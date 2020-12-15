هيونداي تطلق سانتافي الجديدة في الشرق الأوسط

أطلقت شركة هيونداي سيارتها “سانتافي” المطورة، والتي خضعت لعملية إعادة تصميم كاملة لتقديم تجارب قيادة رائعة للعملاء في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتعد سيارة سنتافي إحدى أيقونات العامة التجارية لهيونداي؛ حيث تحظى بشهرة عريضة، ويعد النموذج الجديد المطور منها بمثابة خطوة جديدة تخطوها الشركة في مجال التصميم والأداء والابتكار؛ حيث تم تحسين طراز الجيل الرابع من سنتافي وتزويده بخصائص أضفت المزيد من الفخامة عليه، مع إضافة العديد من التقنيات الحديثة لتلبية الاحتياجات الكاملة للعائلة، بحيث توفر السيارة الجديدة تجربة قيادة ديناميكية ومريحة للركاب.

مظهر خارجي يمزج بين القوة والفخامة

وأعيد تصميم سانتافي بالكامل لإضفاء مظهر قوي ممزوج بالروعة الموحية بالرفاهية، إذ يظهر الشكل الخارجي على نحو جريء ويبرز القسم الأمامي مظهرا حداثيا وجديدا مختلفا عن الطرازات السابقة.

وخضعت الشبكة الأمامية المتتالية للتغيير لتصبح أكثر لفتا للانتباه، مع ترصيعها الهندسي المميز المدمج مع المصابيح الأمامية.

وتوفر مصابيح القيادة النهارية المصممة على شكل حرف T جنبا إلى جنب مع المصد الأمامي المنحوت حضورا مميزا للغاية وتكمل المظهر القوي للسيارة الجديدة.

فيما يتيح المصد الخلفي مظهرا منخفضا وواسعا يوحي بالثبات على الطريق. ويتأكد الشكل الجريء للسيارة من خلال الخط الأفقي، الذي يربط بين المصابيح المركبة وزخرفة الباب الخلفي. كما تعمل المصابيح المدمجة الملتفة على تحسين المظهر بشكل أكبر بفضل التصميم الانسيابي عالي التقنية المميز، وتتناغم تصميمات الإطارات المصنوعة من السبائك الفاخرة أيضا مع أسلوب سانتافي الجديدة الأنيق والقوي.

مقصورة داخلية متطورة لرحلات مريحة وسعيدة

وتم تجهيز الكونسول المرتفع بأزرار لنقل الحركة، مما يوفر الراحة في تشغيل السيارة، فضلا عن إضافة ميزة أمان للمساعدة في منع النقل العرضي.

وتأتي سنتافي مع مجموعة تدمج 64 لونا للإضاءة المحيطة ونظام شحن لاسلكي للهاتف الذكي لتتكامل فخامة المقصورة.

وتم تزويد الطراز الجديد بخصائص تقنية متطورة، للمساعدة على توفير رحلات ممتعة ورائعة للركاب؛ حيث توفر وحدة شاشة اللمس الصوتية القياسية مقاس 8 بوصات المزيد من الوضوح والراحة، حتى بدون استخدام اليدين مع وجود اتصال بلوتوث، بالإضافة إلى دعم Apple CarPlay و Android Auto.

تميز عن كل الأجيال السابقة

صممت سنتافي الجديدة مع نظام صوت وفيديو وملاحة (AVN) مقاس 10.25 بوصة، يتميز بقدرات قوية. تعد سانتافي أكبر من الأجيال السابقة؛ بطول خارجي يصل إلى 4،785 ملم، وعرض يبلغ 1900 ملم، وارتفاع 1710 ملم. وبفضل تركيب منصة الجيل الثالث الجديدة من هيونداي، يمكن لركاب الصف الثاني الاستمتاع بمساحة أكبر للأرجل (1،060 ملم) بالإضافة إلى الاستفادة من مساحة الشحن المتزايدة، التي تبلغ سعتها 634 لترا.

وتأتي سانتافي مع خيار من أربعة محركات لتوفر قوة شديدة، وفي الوقت نفسه انبعاثات أنظف. وتعد سانتافي أول طراز من هيونداي يتم تزويده بمحرك الجيل التالي من “سمارت ستريم D2.2” والذي يبلغ أقصى جهد له 202 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 45.0 كجم.

تتاح محركات أخرى هي Lambda 3.5 MPI (أقصى جهد يبلغ 272 حصانا وعزم دوران أقصى يبلغ 33.8 كجم / متر مربع) ، و Theta 2.5 MPI (أقصى جهد يبلغ 180 حصانا وعزم دوران أقصى يبلغ 23.7 كجم / متر) و 1.6 T-GDI HEV (بحد أقصى 180 حصانا وعزم أقصى 27 كجم / م).

وتصنف سانتافي كأول سيارة دفع رباعي- SUV من هيونداي تأتي مع “سمارت ستريم Wet 8DCT”، مما يعني أنها مزودة بأول ناقل حركة DCT من 8 سرعات.

مميزات أمان وراحة عالية

تتضمن مميزات الأمان والراحة الرئيسية الجديدة، نظام المساعدة الذكي عن بعد للمساعدة على صف السيارة ومساعد تتبع المسار، وثمة ميزة جديدة أخرى هي وضع القيادة على التضاريس، مما يسمح للسائق بالتبديل بين أوضاع القيادة المختلفة والقيادة بأمان على الرمال والطين والأسطح الثلجية.

ويمكن للعملاء الاختيار من بين خيارات ألوان خارجية مختلفة: تتضمن الفضي، والأبيض الكريمي، والأسود والبرتقالي وMagnetic Force و Rainforest و فضلا على الألوان جديدة تماما – Glacier White و Taiga Brown و Lagoon Blue.

وتتنوع ألوان المقصورة الداخلية بين خيارات أربعة هي: الأسود والبيج الداكن والأصفر والجملي، والتي يمكن للعملاء الاختيار من بينها. يتوفر للعملاء أيضا إمكانية اختيار نوع الغطاء الداخلي إما من القماش أو الجلد أو المبطن حسب اختيار اللون.