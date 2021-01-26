هوية رابطة العالم الإسلامي

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‫تعليقات الزوار

2
  • عبدووو
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 20:18

    الإسلام لا يحتاج إلى مثل هكدا (((( منظمات مدفوعة الثمن، لخدمة أجندات دول وأنظمة معينة)))) لكي ينتشر ، بل هو محتاج إلى تغيير سلوكنا ومعاملاتنا الفردية والجماعية، وبهدا نعطي صورة حقيقية عن الإسلام الدي جاء به خير البرية صلى الله عليه وسلم، لا الإسلام الدي يريده العيسى وابن سلمان وبن زايد …

    1
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  • Ahmad
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 20:24

    وهل ستقدم الدعم والمساعدة للمسلمين الذين يقتلون في الصين ؟

    -1
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