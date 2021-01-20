"هيئة الموثقين" تنظم زيارة ميدانية إلى "الكركرات"

قال المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب إنه “سينظم زيارة ميدانية إلى معبر الكركرات الحدودي الفاصل بين المغرب وموريتانيا، الجمعة القادم”، موضحا أن هذا الحدث يشكل مناسبة للإشادة بالتدخل السلمي الناجح، المقدام والمتمرس الذي قامت به القوات المسلحة الملكية في المنطقة، ضد عناصر جبهة “البوليساريو”، بأمر من الملك محمد السادس.

وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن “هذه الزيارة تتوخى أيضا التعبير عن فخر واعتزاز موثقي المغرب بحكمة ووجاهة الاختيارات الاستراتيجية ونجاعة الدبلوماسية الوطنية التي يقود بها العاهل المغربي قضية الصحراء المغربية، في ظل الاحترام التام للشرعية الدولية”.

وأضاف المصدر ذاته أن عبد اللطيف يكو، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين، أعرب عن التزام موثقي المغرب الثابت والقوي للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وصيانة الهوية الوطنية، وأكد أن هيئة الموثقين بالمغرب تعرب في هذا الصدد عن استعدادها اللامشروط للمساهمة الفعالة للنهوض بالجهوية، الرافعة الأساسية لازدهار الاقتصاد بالمغرب”.

وورد ضمن البلاغ أنه “انطلاقا من مسؤوليتهم في تحقيق الأمن التعاقدي وحماية الملكية العقارية؛ فالموثقون بالمغرب يتابعون عن كثب النهضة التنموية التي تحققت بالأقاليم الجنوبية، ويسعون بالتالي كفاعلين أساسيين في المشاريع العقارية، إلى تطوير ميكانزمات الملكية العقارية الثابتة للعقارات وطرق انتقالها، وكذا كافة أشكال الشركات التجارية والمدنية من أجل المساهمة في إنشاء قطب صناعي، تجاري وسياحي متكامل ومتطور بالمناطق الجنوبية للمملكة المغربية”.