هيئة تطلب إطلاق سراح الراضي والريسوني وآخرين

بعد عشرين يوما من إضرابهما عن الطعام، تتخوف هيئة التضامن مع الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، المعتقلين احتياطيا لمدة تقارب السنة، من “وضعهما الصحي الحرج” مستحضرة أمراضهما المزمنة التي “قد تهدد حياتهما في أي لحظة”.

كما نبهت “هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب” إلى “الوضع الصحي الحرج” الذي يعيشه الـ”يوتيوبر” المغربي شفيق العمراني، المضرب عن الطعام لمدة تقارب الثمانين يوما.

وتسجل الهيئة سالفة الذكر أن قرار الصحافيين الريسوني والراضي الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام قد جاء “احتجاجا على اعتقالهما تعسفيا، وسجنهما احتياطيا لما يقارب سنة دون محاكمة، في غياب أدلة تدينهما، بالإضافة إلى الظلم الذي طالهما قبل وبعد الاعتقال، وحملة التشهير التي رافقتهما”.

ونددت الهيئة ذاتها بما أسمته “ممارسات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي بدل أن تنشغل بوظيفتها الأساسية في أنسنة السجون تختار استفزاز الرأي العام الوطني ببلاغات خارج السياق القانوني والإنساني”.

كما طلبت هيئة التضامن “إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين؛ وفي مقدمتهم معتقلي الرأي سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين، وكذا معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية”، وفي مقدمتهم حراكا الريف وجرادة.