واشنطن تعلن بدء إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء المغربية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة المغربية، وذلك عقب القرار التاريخي للرئيس دونالد ترامب، القاضي بالاعتراف بالسيادة المغربية الكاملة على الأقاليم الجنوبية.

وأوضح بومبيو أنه سيتم العمل فوراً بصيغة افتراضية عن طريق تقنية “Virtual Presence Posts”، إلى غاية إيجاد مقر والافتتاح الرسمي للقنصلية الأمريكية بالصحراء المغربية.

وأكد بومبيو، في “تدوينة” على حسابه بموقع “توتير”: “نتطلع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإشراك ساكنة المنطقة”.

ويقوم السفير الأمريكي دايفيد فيشر بزيارة إلى مدينة الداخلة قبل العاشر من شهر يناير المقبل من أجل البدء في إجراءات البحث عن العقارات المحتملة لاحتضان القنصلية الأمريكية.

ويوضح الدبلوماسي ذاته أن “السفارة الأمريكية بالمغرب ستواصل العمل بنشاط مع المسؤولين المحليين والمجتمع المدني في منطقة الصحراء، “لبناء علاقات أوثق بين بلدينا”.

ووافق وزير الخارجية الأمريكي اليوم الخميس على إنشاء مركز تواجد افتراضي، في إطار بداية العملية الرسمية لفتح قنصلية بالأقاليم الجنوبية.

جدير بالذكر أن التواجد الافتراضي أو ما يعرف اختصارا بـ”VPPs” لا يقتضي وجود موظفين مقيمين.

وتسمح هذه التقنية للسفارات بتوفير فضاء للتواصل الدبلوماسي عن بعد مع المدن أو المناطق المهمة.

وتسهر السفارة على قيام أفراد البعثة بزيارات منتظمة إلى المنطقة المعنية والمشاركة الافتراضية من خلال مواقع على الإنترنت مخصصة لهذا الغرض، وذلك قبل التواجد الفعلي في الداخلة.