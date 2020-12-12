واشنطن تهدي "الخريطة الكاملة للمغرب" إلى الملك محمد السادس

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، عن الخريطة الرسمية الجديدة للمملكة المغربية وهي كاملة تضم الصحراء المغربية، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه.
وجرى تقديم خريطة المغرب كاملة التي اعتمدتها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي منذ اليوم من طرف السفير الأمريكي بالمغرب، ديفيد فيشر، في مقر إقامته بالرباط.
وحذفت الولايات المتحدة الأمريكية الخط الوهمي الفاصل بين المغرب وصحرائه، وبذلك سيتم اعتماد خريطة المغرب كاملة كتجسيد فعلي لمغربية الصحراء.
ووقع السفير الأمريكي بالرباط على خريطة المملكة المغربية غير مبتورة من صحرائها، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال ديفيد فيشر في تصريح صحافي حضرته هسبريس: “اليوم يسعدني أن أقدم لكم الخريطة الرسمية الجديدة للحكومة الأمريكية للمملكة المغربية”، مضيفا أن خريطة المغرب كاملة هي “تمثيل ملموس لإعلان الرئيس ترامب قبل يومين فقط بخصوص الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء”.
وكشف السفير الأمريكي أنه سيقدم هذه الخريطة الموقعة إلى الملك محمد السادس هدية، تقديرا للعلاقات الراسخة، ولدعمه المستمر والحكيم للصداقة العميقة التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.
وأضاف السفير الأمريكي أن القرار الجديد بخصوص الخريطة المغربية هو واحد من بين حزمة من القرارات سيجري الإعلان عنها الأسبوع المقبل في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.
وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية لإعلان حزمة من المشاريع الاستثمارية بالأقاليم الجنوبية بمليارات الدولارات، وذلك عقب القرار التاريخي للرئيس الأمريكي القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه.
ويرتقب أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية، في غضون الأيام المقبلة، بافتتاح قنصلية بمدينة الداخلة من أجل دعم وتشجيع الاستثمار والمشاريع التنموية التي تقوم بها المملكة المغربية لفائدة الساكنة الصحراوية.
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الحمد الله المغرب كمل كلامو استرجع الصحراء من الاستعمار الإسباني عاش الملك محمد السادس نصره الله
نشكر سيادة الرئيس trump !!!!!!!
ماقدمتموه لنا يا سيادة الرئيس لا يقل ثمنه عن 100مليار دولار $ !!!!!!!!!
لو أراد المغرب ان يردع الجزاءر و البوليزاريتوس فسيحتاج إلى تسلح يفوق هذا المبلغ الضخم!!!!
و قد لن يردعهما لكن باعترافكم هذا ضرب المغرب
10 عصافير بحجر واحد !!!!!!!!
اولا اعتراف بدون ثمن
ثانيا جميع شركات الانترنيت أمريكية و سيتم ترسيم خريطة المغرب بالمجان
ثالثا معظم الدول الانجلوياكسونية ستعترف مغربية الصحراء قبل الصيف القادم و الايام بيننا
رابعا بفضلكم سيادة الرئيس أصبح عندنا دولتان تملكان الفيتو امريكا و فرنسا و قريبا انكلترا
خامسا دول الخليج مع المغرب ضد الجزاءر بفضلكم
سادسا الجزاءر ستنهار كليا و ترتفع معنويات المغرب
سابعا المغرب سيفرض قراراته على الموريتان
ثامنا التجارة مع إفريقيا ستزدهر أكثر تاسعا اسبانيا و فرنسا ستعززان الاستثمارات بالمغرب إلى إفريقيا
عاشرا نعتذر لك عن ازعاجنا لما أخذتم منا تنظيم كأس العالم 2026 !!!!!!
