واشنطن تراهن على الرباط في إطلاق الاستثمارات الضخمة بقارة إفريقيا

كشفت شركة تمويل التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية عن تفاصيل مخطط الاستثمارات الأمريكية في المغرب والمنطقة بقيمة تبلغ 5 مليارات دولار، وهو المخطط الذي يهدف إلى تعزيز دور المملكة كقوة اقتصادية ومنصة لإطلاق الاستثمارات بالقارة السمراء.
وقالت شركة تمويل التنمية الدولية التابعة للدولة الأمريكية إن الاتفاق الأول سيتم بموجبه فتح فرع مكتب “ازدهار إفريقيا” بسفارة الولايات المتحدة بالرباط، من أجل تسهيل ولوج المستثمرين الأمريكيين والتعاون المشترك لصالح إفريقيا.
ويهدف هذا الاتفاق إلى حشد مليار دولار في صفقات ثنائية جديدة تجارية واستثمارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب، وكذلك في جميع أنحاء شمال إفريقيا، على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وتخصص الحكومة الأمريكية بموجب مذكرة التفاهم حول “ازدهار إفريقيا” مبلغا ماليا قيمته 3 مليارات دولار أمريكي للقيام بمشاريع استثمارية، خاصة بالمغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بتنسيق مع شركاء مغاربة.
وحسب معطيات الوكالة الأمريكية على موقعها الرسمي، تعتزم أمريكا اختيار المغرب ليصبح مركزا إقليميا لشمال إفريقيا بخصوص البرامج التجارية والاستثمارية الجديدة على مستوى القارة الإفريقية، وهو مكسب هام للمملكة سيعزز من ثقة المستثمرين الأجانب ويرفع من قدراتها التنافسية.
وستطلق الوكالة الأمريكية أيضا مبادرة “2X MENA” لتحفيز الاستثمارات بقيمة مليار دولار في مشاريع تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال الرئيس المدير العام للشركة الأمريكية آدام سيث بويلر، الذي تم اختياره في فبراير الماضي ليكون الرئيس التنفيذي لمؤسسة “ازدهار إفريقيا”: “إن قيادة المغرب في القارة إلى جانب اقتصاده النابض بالحياة والمتنامي تجعل من البلاد قاعدة مثالية لـ Prosper Africa، فضلاً عن خلق فرص مثيرة للاستثمار لوكالة التنمية الدولية”، مضيفا أن أمريكا تقدر بشدة علاقاتها القوية مع المغرب وتتطلع إلى تعميق هذه الشراكة.
وكان الرئيس الأمريكي أعلن سابقاً عن مبادرة أطلق عليها اسم “ازدهار إفريقيا” من أجل اختراق الأسواق الإفريقية؛ وذلك لمواجهة المنافسة الفرنسية والبريطانية والروسية والصينية والأوروبية في الشراكات الاقتصادية مع الدول الإفريقية.
وأكدت شركة تمويل التنمية الدولية أن المغرب سيصبح بمثابة مركز إقليمي للبرامج الأمريكية المتعلقة بالتجارة والاستثمار في أفريقيا، إذ سيتم إطلاق برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الجديد عام 2021، مع إمكانية تمويل تصل إلى 500 مليون دولار على مدار خمس سنوات، وسيقدم مجموعة واسعة من الخدمات المخصصة لتطوير الأعمال وتيسير الاستثمار.
وأوضحت الشركة الأمريكية أنه مقابل دولار واحد من التمويل العام، من المتوقع أن يستفيد برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأكثر من 9 دولارات في الاستثمارات الخاصة، ما يوفر مليارات الدولارات من الصادرات والاستثمارات الجديدة وخلق آلاف الوظائف الجديدة.
مجرد كلام و حبر على ورق والطريق طويل لتحقيق هذه الاستثمارات على ارض الواقع
مرحبا بهم كنتمناو فقط ميكونوش بحال الاستثمارات الفرنسية لي كضرب تمارة بعباد الله وتلوح ليهم السميك، خاص الاستثمارات الأمريكية ترفع السميك في القطاع الخاص على الاقل ب 4000 درهم عوض 2900 درهم حاليا. هاكا غادي بدخلو الشركات فيما بينهم في منافسة على الطاقات والشباب المغاربة وكلش يزيد للقدام انشاء الله
مرحبا بالاستثمارات الامريكية و الإسرائيلية و الافرنجية و الخليجية في المغرب و في الصحراء المغربية و نقل التكنولوجيا و العلم اننا متأخرين جدا و لا عزاء للحاقدين والمنافقين، الى الأمام. حتى المسؤوليين المغاربة غادين يتقادو و يتروداو ….
ستكون آفاق استثمارية مهمة في أفريقيا وبشراكه مع الولايات المتحدة الأمريكية ادا عرف المغرب كيف يحسن استثمارها
الأمريكيون شعب منفتح ويحب العمل والجديد والتجديد في كل أمور الحياة.
