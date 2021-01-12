هيئة بريطانية تحذر من مخاطر "العملات المشفرة"

أصدرت هيئة الرقابة المالية البريطانية، الإثنين، تحذيرا شديد اللهجة لمتداولي العملات المشفرة، بعد أن أخذ “بيتكوين” المستثمرين في رحلة جامحة أخرى.

وأشارت “سكاي نيوز عربية” إلى أن هيئة السلوك المدني بالمملكة المتحدة أكدت أن “المتعاملين الذين يستثمرون في سوق العملات المشفرة يجب أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم، نظرا لوجود العديد من المخاطر التي تحوم حول هذا النوع من العملات”.

وقالت الهيئة البريطانية إن الشركات التي تروج لاستثمارات العملات المشفرة “قد تبالغ في العوائد التي سيحصدها المستثمرون وتقلل من مخاطر السوق”، لافتة إلى أنه من غير المرجح أن يتمكن المستثمرون الذين يشترون العملة من بلوغ “حماية المستهلك”، إذا حدث خطأ ما.

وتبهت الوكالة المعروفة باسم FCA، ضمن التحذير ذاته: إلى أنه “يجب أن يكون المستهلكون على دراية بالمخاطر، وأن يفكروا في ما إذا كان الاستثمار بمبالغ عالية على أساس الأصول المشفرة مناسبا لهم، ويجب عليهم التحقق والنظر بعناية في أعمال الأصول المشفرة المعنية”، فيما أشار المسؤولون أيضا إلى أنه “لا يوجد ما يضمن إمكانية تحويل العملات الرقمية مرة أخرى إلى نقود، وأن أسعارها معروفة بتأرجحها بشكل كبير”.

وكان يوم الإثنين قد قدم مثالا آخر على هذا التقلب، حيث انخفض سعر “بيتكوين”، باعتباره أكبر عملة مشفرة في العالم، بعد ارتفاع قياسي الأسبوع الماضي، حيث تم تداول بيتكوين، الإثنين، بـ31،702.83 دولارا، بانخفاض أكثر من 12 بالمئة مقارنة بالأحد، وحوالي 24 بالمئة من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41962.36 دولارا، الذي وصل إليه الجمعة، وفقا لبيانات “كوين ديسك”.

وساعد المستثمرون على رفع سعر البيتكوين في الأسابيع الأخيرة، وسط تصورات متزايدة بأنها توفر حماية ضد التضخم ويمكن أن تصبح بديلا للذهب، غير أن هيئة السلوك المالي البريطانية تصف العملات المشفرة على نطاق واسع بأنها استثمارات “مضاربة” محفوفة بالمخاطر، ويمكن أن تفرغ جيوب المستثمرين نظرا لمدى ضعف تنظيمها.