هيئة تطالب بالتراجع عن قرار عزل سعيد ناشيد

طالب المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية، التابع للاتحاد المغربي للشغل، بـ”التراجع الفوري عن قرار العزل التعسفي في حق الأستاذ سعيد ناشيد، وإرجاعه إلى منصبه ومقر عمله دون قيد أو شرط”.

وأدان المكتب الوطني للهيئة ذاتها “تنامي مسلسل استهداف الأصوات الحرة وحريات التعبير والرأي عبر القرارات التعسفية الانتقامية”، مستنكرا ما وصفها بـ”الردة الحقوقية” التي تعرفها بلادنا واستهداف الصحافيين والمدونين والمفكرين.

وعبر المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية عن “قلقه وحنقه من التنامي المستمر لمسلسل التضييق على الأصوات الحرة، واستهداف حريات التعبير والرأي”، كما دعا إلى “وقف المتابعات والاعتقالات والتضييقات والقرارات التعسفية”.

وأكد المكتب ذاته على استعداده للانخراط في “كافة المبادرات التضامنية الداعمة لحق الأستاذ سعيد ناشيد في العودة إلى عمله، ووقف المضايقات التي يتعرض لها، وتحقيق مطالبه المشروعة”.