وادو يُصر على الحضور مع المولودية أمام الرجاء رغم "واقعة الحافلة"

أبدى الدولي السابق عبد السلام وادو، مدرب نادي مولودية وجدة لكرة القدم، رغبته في الحضور رفقة فريقه مساء اليوم الأحد أمام مضيفه الرجاء الرياضي، خلال المباراة التي ستجمعهما على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة الثالثة من منافسات الدوري الاحترافي، رغم واقعة “شجاره” مع سائق حافلة الفريق الوجدي.

وأوضح مُحامي مدافع “أسود الأطلس” السابق، في تصريح لـ”هسبورت”، أن وادو أصر على الحضور في دكة بدلاء الفريق في هذه المواجهة، ما دفعه إلى مطالبة إدارة النادي بذلك، لتقديم الدعم للمجموعة والقيام بالواجب رغم الأزمة النفسية التي يمر بها، والناتجة عن ما حدث بينه وبين سائق حافلة الفريق مساء أمس السبت.

وأضاف المتحدث نفسه: “وادو ارتأى زيارة بعثة الفريق في آخر لحظة للرفع من معنويات اللاعبين، حتى يؤدي واجبه تجاه فريقه في مباراة مهمة أمام “بطل المغرب” الرجاء الرياضي”.

ويحرص وادو على القيام بدوره في مواجهة اليوم أمام “النسور”، إيماناً منه بواجبه واحتراما للعقد المُبرم بينه وبين إدارة النادي، كمشرف عام على الفريق الوجدي، حسب محاميه.

وكان وادو دخل في شجار مع سائق حافلة النادي، استوجب حضور عناصر الدرك الملكي لفتح تحقيق في الموضوع، كما تسلم شهادة طبية من عشرين يوماً بعد الفحوصات التي خضع لها في أحد مستشفيات الدار البيضاء.

يشار إلى أن مولودية وجدة سيحل ضيفا بعد أقل من ساعة من الآن على الرجاء الرياضي، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة الثالثة من منافسات الدوري الاحترافي.