"هيئة مراقبة التأمينات" تستعين بالتربية المالية

أطلقت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) باقة من الوسائط التواصلية تندرج في إطار التربية المالية، بهدف مساعدة المستهلكين، سواء كانوا مؤمنين أو منخرطين أو مستفيدين، على الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم بالشكل الأمثل ومعرفة كيفية اشتغال كل من التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمغرب.

وتأتي هذه المبادرة غير المسبوقة في إطار دعم مهمة الهيئة في مجال حماية المؤمنين لهم، التي تترجمها فعليا عملية معالجة شكايات المؤمن لهم. وتكفي الإشارة إلى أن الشكايات التي تلقتها الهيئة من مواطنين، وكانت عبارة عن تظلمات من مؤمنيهم، ارتفعت بما يناهز 24 في المائة، في غضون عام واحد، لمعرفة حجم المهمة الملقاة على عاتق الهيئة.

وفي السياق ذاته، وانطلاقا من جرد أكثر مواضيع الشكايات الواردة على الهيئة والأسئلة الرائجة أكثر، عمدت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى إعداد وتطوير عدة وسائط تعنى بالتربية المالية والتحسيس، الغاية منها إخبار المستهلكين وبسط وشرح مفاهيم اشتغال القطاعين، وبالتالي إدراك حقوقهم ومعرفة كيفية اشتغال كل من القطاعين (التقاعد، التغطية الصحية، وغيرها).

وبعد أن جعلت الهيئة، إلى حدود اليوم، من الإذاعة وسيلتها الرئيسية للتواصل مع الرأي العام، اختارت هذه المرة تنويع آليتها التواصلية، لتشمل عدة وسائط تم إعدادها باللغتين العربية والفرنسية، وصممت بشكل خاص يتوافق مع مختلف الفئات التي تستهدفها، بمن فيهم فئة الشباب.

ولتعميم قاموس التأمينات، وجعله متداولا أكثر، وإزالة لكل لبس يخص الكلمات التقنية، أعدت الهيئة معجما خاصا أطلقت عليه اسم “معجم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي” (les Dicos de l’ACAPS).

ويهدف هذا المعجم إلى تقديم شروحات للرأي العام عن أهم العبارات المتداولة، كما يتيح لمستعمليه إمكانية تدقيق المفاهيم المرتبطة بالتأمين والاحتياط الاجتماعي.

ومن جانب آخر، وأخذا بعين الاعتبار الأشخاص الذين يجهلون المساطر الواجب اتباعها خلال مختلف الأوضاع التي قد يتعرضون لها، من قبيل كيفية التعويض في إطار التأمين عن السيارات وسرقة السيارة وغيرها، قامت الهيئة بجرد معلومات عملية وواضحة، ووفرت بطاقات “خُطوة بخطوة” التي تتيح للمؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين إمكانية الاطلاع على المراحل الواجب اتباعها في حالة تعرضهم لحادث أو خطر.

بطاقات “نصائح” هي، بدورها، من الوسائط المهمة التي شملتها الآلية التواصلية للهيئة؛ فهي تغطي مواضيع مهمة، من قبيل التقاعد والتأمين على السكن وغيرها من المواضيع.

وفي إطار الاستفادة من العالم الرقمي والإمكانات التي يتيحها للوصول إلى أكبر عدد من المتلقين، أعدت الهيئة سلسلة من الفيديوهات التعليمية، تقدم من خلالها العديد من النصائح والشروحات للمواطنين.

وفي المجمل، عمدت الهيئة إلى تمكين المواطن من كل المعلومات الضرورية التي تسمح له باتخاذ القرار المناسب في كل ما يتعلق بالتأمينات أو الاحتياط الاجتماعي.

بلغة الأرقام

استقبلت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، سنة 2020، 2379 شكاية من مواطنين غير راضين عن خدمات التأمين، مقابل 1922 سنة 2019. وكان من ضمن هاته الشكايات ما لا يقل عن 934 شكاية، تمثل 39 في المائة من مجموع الشكايات، وجهها محامون يلتمسون من خلالها من الهيئة التدخل لتنفيذ الأحكام الصادرة.

ومن جهة أخرى، توصلت الهيئة بـ61 في المائة من مجموع هاته الشكايات عبر منصتها الإلكترونية؛ وهو ما يبين الاهتمام المتزايد بالوسائط الإلكترونية التي تجمع بين مزايا تيسير الولوج وسرعة وفعالية الخدمة.

وعموما، همت مجمل الشكايات التي توصلت بها الهيئة: التأمين على السيارة بـ1479 شكاية توصلت الهيئة بها خلال سنة 2020 (بما فيها 884 شكاية تهم أضرارا بدنية و595 تهم أضرارا مادية)، يليها الشكايات المتعلقة بحوادث الشغل بعدد من الشكايات بلغ 289 شكاية.