ها المعقول بداا كولشي غدي يتبدل يالله أسي google كولشي ديالهم
احمد الله انني عشت حتى هذا اليوم
الْخِزْي والعار لجار السوء والعزة والكرامة لشعبنا
رحم الله شهداءنا الجنود الأشاوس الذي سقطوا في أرض صحرائنا
كلمة للمتنطعين ضد التطبيع ، اليوم تغير ميزان القوة العسكرية بيننا وبين الجزائر التي ما لبثت تهددنا بحرب واكتساح شامل
وللتاريخ أشهد انه لولا أمريكا وفرنسا وإخوتنا في السعودية والخليج وإسرائيل لدمرتنا الجزائر في سبعينات القرن الماضي عندما تكالبت علينا مع سوريا وفلسطين وكوبا وليبيا وكل المعسكر الشيوعي آنذاك وجندت مرتزقة من فج عميق
إسرائيل هي من شيدت الجدار الأمني الذي قهر حرب االعصابات التي شنتها علينا الجزائر
الوطن هو وحده المقدس بعد الله تعالى
من الآن فصاعدا يجب التفكير في وضع خطة ذكية لترسيم الحدود مع جار السوء واسترجاع الأراضي المغربية المحتلة.
انتظرنا 45 سنة لسماع هذا الخبر السعيد.
كان علينا تحقيقه منذ أمد بعيد.
على اي، فالتاخر في الوصول خير من عدم الوصول.
شكرا للولايات المتحدة الامريكية ورئيسها العظيم السيد ترامب وشكرا للامير محمد زايد ولدولة اسرائيل
الله يأخذ الحق في عصابة الجزائر التي كانت سبب ف تيتيتم عدد من الأطفال و أرملت عدد من النساء وفرقت عدد من العائلات المغربية و تسعى في تقسيت بلدنا الحبيب .
ونشكر كل الاقطار التي تساهم في جمع شمل المغاربة وخاصة المُغرر بهم في مخيمات تندوف.
بداية أود التوجه بالشكر للبلد الصديق الولايات المتحدة الأمريكية على هذه البادرة العظيمة.
ثانيا الشكر لجلالة الملك محمد السادس المحب لشعبه ونحن وراء ملكنا في كل القرارات لأننا نعرف أن قراراته يتخدها دائما بعد دراسة معمقة تراعي مصالح بلدنا الحبيب.
ولمن يرفض التطبيع لا يجب التهليل هنا .الطريق مفتوح ليحرر فلسطين.
مصالح شعبنا فوق كل اعتبار.
وأخيرا لمن يقول أن هذا القرار يمكن أن يتغير بعد تسلم جو بايدن الرئاسة عليه أن يستحضر أن إسرائيل لها ضغط وتحكم قوي في السياسات الدولية
والقرار سيضل حتى مع الإدارة الجديدة.
قرار صائب وفي محله وسيحقق إزدهار كبير للأمة المغربية.
الله الوطن الملك.
لما كنت طالبا ، متشبعا بالفكر الماركي و اللينيني و التريكوسوفسكي و غيرهم من المفكرين و الفلاسفة اليساريين و إديولجياتهم الهدامة و آلاشتراكية المتعفنة و الثورة لبولشفية (حالة الجزائرو بوزبل ) و حتى الفكر الاخواني المنافق، أي ضد الامبريالية و البورجوازية و الصهيونية ، لكن مع مرور الوقت ، تغيرت أفكاري جذريا ، بعد إقتنعت بالفكر الديموقراطي و الثقافي و الحوار البناء لتجاوز الخلافات و كل ما يعرقل السير العادي لتنمية الشعوب و احترام مبادئ الحريات و حقوق الانسان ، و تربت في داخلي روح الوطنية و الوطن ، و ها هي دولة بورجوازية تحمي بلدنا و تسانده و تعززه ، و تقف الى جانبه ، بينم جارنا ، يريد تمزيقنا وتقسيمنا و محاصرتنا، رغم عدالة قضيتنا . عاش الرئيس ثرامب و عاشت الولايات المتحدة الامريكية و شعبها، شكرا جزيلا على كل ما قدمته و تقدمه أمريكا للمملكة المغربية الحرة الشريفة و عاش الملك و عاش المغرب و المغربة الابطال٠
Je préfère nous fidèles juives Marocains, que nous traîtres voisins.
Les USA savent pertinemment que seul le Maroc peut constituer un rempart contre les terroristes dans la région.Donc ils ont tout misé sur ce pays sûr
بكل صراحة كمواطن ريفي مغربي اقول ان المغرب مسموح ان يتصالح حتى مع الشيطان من اجل صحراؤنا. جار السوء سلح المرتزقة اكثر من 45سنة واكثر من500مليار دولار من اموال الشعب الجزاؤري دهبت للعصابات.
المسؤولية الكاملة للخطوة المغربية تقع على جنرالات الجزاؤر الدين لم يعودو الى رشدهم.
