هيئة الشباب بمجلس جهة الشرق تزور معبر الكركرات‎

هيئة الشباب بمجلس جهة الشرق تزور معبر الكركرات‎
صورة: خاص
الإثنين 11 يناير 2021 - 23:14

قامت هيئة اهتمامات الشباب بمجلس جهة الشرق، الاثنين، بزيارة ميدانية إلى المعبر الحدودي الكركرات، تعبيرا عن دعمها القوي لقرارات الملك محمد السادس، التي اتخذها لضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وتأتي هذه الزيارة تزامنا مع تخليد المغاربة لذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال 11 يناير 1944، “وكذلك في إطار انخراط الهيئة بحسها الوطني في الدفاع عن ثوابت البلاد بإيمان عميق”.

وعقد مكتب الهيئة، على هامش هذه الزيارة، لقاء وديا مع ممثل هيئة الشباب بمجلس جهة الداخلة واد الذهب، لتبادل الخبرات والتجارب للنهوض بعمل الهيئتين بالمجلس.

كما تمت زيارة مقر القنصلية الأمريكية بالداخلة التي افتتحت، الأحد، “كخطوة للتنويه والإشادة باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء”.

الكركرات جهة الشرق مجلس جهة الداخلة هيئة اهتمامات الشباب

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