"واتساب": التغييرات الجديدة لا تنتهك الخصوصية‎

صرح المتحدث الرسمي لشركة “واتساب” أن التحديث الجديد، الذي أعلنت عنه الشركة، “لا يتسبب في أي تغيير فيما يتعلق بممارسات مشاركة البيانات عبر “واتساب” مع “فيسبوك”. كما لا يؤثر إطلاقًا في خصوصية تواصل المستخدمين مع أصدقائهم أو عائلاتهم في جميع أنحاء العالم”.

وأكد المتحدث، أيضا، التزام الشركة التام بحماية خصوصية مستخدمي التطبيق، مضيفا: “نحن نتواصل بصفة مباشرة مع المستخدمين فيما يتعلق بتلك التغييرات حتى يتوفر لهم الوقت الكافي لمراجعة السياسة الجديدة على مدار الشهر المقبل”.

وزاد المتحدث أنه بينما يعمل تطبيق “واتساب” على مساعدة المستخدمين في إجراء عمليات الشراء، بالإضافة إلى الحصول على خدمات الأعمال مباشرة عبر التطبيق، يستخدم معظم الأشخاص تطبيق “واتساب” لإجراء محادثة مع الأصدقاء والعائلة، “ومن أجل المزيد من الشفافية، فقد قمنا بتحديث سياسة الخصوصية، حيث يمكن للشركات، التي ترغب في تقديم خدماتها عبر تطبيق “واتساب” مستقبلاً، اختيار تلقي خدمات استضافة آمنة من خلال شركتنا الأم “فيسبوك”، بهدف تيسير إدارة تواصل تلك الشركات مع عملائها عبر تطبيق “واتساب”.

ومع ذلك، تظل لدى مستخدم “واتساب” حرية الاختيار ما إذا كان يرغب في التواصل مع إحدى الشركات عبر التطبيق أو لا يرغب في ذلك”.