هواوي تكشف عن سلسلة التلفاز Vision S Smart TV الجديدة

كشفت شركة هواوي النقاب عن سلسلة التلفاز الذكي Vision S Smart TV الجديدة بقياس 55 و65 و75 بوصة.

وأوضحت الشركة الصينية أن جميع الشاشات تعمل بدقة الوضوح 4K، مع تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 92%، بينما تعمل تقنية “Super Resolution” على تحسين جودة العرض.

وباستثناء طراز واحد، تتمتع جميع أجهزة التلفاز بمعدل تحديث صورة يبلغ 120 هرتز. وتعتمد هواوي على نظام سماعات “محيطي” بقدرة 4 × 10 وات، مع دعم Dolby Audio و DTS HD.

وتعتمد الأجهزة الجديدة على نظام التشغيل HarmonyOS 2.0 كبديل لنظام Android من شركة جوجل، مع بعض الوظائف والمميزات بما في ذلك بعض الألعاب وكذلك التطبيقات التعليمية والمكتبية.

وتتوفر كاميرا بدقة 13 ميجابيكسل، يمكن توصيلها مغناطيسيا بأجهزة التلفاز من أجل إجراء دردشات الفيديو.