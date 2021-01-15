"واتساب" يعلق قراره بشأن حفظ بيانات المستخدمين

تفاعلا مع الضجة التي رافقت إعلان ربط موقع “فيسبوك” بتطبيق “واتساب”، وتوفير قاعدة بيانات هذا الأخير لفائدة الموقع الأزرق الشهير بغرض الإعلان والتسويق، أعلن تطبيق “واتساب”، في بيان له، تعليق تحديث سياساته بشأن حفظ بيانات المستخدمين.
وورد ضمن البيان أن المستخدمين لن يتعرضوا لحجب أو حذف حساباتهم على التطبيق بحلول 8 فبراير، وسيكون بوسع المستخدمين التعرف على السياسات الجديدة حتى 15 ماي المقبل.
وقال “واتساب” إن التحديث الأخير لا يوسع من قدرتها على تقديم البيانات لـ”فيسبوك” التي تمتلك التطبيق، مضيفا أنه لن يقدم المعلومات حول مكان وجود المستخدم أو اتصالاته لـ”فيسبوك”.
وأضاف أن التحديث يتضمن “معلومات شفافة” حول كيفية جمع واستخدام التطبيق للبيانات الشخصية للمستخدمين.
أنظرو كيف المقاطعة تطيح حتى بالكبار !! المقاطعة هي أقوى سلاح للضعفاء أمام غطرسة الرأسماليين، لا يجب الإستسلام و أتمنا أن يصل عامة الشعب المغربي درجة وعي يتحدون في مقاطعة المنتوجات أو القضايا التي تضر بهم. تحياتي !!
pourquoi watsup a voulu les données des pays arabes et d Asie et il ne la pas fait pour les usa et les pays d’Europe . ???? et a qui va watup vendre c données puisque les usa et l europe ne sont pas concernés par cette mise a jour si se n est que c est les usa et l europe qui veulent nos données perso . pour nous espionner .