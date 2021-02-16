"هيونداي" تطلق السيارة الجديدة "كريتا SUV"

أعلنت شركة هيونداي موتور عن إطلاق سيارتها كريتا SUV الجديدة كليا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بتصميم أكثر قوة وجرأة، لتقدم تجربة قيادة مميزة ومثالية لكل عشاق السيارات في المنطقة.

ووفق بلاغ للشركة، فقد تم الكشف عن الجيل الثاني من سيارة كریتا الشهيرة، خلال حفل افتراضي مباشر، “ظهرت فيه كريتا SUV بتصميم مبتكر يجعل منها المركبة المثالية للجميع وتناسب كافة التضاريس والأحوال الجوية”.

وأضاف البلاغ أنه، استثمارا لنجاح الطراز الأول منها، “ظهر الطراز الجديد من كريتا بمظهر عصري أكثر اتساعا، مزودا بخصائص تتضمن آخر التقنيات المبتكرة لتلبية مختلف الاحتياجات لمختلف أنواع المستخدمين من الشباب والعائلات”.

كما تم تزويد کريتا الجديدة بمحركات مجموعة نقل حركة متطورة للغاية، “مما يوفر طاقة بشكل كبير وانبعاثات أنظف بيئيا، تأكيدا على رؤية شركة هيونداي في تقديم تجربة قيادة فائقة تتسم بالاستدامة وتعكس مفهوم “التقدم من أجل الإنسانية” الذي تعمل عليه هيونداي العالمية”.

وبمناسبة إطلاق كريتا الجديدة، قال بانغ سون جيونغ، نائب رئيس هيونداي للشرق الأوسط وإفريقيا: “يمثل تطوير مركبات فائقة الأداء جوهر رؤيتنا، وحرصنا على أن ينعكس ذلك في طراز هيونداي كريتا الجديد تماما. والواقع أنه، منذ إطلاق الجيل الأول منها، أصبحت كريتا واحدة من أكثر السيارات شعبية ورواجا. ومن المرتقب أن تغير النسخة الجديدة منها قواعد اللعبة في فئة سيارات الدفع الرباعي صغيرة الحجم”.

وأضاف المتحدث: “قمنا بتصميمها بعناية لضمان تميزها على الطريق، كما قمنا بتزويدها بمجموعة واسعة من الخصائص المطورة التي ستوفر تجارب قيادة أكثر متعة. وأستطيع أن أقول بثقة إن كريتا الجديدة لا تشبه أية سيارة أخرى؛ فهي سيارة كروس أوفر تناسب أي وقت ومكان مع الكثير من سمات التصميم الحديث المتوافق مع الهوية التصميمية المبتكرة للجيل القادم من هيونداي الذي يعتمد على الروح والتفاصيل الرياضية “سينشوس سبورتنيس””.

ويتوفر التصميم الجديد من كريتا، وفق البلاغ، “على المحرك الثالث الذي يعمل على الديزل U2 VGT 1.5 بمزيد من خيارات القيادة ويتمتع بقوة قصوى تبلغ 115 حصانا عند وصول المحرك إلى 4000 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يبلغ 25.5 كلغ/م عند وصول المحرك إلى 1500 – 2750 دورة في الدقيقة”.

ولتعكس الأداء المتميز للمحرك، “قامت هيونداي بإجراء تغيرات كبيرة على تصميم كل من داخل وخارج السيارة لتشمل مساحة أكبر، حيث يبلغ الطول 4300 مم والعرض 1790 مم، ويظهر السطح الخارجي لكريتا أكبر من الطراز السابق بمقدار 20 مم طولا و10 مم عرضا”.

وزاد بلاغ الشركة مفصلا ميزات هيونداي كريتا SUV الجديدة: “تظهر الشخصية القوية للجيل الجديد من كريتا في مقدمتها من خلال الشبكة الجريئة والمستطيلة للمقدمة، والتي تحمل شعار هيونداي أكبر وأكثر لفتا للانتباه، بالإضافة إلى مصابيح أمامية مميزة من مستويين، مع إضافة خطوط متموجة على غطاء المحرك مستوحى من شكل الصدف البحري، على نحو يعزز المظهر القوي للسيارة”.

كما شملت التحديثات داخل السيارة “توفير مساحة أوسع وراحة أكبر للركاب. وبفضل نظام صوت متميز، يمكن للركاب الاستمتاع بجودة الصوت النقية والاستثنائية عند الاستماع إلى الموسيقى أثناء القيادة. ويكتمل التصميم الداخلي الفاخر بشاشة TFT LCD متعددة الوظائف مقاس 3.5 بوصات، مع توفر خیار شاشة رقمية تماما بمقاس 8 بوصات، مما يوفر معلومات بتفاصيل دقيقة مع سرعة ودقة غير مسبوقين”.

وواصل البلاغ موضحا أن سيارة كريتا الجديدة “صممت بشكل أكثر أمانا، بهيكل مصنوع من الفولاذ المتطور فائق القوة، مع قدرة استثنائية فريدة على مقاومة التصادم وغيرها من الخصائص المتعلقة بالسلامة والتي تشكل الأولوية القصوى لشركة هيونداي لضمان سلامة الركاب”.

كما تم ربط الفرامل الخلفية بنظام كاميرا الرؤية الخلفية للسائق وتفعيل إمكانية استخدامها عند الوقوف، “وللمساعدة في تجنب الحوادث، تم تحسين نظام التعليق الأمامي والخلفي لضمان رحلة أكثر سلاسة، وتم توسيع خيارات علبة التروس لتشمل ناقل حركة ثنائي القابض بسبع سرعات”، يورد البلاغ الصحافي لهيونداي.

ويمكن للعملاء الاختيار من بين ثمانية ألوان خارجية – أبيض قطبي وفضي Typhoon Silver ورمادي تيتيان Titan Gray وأسود فانتوم Phantom Black وبرتقالي Lava Orange وأحمر Red Mulberry وأزرق جالكسيGalaxy Blue وأخضرDeep Forest، “وتشمل خيارات الألوان الداخلية مزيج درجتين من الأسود أو الرمادي. ويتوفر أيضا الجزء الداخلي باللون الأسود / البرتقالي من القماش المنسوج”.