هيئات وطنية تملك حق مقاضاة شركة "فيسبوك"

ذكر محام أوروبي بارز، اليوم الأربعاء، أن هيئات حماية البيانات الوطنية يمكنها، في حالات محددة، رفع قضايا ضد الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا؛ حتى لو لم يتم اعتبارها السلطة الرائدة، بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

وكانت اللجنة البلجيكية لحماية الخصوصية – منذ عام 2018، أطلق عليها الهيئة البلجيكية لحماية البيانات- قد رفعت دعوى ضد شركة “فيسبوك” في عام 2015، بسبب جمع بيانات عبر ملفات تعريف الارتباط عبر الإنترنيت من أشخاص لهم حساب على المنصة وهؤلاء الذين ليس لديهم. وتقول الهيئة إن ذلك يتعارض مع القانون البلجيكي.

لكن تقول شركة “فيسبوك” إنه بموجب القانون الأوروبي لحماية الخصوصية- اللائحة العامة لحماية البيانات – فإن ما تسمى بالسلطة الرائدة هي التي يمكنها فقط رفع قضايا أمام المحكمة.

في هذه الحالة، تؤكد أن الهيئة الإيرلندية لحماية البيانات يسمح لها بالقيام بذلك، حيث إن المؤسسة الرئيسية لشركة “فيسبوك” في الاتحاد الأوروبي موجودة في إيرلندا ويتم معالجة بياناتها هناك.