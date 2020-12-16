وادو يطلب وساطة "الجامعة" مع "سندباد الشرق"

كشف مراد العجوطي، محامي الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو، المدرب الحالي لنادي مولودية وجدة لكرة القدم، عن آخر تطورات خلاف موكله مع سائق حافلة الفريق الوجدي، ومستقبله على رأس القائمة الفنية لـ”سندباد الشرق” في ظل المشاكل القائمة.

وأوضح محامي مدافع “الأسود” السابق أن الأخير استجاب للاستدعاء الذي توصل به من إدارة نادي مولودية وجدة، وقام بإجراء فحص طبي مضاد لدى اللجنة الإقليمية، والتي صادقت على شهادته الطبية لمدة 20 يوما.

وأكد العجوطي أن موكله راسل كلا من محمد هوار، رئيس الفريق “الوجدي”، والكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل عقد اجتماع مع هوار، لتوضيح كل الحيثيات التي رافقت “حادث الحافلة” وتبديد سوء الفهم.

وتابع محامي وادو قائلا: “موكلي أكد، في رسالته، أنه ملتزم بالعقد الذي يجمعه بالفريق وبواجباته المهنية كمدرب، على الرغم من الضغوط النفسية التي يتعرض لها، مؤكدا أنه يتقاسم نفس الرؤية مع رئيس الفريق ويقدر مجهوداته والتزامه؛ ولكنه يلزمه تحقيق البنود وتوفير الإمكانيات المنصوص عليها في عقده الاحترافي للعمل في ظروف ملائمة”.

واختتم المتحدث نفسه: “التزاما من وادو اتجاه الفريق الوجدي وجماهيره وعلى الرغم من حالته الصحية السيئة، فإنه سيلتحق بالتداريب بداية من يوم غد الأربعاء ما لم يمانع في ذلك طبيبه المعالج”.

يُشار إلى أن عبد السلام وادو كان قد دخل في شجار مع سائق حافلة مولودية وجدة، فور وصول الفريق إلى مدينة الدار البيضاء، السبت الماضي، استعدادا لمواجهة الرجاء الرياضي، لحساب الجولة الثالثة من منافسات الدوري الاحترافي، والتي انتهت لصالح “النسور” بثلاثية نظيفة.