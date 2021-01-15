"واتساب" يعلق قراره بشأن حفظ بيانات المستخدمين

"واتساب" يعلق قراره بشأن حفظ بيانات المستخدمين
صورة: أرشيف
الجمعة 15 يناير 2021 - 21:26

تفاعلا مع الضجة التي رافقت إعلان ربط موقع “فيسبوك” بتطبيق “واتساب”، وتوفير قاعدة بيانات هذا الأخير لفائدة الموقع الأزرق الشهير بغرض الإعلان والتسويق، أعلن تطبيق “واتساب”، في بيان له، تعليق تحديث سياساته بشأن حفظ بيانات المستخدمين.

وورد ضمن البيان أن المستخدمين لن يتعرضوا لحجب أو حذف حساباتهم على التطبيق بحلول 8 فبراير، وسيكون بوسع المستخدمين التعرف على السياسات الجديدة حتى 15 ماي المقبل.

وقال “واتساب” إن التحديث الأخير لا يوسع من قدرتها على تقديم البيانات لـ”فيسبوك” التي تمتلك التطبيق، مضيفا أنه لن يقدم المعلومات حول مكان وجود المستخدم أو اتصالاته لـ”فيسبوك”.

وأضاف أن التحديث يتضمن “معلومات شفافة” حول كيفية جمع واستخدام التطبيق للبيانات الشخصية للمستخدمين.

تطبيق واتساب حفظ بيانات المستخدمين ربط واتساب بفيسبوك موقع فيسبوك

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • Jilali Stevenson
    الجمعة 15 يناير 2021 - 21:45

    أنظرو كيف المقاطعة تطيح حتى بالكبار !! المقاطعة هي أقوى سلاح للضعفاء أمام غطرسة الرأسماليين، لا يجب الإستسلام و أتمنا أن يصل عامة الشعب المغربي درجة وعي يتحدون في مقاطعة المنتوجات أو القضايا التي تضر بهم. تحياتي !!

    40
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • %%%%
    الجمعة 15 يناير 2021 - 21:56

    pourquoi watsup a voulu les données des pays arabes et d Asie et il ne la pas fait pour les usa et les pays d’Europe . ???? et a qui va watup vendre c données puisque les usa et l europe ne sont pas concernés par cette mise a jour si se n est que c est les usa et l europe qui veulent nos données perso . pour nous espionner .

    -7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
كوسومار تواكب مشاريع تنموية
الجمعة 15 يناير 2021 - 21:34

كوسومار تواكب مشاريع تنموية

صوت وصورة
مؤتمر دولي لدعم الصحراء
الجمعة 15 يناير 2021 - 20:35 3

مؤتمر دولي لدعم الصحراء

صوت وصورة
مع نوال المتوكل
الجمعة 15 يناير 2021 - 18:19 6

مع نوال المتوكل

صوت وصورة
رسالة الاتحاد الدستوري
الجمعة 15 يناير 2021 - 17:55 1

رسالة الاتحاد الدستوري

صوت وصورة
العروسي والفن وكرة القدم
الجمعة 15 يناير 2021 - 15:30

العروسي والفن وكرة القدم

صوت وصورة
أوحال وحفر بعين حرودة
الجمعة 15 يناير 2021 - 13:30 3

أوحال وحفر بعين حرودة