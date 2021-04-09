هيئة المحامين تنظم "ندوة التمرين" بخريبكة

احتضنت القاعة الكبرى لمحكمة الاستئناف بخريبكة، الخميس، حفل الافتتاح الرسمي لـ”ندوة التمرين” المنظمة من طرف هيئة المحامين بخريبكة، وذلك تحت شعار “المحامي المتمرن دم جديد في شرايين الهيئة بالتكوين العلمي وترسيخ الأعراف والتقاليد المهنية”.

وقال علال البصراوي، نقيب هيئة المحامين بخريبكة، في كلمته الافتتاحية، إننا “نجتمع اليوم لنكرس عرفا راسخا نعبر من خلاله عن الاحتضان الجماعي لهؤلاء الزملاء المتمرنين، وعن استمرارية الهيئة من جهة، واستمرارية الأجيال المتعاقبة في هذا الاحتضان من جهة ثانية، إضافة إلى التأكيد على أهمية التكوين والتمرين”.

وأضاف المتحدث ذاته، في افتتاح الندوة التي حضرها عدد من المسؤولين بالدائرة القضائية بخريبكة، ونقباء وأعضاء هيئة المحامين بخريبكة، أن “المناسبة تتعلق فعلا بحدث مهم، نكرس من خلاله الأعراف والتقاليد والإحساس بأن هؤلاء الزملاء هم جزء منا قولا وفعلا، لذلك نعطيهم ذلك الإحساس حتى قبل أن يصبحوا محامين رسميين”.

من جانبه، قال منير المنتصر بالله، الرئيس الأول للمحكمة الاستئناف بخريبكة، إنه تلقى، بكثير من الاعتزاز والفخر، الدعوة من نقيب هيئة المحامين بخريبكة للمشاركة في افتتاح أشغال “ندوة التمرين”، مشددا على أن “الدارس لمهنة المحاماة بالمغرب، وما تزخر به المحاكم من تراث غني وتقاليد وأعراف راسخة عبر سنين عديدة، لا يمكنه إلا أن يفتخر اليوم بما آلت إليه هذه المهنة النبيلة في أبعادها المهنية والحقوقية والمجتمعية”.

وأكد المسؤول القضائي ذاته “الاستعداد الدائم والإرادة الصادقة لمواصلة المسيرة جنبا إلى جنب، بروح وطنية وضمير مسؤول، خدمة للعدالة بالمغرب، وحتى يكون الجميع عند حسن ظن القاضي الأول الملك محمد السادس، من أجل بناء دولة الحق والمؤسسات”، مضيفا أن “الجميع أمام تحديات كبرى، أولها تكريس الثقة لدى المتقاضين، مما يستوجب المضي قدما في العمل الجدي والدؤوب في الأوراش الكبرى التي تهم التكوين والتخليق والتحديث والنجاعة والجودة”.

أما عبد السلام اعدجو، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة، فقد قال إن “رحاب محكمة الاستئناف تعرف اليوم حدثا مشهودا، تحيي فيه هيئة المحامين بخريبكة، على غرار نظيراتها بمحاكم المملكة، ما يصطلح عليه ندوة التمرين التي أضحت عرفا وتقليدا ترسخ لما يزيد عن 4 قرون من الزمن”.

ومما جاء في كلمة الوكيل العام، مخاطبا المحامين المتمرنين: “إنكم باختياركم للمحاماة، اخترتم أشرف وأقدس وأنبل المهن، واخترتم أداء واحدة من أعظم الرسائل الكونية، والأمر ليس مجرد أداء واجب مهني مقابل أتعاب، من خلال دراسة الملفات والوثائق وتدقيق الأوراق والشهادات، وإن كان هذا من صميم عملكم، فإن الأمر يتجاوز ذلك إلى المساهمة في إقامة العدل”.

من جهته، قال عبد الصمد خشيع، مدير ندوة التمرين، إن “هيئة المحامين بخريبكة يحق لها أن تعتز بهذه اللحظات الجميلة التي غابت عنا زمنا، لكنها لم تخب مع الأيام ولم تندثر، واليوم نفتتح رسميا ندوة التمرين للسنة القضائية الجارية، ونقف جميعا، وتقفين زميلتي المحامية الشابة، وزميلي المحامي الشاب، لكي تؤدي رسالتك وتحمل مسؤوليتك”.

وبعدما أشار مدير الندوة إلى أن “المحاماة شيء وممارستها شيء آخر”، أوضح أن “ولوج مهنة المحاماة يبدو أمرا سهلا، لكن مسالكها صعبة وشروطها وعرة ومتشعبة، وممارستها لا تتم إلا بضمير وأخلاق ومسؤولية شجاعة، وهي صفات كلما توفرت فيكم إلا وتوفرت لكم بها أسباب النجاح والتفوق”، مشددا على أن “المجال المهني لن تتسع آفاقه ولن يبلغ مداه المرغوب وبُعده الحقيقي إلا إذا امتلكتم قدرا واسعا من المعرفة والثقافة القانونية العميقة”.

وكانت للمحامين المتمرنين مشاركة مطولة في الندوة، من خلال تقديم عرض أكاديمي من طرف المحامي المتمرن عبد المجيد الفقيه، بصفته الكاتب الجديد لـ”ندوة التمرين” برسم الموسم القضائي الجاري.