فرصة للنهوض بشبابنا المغربي ونحفزه علي للعمل والطموح لمستقبل أفضل بالتعاون مع أصدقاء مثل إسرائيل وامريكا كقوتين اقتصاديتين عالميتين
الولايات المتحدة لها سياسة براغماتية عكس اوربا،فدخول امريكا كمستثمر وبالاخص في اقاليمنا الجنوبية سيعزز المصالح الأمريكية في افريقيا وسيعطي لاعترافها بسيادة المغرب على صحراءنا نكهة استراتيجية.بل ان دخول الرأسمال والاستثمار الامريكي سيدفع الاوربيين للتسابق على الاستثمار في بلادنا وبالاخص في الصحراء بعيدا عن مصطلحات الحرب الباردة .
استثمارات مهمة و مفيدة جدا للمغرب في هذه الظروف الخاصة. من المفيد أن يتموقع المغرب اقتصاديا في مرحلة ما بعد جائحة كورونا الشبيهة بمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
المغرب سيصبح منصة اقتصادية استراتيجية و سيقود إفريقيا الغربية سريعا و بقوة و سيتمدد إلى باقي الجهات الإفريقية، أهم الشركات العالمية ستضع ثقتها في المغرب للدخول إلى السوق الإفريقية. بفضل هذه التحالفات الإستراتيجية الداعمة للمغرب ستفتح للمملكة آفاق واسعة.
هاد الصداع كامل على 3مليار استثمار في افريقيا كلها …3مليار دولار راه غير الشركات والخواص في المغرب تبرعو بها فظروف الجائحة…
كلشي مزيان ولاكن لايجب ان نعطيهم كامل الكعكة و نخىج خاويي الوفاض راه بفضل المغرب ومكانة جاالة الملك و مجهوداته الجلارة باش غادي يدخلوا للسوق الافريقي نمشيو خطوة خطوة رابح رابح
واه ابن عمي مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل شيء.
صدق من قال .لولا الغدر ومجاورة الذءاب لما صاحب الراعي الكلاب .
الدولة تسير في اتجاه التقدم خاص غير بعض المراكز يتحطو فيها ناس لي عندهم كفاءات في المستوى باش تكون نتيجة مطمئنة و شعب ت هو يستافد من هاد المبادرة ، الله يسهل على الجميع نشوفو بلادنا متال ل تركيا
الله يكمل بخير ان شاء الله و الله يجعل كلشي مبارك او مسعود
مبلغ قليل لا يكفي حتي المغرب العربي عاد غيكفي افريقيا
…المتميز للمملكة , فاذا كان نفق بحر (المانش) قد ربط بريطانيا بفرنسا فان اوروبا تحتاج الى نفق تحت البحر او قنطرة عليه في البوغاز لربط اوروبا بافريقيا.
في هذا المشروع الاقتصادي العالمي الكبير انخرط المغرب.
فبعد خروج بريطانيا من التعقيدات البطيئة للاتحاد الاوروبي والاستعداد للدخول في المشروع الاقتصادي الامريكي المتطور السريع صار من الضروري التعاون مع المغرب لربط اوروبا بافريقيا و تأسيس تكتل جديد بقيادة امريكا يضم اوروبا وافريقيا وامريكا و الدول العربية واسرائيل ؛ لمواجهة التكتل الاسيوي بقيادة الصين.
ينظر الكثير إلى المغرب كبلد يمكن التعويل عليه للقيام بالبزنيس مع إفريقيا خصوصا في إطار شراكات مع الشركات المغربية الكبيرة
هناك فقط شيئ يجب إصلاحه جيدا هو تطهير الإدارات التي ستسهل هذه المأمورية من المفسدين والفساد
مرحبا بإخواننا الصهاينة نسبة لجبل بنو صهيون المقدس الذي كُتِب عليه العهد وإخواننا الأمريكيين الذي إعترفوا بصحرائنا المغربية فمرحبا بالخيرات والبركات في هذه الأيام العظيمة عند الله ونحن على أبواب الإحتفالات بمولد عيسى عليه الصلاة والسلام.
#شكرا لجلالته على القرارات الصائبة التي تريد خيرا للوطن من طنجة إلى الكويرة
الآية: ﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾.
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: ﴿ ولن ترضى عنك اليهود ﴾ الآية نزلت في تحويل القبلة وذلك أنَّ اليهود والنَّصارى كانوا يرجون أنَّ محمدا صلى الله عليه وسلم يرجع إلى دينهم فلمَّا صرف الله تعالى القِبلة إلى الكعبة شقَّ عليهم وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تتبع ملتهم ﴾ يعني: دينهم وتصلِّي إلى قبلتهم ﴿ قل إنَّ هدى الله هو الهدى ﴾ أَي: الصِّراط الذي دعا إليه وهدى إليه هو طريق الحقِّ ﴿ ولَئِنِ اتبعت أهواءهم ﴾ يعني: ما كانوا يدعونه إليه من المهادنة والإِمهال ﴿ بعد الذي جاءك من العلم ﴾ أَي: البيان بأنَّ دين الله عز وجل هو الإسلام وأنَّهم على الضلالة ﴿ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نصير ﴾.
