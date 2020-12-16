وادو يطلب وساطة "الجامعة" مع "سندباد الشرق"

كشف مراد العجوطي، محامي الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو، المدرب الحالي لنادي مولودية وجدة لكرة القدم، عن آخر تطورات خلاف موكله مع سائق حافلة الفريق الوجدي، ومستقبله على رأس القائمة الفنية لـ”سندباد الشرق” في ظل المشاكل القائمة.
وأوضح محامي مدافع “الأسود” السابق أن الأخير استجاب للاستدعاء الذي توصل به من إدارة نادي مولودية وجدة، وقام بإجراء فحص طبي مضاد لدى اللجنة الإقليمية، والتي صادقت على شهادته الطبية لمدة 20 يوما.
وأكد العجوطي أن موكله راسل كلا من محمد هوار، رئيس الفريق “الوجدي”، والكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل عقد اجتماع مع هوار، لتوضيح كل الحيثيات التي رافقت “حادث الحافلة” وتبديد سوء الفهم.
وتابع محامي وادو قائلا: “موكلي أكد، في رسالته، أنه ملتزم بالعقد الذي يجمعه بالفريق وبواجباته المهنية كمدرب، على الرغم من الضغوط النفسية التي يتعرض لها، مؤكدا أنه يتقاسم نفس الرؤية مع رئيس الفريق ويقدر مجهوداته والتزامه؛ ولكنه يلزمه تحقيق البنود وتوفير الإمكانيات المنصوص عليها في عقده الاحترافي للعمل في ظروف ملائمة”.
واختتم المتحدث نفسه: “التزاما من وادو اتجاه الفريق الوجدي وجماهيره وعلى الرغم من حالته الصحية السيئة، فإنه سيلتحق بالتداريب بداية من يوم غد الأربعاء ما لم يمانع في ذلك طبيبه المعالج”.
يُشار إلى أن عبد السلام وادو كان قد دخل في شجار مع سائق حافلة مولودية وجدة، فور وصول الفريق إلى مدينة الدار البيضاء، السبت الماضي، استعدادا لمواجهة الرجاء الرياضي، لحساب الجولة الثالثة من منافسات الدوري الاحترافي، والتي انتهت لصالح “النسور” بثلاثية نظيفة.
الأخ وادو كونك من لاعبي المهجر و لعبت في المنتخب و قدمت الكثير هاذا شيئ جيد .. لكنك الان مدرب كباقي مدربي البطولة المحترفين.. كيف لمدرب ان يطلب وساطة الجامعة في مشكل بينه و بين إدارته.. هناك قنوات قانونية خاصة لحل نزاعك.. مع فريقك.. وهناك حتى الفيفا و المحكمة الرياضية إن شئت… أما الجامعة فدورها التكوين و التأطير و البنية التحتية.. و هناك عصبة إحترافية أيضا.. يبدو أن الأخ وادو لا يفقه شيئا في مجاله الحيوي… تذخل الجامعة سيعني اننا إنتقلنا من لاعبي المهجر المدللين إلى مدربي المهجر المدللين..
ما خفي أعظم في هذه النازلة ، إدارة الفريق عليها أن تكون واضحة في تحديد اهداف تعاقد مع المدرب
بداية مخيبة لبادو مع المولودية : التدخل في علاقة النادي مع اللاعبين بطريقة ارتجالية _ الدخول في عراك مع سايق الحافلة عشية مقابلة مهمة ضد الرجاء _ ونتائج كارثية. يجب على المولودية اتخاذ الإجراءات الازمة قبل تفاقم. تصرف صبياني من طرف وادو لا يمكن قبوله من طرف محترف.
السلامه ياربي ادخلت لوجدة بعجاجتك ها الخسران ها المدابزة، الا بقيت على ها د الحال الله يستر المولودية من القسم الاول للهواة
نتا غير كحلها وطلب الوساطة. العقلية ديالك اسي وادو لا تصلح في المغرب. عندك نفس قصوحية الراس ديال بادو الزاكي
(قالو باك طاح قالو من الخيمة خرج مايل) . لا أظن أن اطارا يبدأ مشواره بهاذا الكم من المشاكل يمكنه ان يعطي إضافة لفريق عريق كالمولودية. خصوصا وانه لا يتواصل الا من خلال محاميه. آش دخل المحامي في الرياضة.
كثر اللغط هل يبحثون على البوز عن أي مشروع يتحدثون لا مرحبا لصناع الفتنة على الأقل كنا نحترم هذا الفريق اما الان .
بداية مخيبة لسندباد الشرق مع وادو والاتي لايبشر بالخير واذا استمر ذلك فالهاوية في انتظار الفريق الذي يعمل بطريقة المصعد الكهرباءي ….
بداية لا تبشر بالخير يجب دراسة المشكل قبل فوات الاوان نقطة واحدة في 3مباريات حذاري
ما شاء الله…
عقلية الهواة… أين هي الكفاءات التربوية للرياضة؟؟؟
هذه الحادثة التافهة “الشجار” تدل على المستوى التكويني للإطار الرياضي “الهاوي”