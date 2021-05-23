هولندا تكرم جنودا مغاربة عربون وفاء للتضحيات ضد النازية والفاشية

يعتقد البعض أن أول من دخل مملكة هولندا من المغاربة هم العمال، من خلال عقود اليد العاملة “Marokkans gastarbeiders” التي وقعت بين المغرب وهولندا يوم 14 مايو 1969، وهذا خطأ، لأن أول المغاربة الوافدين على هولندا هم جنود بواسل حاربوا جنبا إلى جنب مع الجنود الفرنسيين ضد النازية والفاشية.

خلال شهر ماي من كل سنة، تنظم بلدية “كابيل”، في إقليم “زايلند” بجنوب غرب هولندا، حفلا كبيرا لتكريم أرواح الجنود المغاربة الذين قضوا في الحرب العالمية الثانية لكي تنعم هولندا بالحرية، وخاصة في معركة مدينة كابيل التي وقعت في شهر ماي 1940.

ومنذ سنة 1985، يتم تكريم الجنود المغاربة الذين ماتوا في هذه المعركة، إلى جانب الجنود الفرنسيين، المدفونين في المقبرة الفرنسية بهذه المدينة، بحضور شخصيات عسكرية وازنة من ضباط وملحقين عسكريين من مختلف الدول التي شاركت في الحرب العالمية الثانية.

الحفل الذي أقيم الخميس الماضي، عرف حضور السفير الفرنسي بالمملكة الهولندية Luis vassy، الذي نوه بالروح القتالية التي أبان عنها الجنود المغاربة.

وبهذه المناسبة، دعا عمدة كابيل سفير المملكة المغربية بلاهاي عبد الوهاب بلوقي لإلقاء كلمة.

السفير المغربي أبرز أهمية حفل تكريم الجنود المغاربة الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والقيم الإنسانية، وقضية التحرر العادلة.

وذكر بلوقي أنه استجابة لنداء المغفور له الملك محمد الخامس، ساهم خمسة وثمانون ألف جندي مغربي في الانتصار على النازية والفاشية، الشيء الذي جعل الجنرال ديغول يوجه دعوة إلى العاهل المغربي للقيام بزيارة رسمية إلى فرنسا في يونيو 1945 حيث وشحه بوسام التحرير وجعله رفيق التحرير.

واعتبر السفير أن التكريم فرصة سانحة للتعبير عن الإرادة المشتركة الثابتة لرفض الهمجية وكراهية الأجانب والعنصرية، والإسلاموفوبيا ومعاداة السامية.

وقال إن “الحقد الذي تبديه بعض الأوساط إزاء الجالية المغربية يتعارض مع المثل الإنسانية التي علمتنا إياها هولندا عبر التاريخ، والصورة النمطية المغلوطة الملتصقة ظلما بالمغاربة المقيمين بهولندا، تعبر عن موقف أقل ما يقال عنه إنه جارح ومهين”.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن الحفاظ على الذاكرة وإحياء هذه الذكرى، “لا يجب أن يكون طقسا بدون طعم، بل مصدر إلهام وعبر للأجيال الحالية والقادمة”.

وخلال هذه المناسبة، تمت كذلك قراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء المغاربة الذين دافعوا عن تحرير أوروبا بشكل عام، ومملكة هولندا بالخصوص.