هيئات مغربية تدعو إسبانيا إلى توقيف غالي

دعت أكثر من 100 منظمة وجمعية وفاعلين جمعويين، يمثلون أفراد الجالية المغربية المقيمين في إسبانيا، العدالة الإسبانية إلى اغتنام “الفرصة التاريخية” للتواجد غير القانوني وغير الشرعي لزعيم ميليشيات “البوليساريو” المدعو إبراهيم غالي في إسبانيا، من أجل تحقيق العدالة وإنصاف ضحايا هذا المجرم، وبالتالي إنهاء الإفلات من العقاب.
وقال ممثلو النسيج الجمعوي المغربي، في نداء نشر الأربعاء، إن المدعو إبراهيم غالي الذي يتابعه القضاء الإسباني بتهم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والقتل والتعذيب والاختفاء، يشكل موضوع مذكرة اعتقال منذ العام 2008، ولم يتمكن منذ ذلك الحين من الدخول إلى إسبانيا أو أي دولة أوروبية أخرى، منددين مرة أخرى بمحاولة تكريس إفلاته من العقاب.
وذكر النداء بأن زعيم الانفصاليين لم يرد أبدا على أعمال العنف التي ارتكبها ضد الضحايا المغاربة والإسبان، على الرغم من استدعائه في العام 2016 من قبل المحكمة الوطنية، وهي أعلى هيئة جنائية إسبانية، إثر شكاية قدمتها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان في العام 2012.
وعبر الموقعون على هذا النداء عن “استيائهم وسخطهم لأن زعيم ميليشيات البوليساريو موجود حاليا في إسبانيا، لكن السلطات القضائية الإسبانية لم تتخذ بعد الإجراءات اللازمة لاعتقاله ومحاكمته، بسبب جرائم الإبادة الجماعية والقتل والتعذيب والاختفاء والانتهاكات الجسيمة التي يتابعه القضاء الإسباني من أجلها”.
كما أكدت الهيئات ذاتها أن “زعيم انفصاليي البوليساريو يوجد اليوم في مستشفى سان بيدرو بلوغرونيو، حيث أدخل بهوية مزورة، مما يشكل فرصة تاريخية لتحقيق العدالة، وبالتالي إنهاء الإفلات من العقاب وحماية حقوق الضحايا”.
وبعد أن عبرت هذه المنظمات والجمعيات عن ثقتها في العدالة الإسبانية، طالبت بإعادة تفعيل المسلسل القضائي ضد المدعو إبراهيم غالي، المتابع قضائيا لاقترافه جرائم ضد الإنسانية، مع اتخاذ كافة الخطوات اللازمة حتى لا يغادر الأراضي الإسبانية قبل أن تتم محاكمته.
وشدد النداء على أن ضحايا إرهاب البوليساريو الإسبان، وكذا المعارضين الصحراويين في تندوف، الذين عانوا من التعذيب والاغتصاب ومختلف أصناف التنكيل والوحشية، “لا يزالون يطالبون بإحقاق الحق وتكريس العدالة في نهاية المطاف، وبالتالي الاعتراف بحقوقهم التي انتهكت”.
على المغرب أن يأخذ حذره مما يمكن أن يقوم به الخصوم لأن من شيمهم الغدر و التلفيق و التزوير و البهتان..ربما يقدموا على تصفيته و تلفيق التهمة لمغربي من المخابرات المغربية .. و هكذا غادي يتهناو من غالي و العالم و خصوصا اسبانيا غادي يدورو ف المغرب..الحذر ثم الحذر..لقد بدأنا نفطن لمخططاتهم لا شيء و لا أخلاق تنهاهم..
//على إسبانيا أن تعلم أن فترة الإستعمار قد ولت ولا يشرفها أمام المجتمع الدولي أن تستعمل بيادق من الخونة ومرتزقة البوليزاريو ضد المغرب لاستمرار هيمننها على المنطقة والثغور المحتلة المحتلة… مرتزقة لم يكن لهم أي وجود في الصحراء قبل تحريك المغرب لملف المطالبة باسترجاع أراضيه الصحراوية واستكمال وحدته الترابية….
علينا اعادة النظر في كل القضايا والتفاقيات مع هدا الجار الخبيث . يعاملوننا بدون إحترام وتعجرف وكأننا من طبقة دونية . اللهم أعزنا بالاسلام . إسبانيا وجب تلقينها درسا لن تنساه
تصوروا معي للحظة لو كان المغرب استقبل انفاصليوا كتالونبا او انفصاليوا القبائل لأقام جيران السوء الدنيا و أقعدوها. و لاكن تاريخ المغرب يرقى بالبلد الشريف عن هذه الممارسات البديئة. صدق من قال ان الجار الوحيد للمغرب الذي لا تأتي منه المشاكل بل كل خير هو المحيط الأطلسي. اتمنى ان تأتي حركة تكتوتية يوما و تنقل المغرب بعيدا عن جيران الشر الذين ابتلينا بهم. و لكن الكبير يبقى كبيرا و التاريخ يشهد.
إسبانيا قبضت الثمن سكوت على المجرم مقابل المال العام الجزائر
يجب ان يكون المرء فعلا احمق و فاقدا للبوصلة حتى ينتصر لشردمة من المرتزقة باغوا ضميرهم لعصابة رهنت مصير الجزائر و المغرب العربي كله لاكثر من 60 سنة. بالنطق الرياضي تاملوا معي رقم هذا 40،000000001 ملبون شخص منها 40 مليون مغربي و ما وراء الفاصلة هم اشباح تندوف. الذين تصر عصابة المرادية على ان تخلق منهم دولة
باللهجة المصرية اقول لهم ذا بعدكم