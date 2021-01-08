"هواوي" تفتتح متجرين جديدين بالدار البيضاء وفاس

أعلنت شركة “هواوي” أنها تدشن بداية السنة الجارية بافتتاح متجرين جديدين لخدمة ما بعد البيع في كل من مدينتي الدار البيضاء وفاس، وذلك بعد افتتاح متجرين في العاصمة الاقتصادية بكل من الزرقطوني والمركب التجاري موروكومول.

وذكرت الشركة، في بلاغ لها، أنه، من خلال افتتاح المتجرين الجديدين، تصبح العلامة الأولى في القطاع التي تقدم في المغرب خدمات حصرية موجهة لخدمة ما بعد البيع؛ وهو الأمر الذي يعد منعطفا مهما في مسار تطورها على مستوى السوق المغربية.

وأضاف البلاغ أن هذه المراكز، التي تتماشى مع التزامات “هواوي” في المغرب، ستعمل على تعزيز مبدأ قرب الشركة المصنعة من النظام البيئي لزبنائها وشركائها، وتوسيع عرض الخدمات التي تقدمها لمستعمليها، مشيرا إلى أن المركزين الجديدين لخدمة ما بعد البيع في الدار البيضاء وفاس سيستفيدان من الشراكة التاريخية التي تجمع “هواوي” بـ”CETELEC”؛ وهو ما سيتيح للعلامتين تعزيز عملهما المشترك بهدف الاستجابة على نحو أمثل لاحتياجات سوق الخدمات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن افتتاح المركزين يمثل تتمة للمسار الذي بدأته شركة “هواوي” سنة 2020، المتوج بمجموعة من الإنجازات الكبرى في المغرب، مضيفا أنه خلال شهر أبريل الماضي، الذي تزامن مع فترة فرض الحجر الصحي في المغرب، أطلقت الشركة متجر “هواوي” الإلكتروني لتسهيل حياة المستخدمين وتمكينهم من شراء منتجاتهم انطلاقا من المنزل دون الحاجة إلى التنقل أو الخروج؛ وذلك في احترام تام للإجراءات المفروضة. كما استفاد جميع الزبناء خلال فترة الحجر الصحي من خدمة التوصيل المجاني؛ فيما تم، خلال دجنبر الماضي، إطلاق “هواوي شوب”، وهما معا منصتان رقميتان يتم فيهما عرض المنتجات الرسمية للعلامة.

وبغية تسهيل الحياة اليومية للمواطنين المغاربة، يضيف البلاغ، عملت “هواوي” على تسريع تطوير منصة “هواوي” للتطبيقات التي تضم اليوم قائمة واسعة من الخدمات عبر الأنترنيت، انطلاقا من العلامات التجارية الرائدة في مجال التواصل، مرورا بتتبع الأخبار التجارة الإلكترونية، وصولا إلى الترفيه.

وورد ضمن البلاغ ذاته أن المنصة تضم تطبيق شركة اتصالات المغرب، و”أفيتو” للإعلانات، وبنك “CIH”، والتجاري، وتطبيق “CNSS” ومُبوب، والموقع الإخباري هسبريس، وONCF، وغيرها من التطبيقات الأخرى، مؤكدا أن متجر “هواوي” للتطبيقات متوفر في 170 بلدا عبر العالم، ويضم حوالي نصف مليار مستخدم بشكل شهري، وهي الأرقام التي تجعله في قائمة تصنيف التطبيقات الثلاثة الأكثر استخداما في العالم.