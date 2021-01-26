هوية رابطة العالم الإسلامي

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تعليقات الزوار2
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أوروبا تطلب من صناع اللقاحات تنفيذ الالتزامات
الإسلام لا يحتاج إلى مثل هكدا (((( منظمات مدفوعة الثمن، لخدمة أجندات دول وأنظمة معينة)))) لكي ينتشر ، بل هو محتاج إلى تغيير سلوكنا ومعاملاتنا الفردية والجماعية، وبهدا نعطي صورة حقيقية عن الإسلام الدي جاء به خير البرية صلى الله عليه وسلم، لا الإسلام الدي يريده العيسى وابن سلمان وبن زايد …
وهل ستقدم الدعم والمساعدة للمسلمين الذين يقتلون في الصين ؟