من الجهة الامنية التي تعد الحجر الأساسي للاستثمار سيتحقق بفتح قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في الداخلة. أرى أنها تكفي لينطلق الاستثمار والتجارة على الأرض وانطلاقا من المغرب. في كل هذا خير كثير ينضاف إلى مداخل الخزينة العامة المغربية. اللهم زيدنا في العلم والخير والصبر.
احلموا احلموا امريكا ليست دولة احسان تعطف على الفقراء امريكا لاتعطي شيء الا بعد علم بانها ستاخذ اضعاف ماتعطي.
نحن المغاربة قادرين على الاستمرار في أفريقيا، ،،،المهم هو كسب الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، ،،،،
… بالاية الكريمة (لن ترضى عنك …).
يا اخي هناك ايات اخرى في كتاب الله تجيز المسلم التعامل مع اليهود او النصارى المسالمين او المعاهدين.
النبي (ص) لما دخل المدينة مهاجرا تحالف مع يهودها ضد كفار قريش وكتب ” صحيفة المدينة” جعل فيها المسلمين و اليهود امة واحدة .
ثم انه امر اصحابه المضطهدين في مكة بالهجرة الى بلاد ملك لا يظلم عنده احد وهو يعلم انه نصاراني ولما بلغه خبر وفاته جمع اصحابه وقال لهم مات اخوكم النجاشي و اقام على روحه صلاة الغائب.
فمن حق المغرب ان يتحالف مع النصارى واليهود ضد الملحدين الماركسيين من البوليزاريو وحكام الجزائر الذين يسعون الى سلب حقه في ارضه.
لابد أن يكون لفروج الفرنسي قد فاجئه النسر الأمريكي فخسارته مزدوجة من جهة بسبب وجود طائر ضخم ومفترس، ومن جهة أخرى بسبب السبق وعدم القدرة إلى الآن على اتخاذ قرار مماثل، خاصة وأنه كان يعتبر نفسه هو المدافع والحامي.
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فيما يخص تحول القبلة راجع “المدينة المقدسة” ل دان كيبسن.
واشنطن تراهن على الرباط في إطلاق الاستثمارات الضخمة بقارة إفريقيا الا الجزائر فهي تريد الانعزال و البقاء وحدها فلنتركها و شأنها……
… المغرب الأوفياء البررة اليهود المغاربة الذين رفعوا بلادهم الى العلا حتى صارت تطلب القوى العظمى ودها.
واغتنموا فرصة دخول احد مريدي حاخام يهودي مغربي كوشنر صهر الرئيس ترامب كمستشار في البيت الابيض ليتنزعوا اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء .
وهكذا أنتظر المغرب 242 سنة ليرد له الرئيس الخامس والأربعين جميل اعتراف السلطان محمد بن عبد الله باستقلال امريكا سنة 1778 م.
اليس وفاء ابناء المغرب من اليهود افضل من عقوق ابناءه من البوليزاريو الذين تحالفوا مع بوخروبة و القذافي و المعسكر الماركسي ورفعوا ضد وطنهم السلاح .
صدقوني الخير جاي مع الأمريكان وخوتنا اليهود المغاربة والمغاربة ستفتح لهم آفاق المسقبل والعمل بكل من إسرائيل وأمريكا تذكرو كلامي جيدا ان الهجرة المغرب سستحول من أوروبا الي أمريكا وإسرائيل
اتمنى ان لا يعين احد من آل الفاسي الفهري في مركز حساس مع الاميركيين لان هذه ساعت الجد و الاجتهاد و العمل بمنطق مصلحة المغرب اولا ،لان ال الفاسي عنوان الفشل و المحدودية في الخيال و مصلحتهم اولا
حاربوا الفساد اولا وسترو النتيجة من البداية والمغاربة قادرون على بناء وتطور بلدهم ولكن ولكن
Salam bravo notre roi Med 6 vive le Maroc notre ennemie vers la poubelle des africains ….
تمخض الجبل فولد فأرا هده الضجة الإعلامية كلها 5ملايير للمغرب وافريقيا مدة 3سنوات كان غير شباظ وخنوش وولد حمدي وغيرهم يعطيوها ليكم
أقوى دولتان في العالم هم مع المغرب والحمد لله وأقول للأخ الذى إسشهد بالأية الكريمة في ا لقرأن لن ترضى عنك إلخ صدق الله العظيم شرحها أن تدخلا في دينهم ولكن أن تتعامل معهم كما كان رسول لله صلى الله عليه وسلام في التجارة وفي كل المجالات كماجاء في الذكرالحكيم وجعلنكم شعوبا وقبائل لاتعرفوا الخ صدق الله العظيم هؤلاء الدولتان أحن عطفا من الأوربيون والجزائر
بسم الله الرحمان الرحيم المغاربة الأوفياء البررة اليهود الأمازيغ الذين رفعوا راية بلادهم الى العلا حتى صارت تطلب القوى العظمى ودها و كل هذا بفضل الله تعالى وصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى و رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية