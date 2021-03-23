"هواوي" تطلق سلسلة الشاشات اللمسية IdeaHub الجديدة

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق سلسلة الشاشات اللمسية IdeaHub الجديدة.

وأوضحت الشركة الصينية أن سلسلة الشاشات الجديدة تمتاز بلوحة 65 أو 86 بوصة وتشتمل على العديد من الوظائف المفيدة، التي يمكن استعمالها بواسطة قلم إدخال البيانات.

وتعمل الشاشات اللمسية الجديدة بدقة الوضوح 4K الكاملة (3840 x 2160 بيكسل) مع سطح مضاد للانعكاسات، وتمتاز بصورة واضحة وألوان ساطعة، حتى مع وجود الفلتر الفعال، الذي يحد من الضوء الأزرق في الشاشة بنسبة 60%.

وتتم مواءمة درجة سطوع الشاشة مع ظروف الإضاءة المحيطة تلقائيا، وقد تم تصميم الشاشات الجديدة لكي تعمل مع الهواتف الذكية المزودة بواجهة المستخدم هواوي EMUI بشكل مثالي، بحيث يمكن نقل الصور ومقاطع الفيديو إلى الشاشة لاسلكيا.

وتروج الشركة الصينية لشاشتها اللمسية الجديدة من خلال وظيفة التعرف التلقائي على خط اليد بدقة، حتى أنه يمكن التعرف على الرسومات وتحويلها إلى صيغة رقمية.

وتشتمل شاشات IdeaHub على كاميرا ويب 1080 بيكسل لإجراء دردشة الفيديو، والعديد من وظائف الأمان المتنوعة والوصول إلى معرض تطبيقات Huawei، وبالتالي فإنه يمكن تنزيل التطبيقات الإضافية وتثبيتها على الشاشة.