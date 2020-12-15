واتس آب تطلق ميزة عربات التسوق

أعلنت شركة واتس آب عن إطلاق ميزة عربات التسوق Carts الجديدة، التي تتيح للمستخدم إمكانية تجميع البضائع والسلع في عربة تسوق واحدة وطلبها مرة واحدة بدلا من طلب كل سلعة على حدة.

وتقتصر ميزة عربات التسوق Carts على بضائع تاجر واحد فقط، وليس أكثر من تاجر على غرار شركة Ebay مثلا. وأشارت واتس آب إلى أنه من اللازم أن يقوم التاجر بتأكيد طلب الشراء حتى يكون ساريا.

ومن أجل إنشاء كتالوج للسلع أو الخدمات، التي يمكن تقديمها، يحتاج مقدمو الخدمة إلى تطبيق Whatsapp Business، والذي يخاطب صغار التجار بشكل خاص.