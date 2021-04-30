هيونداي تطلق سيارتها Ioniq 5 الكهربائية

أطلقت شركة هيونداي سيارتها Ioniq 5 الجديدة، التي تعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخالص ضمن فئة موديلات الكروس أوفر.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة الجديدة تظهر بطول 64ر4 متر، كما تتوفر في أربعة إصدارات بنظام الدفع الخلفي والرباعي، وبقوة تتراوح من 125 كيلووات/170 حصان إلى 225 كيلووات/306 حصان.

وتتوفر للسيارة الجديدة بطاريات تصل بها إلى مدى السير480 كلم. وعند الشحن بقدرة 800 فولت فإن شحن 10 إلى 80% من سعة البطارية يستغرق 18 دقيقة، كما يكفي توصيلها بالشاحن لمدة 5 دقائق بلوغ مدى السير 100 كلم.