمين”.

وبفضل مفهوم “هواوي” القائم على تنويع الأجهزة، يضيف البلاغ نفسه، “ليس من المفاجئ أبدا تحقيق مبيعات جيدة، والأرقام المُسجلة تتحدث عن نفسها”.

وأورد البلاغ مثالا بالساعتين الذكيتين “HUAWEI WATCH FIT” و” HUAWEI GT2 PRO”، اللتين تقدمان مقاييس دقيقة وواضحة فيما يخص مُعدل دقات القلب ومتوسط السرعة والمسافة التي تم قطعها في اليوم؛ “ذلك أن معدل البيع ارتفع بما نسبته 392 في المائة ما بين 2019 و2020، وهو التوجه الذي يُواصل منحاه التصاعدي هذه السنة أيضا، من خلال تسجيل زيادة نسبتها 374 في المائة خلال الربع الأول من سنتي 2020 و2021”.

المنحى التصاعدي لم يكن حكرا على الساعات الذكية فقط؛ “بل تم تسجيل ارتفاع أيضا فيما يخص أجهزة الصوت من علامة “هواوي”، حيث إن سماعات “Freebuds Pro” و”Freebuds 3i” اللاسلكية حققا نجاحا مبهرا بمبيعات أكثر بـ12 ضعفا خلال الربع الأول من سنة 2021 مقارنة بالفترة نفسها في 2020″ يورد المصدر ذاته.

يذكر أن ‌الفئة الثالثة من أجهزة شركة “هواوي” التي حققت نجاحا مبهرا هي الأجهزة اللوحية “MatePad Pro” و”MatePad T10″، وهما معا جهازان يسهل حملهما ويمنحان وظائف متقدمة، فضلا عن الحواسيب المتنقلة “Matebook D15″، و”Matebook X Pro”.

وكشف البلاغ في الأخير أن مبيعات الأجهزة اللوحية عرفت نموا سريعا مع بيع أكثر من 11 ضعفا من المنتجات من خلال مقارنة الربعين الأولين من 2020 و2021؛ في حين سجلت الحواسيب المتنقلة في 3 أشهر فقط مبيعات وصلت إلى 2,5 مرات أكثر مما كانت عليه في كامل عام 2020.