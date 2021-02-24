"هوندا" تطلق HR-V بنظام الدفع الهجين

أعلنت شركة هوندا عن طرح الجيل الجديد من سيارة الأراضي الوعرة HR-V المدمجة خلال فصل الخريف القادم بنظام الدفع الهجين فقط.

ولم تعلن هوندا بعد عن تفاصيل خاصة بالمحرك، لكن من المتوقع أن تتضافر جهود محرك بنزين سعة 1.5 لتر مع محركين كهربائيين لتوليد قوة 80 كيلووات/109 حصان، ولتكون السرعة القصوى 175 كم/ساعة.

ويعتمد النظام الهجين على بطارية ليثيوم أيون تمنح السيارة القدرة على السير بضع مئات من الأمتار بالتيار الكهربائي فقط. وقد أسفرت جهود مطوري السيارة في تصميم بطارية السيارة بشكل لا يؤثر على الرحابة الداخلية على تمتع السيارة بمساحات معقولة للتخزين، فضلا عن إمكانية التجهيز بمقاعد مريحة.