شروقهم تبكي وهمها الوحيد هو المغرب في عناوينها. اقول لهم لقد حصدتم ما زرعتم.زرعتم المرتزقة في جنوبنا وها اخواننا اليهود المغاربة على مشارف مغتية.
الحب والوفاء أفضل من الحقد والكراهية.
لربح المغرب شعبا وبلادا سلميا بدون حرب وﻻ خسائر على الجزائر إعلان إعترافها بالصحراء الغربية مغربية كما فعلت أميركا ﻷءن. هكذا سيبدأ بناء المغرب الكبير وازدهار المنطقة. المغاربية. بدون خشونة وﻻ حقد ولا حسد.
فكرة ممتازة للشعب الجزائري الشقيق. إذا كنت تريد أن تكسب بسرعة كل المغرب بصحراءه الغربية وحب الشعب المغربي دون أي خسارة! عليك فقط أن تدرك أن الصحراء الغربية مغربية بالكامل. ودعوا الصحراويين يعودون إلى قبائلهم الأصلية.
بما ان Google شركة أمريكية نتمنى أيضا ان يصحح الخريطة المغربية ، وشكرا جزيلالسيد السفير على هدا التوثيق الرسمي لقرار سيد الرئيس .
وهم الاراضي المحررة التي تروجها الجارة العدوة وعصابتها البوليزاريو انتهى.
Bonjour
Le monde se métamorphose et vous êtes hors ligne réveiller vous votre intérêt est avec le maroc vous allez vous régaler fruit poisson et d'autre chose que votre pétrole n'a pas pus l'acheter
على المغرب ان يمد الجدار العازل الى مكانه في الحدود الموريطانية المغربية ويترك المحبس لضرب المرتزقة
نحن كنا وما نزال وسنظل في صحرائنا المغربية لا فرق بين مواطن مغربي من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب .. شعارنا الله الوطن الملك .. في عين العديان .
لقد تحقق النصر وانتصر المغرب بفضل رجاله ونساءه وملكه وشحبه.
الان ولكي يعلم الجميع ان المملكة المغربية قوية رحيمة بابناءها المغرر بهم لو ان جلالة الملك يعيد النداء اللذي قاله الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه ان الوطن غفور رحيم وستطوى صفحة البوليزاريو وماضيها الى غير رجعة .
اذا حدث ان طبق المغرب الحكم الذاتي فيجب أن تعطى اسبقية مطلقة للمغاربة الصحراويين الوحدويين الذين لم يلتحقوا بمخيمات العار فهؤلاء هم الصحراويون الحقيقيون أما سكان المخيمات فاغلبهم أجانب ولا حق لهم في دخول المغرب لأنهم لا يتوفرون على الجنسية المغربية .هذا ويجب إسقاط الجنسية المغربية عن الخونة الذين حاربونا بالسلاح واللسان لسنوات طويلة فلايعقل ان تكون امينتو كيدار مسؤولة في الحكم الذاتي ولا ابريهمات الرخيص ولا غيرهم من الخونة الأشرار .الأرض أرضنا ونحن سكانها فمن لازال يحلم بجمهورية وهمية فليغادر صحراءنا فورا وليؤسس (دولته) في تامنراست
بعد معارك قلمية طاحنة مع عسكر الجزائر،أصابني منها الكثير من سوء القول ،وحتى التهديد(وكل شيء موثق) حل الحصاد ووصلنا الى البيدر..أحمد الله أن يسر لي بهجة هذه اللحظات..ذات مراسلة خرقاء قال لي أحد حمقى الجزائر: مع الأسف يا شيخ ،لن تكون حيا حينما يصل عسكرنا الى تازة وفاس..أما أحد المجرمين الجزائريين فقال: لا عليك فأنا في فرنسا وبجنسية فرنسية ،وستعرفني في الصيف المقبل..فكان ردي: اني يا مجرم أحمل الوطن في كل كياني ،فلا ميليمتر فارغاللخوف.. أنا في انتظارك…………. وما لا يحكى.
الرئيس الأمريكي أعطى الإنطلاقة للزعماء الآخرين لإنهاء هدا الصراع،
الزعيم الصيني
ملك اسبانيا
الرئيس الهندي
وووووو وووو
الى اخي المعلق الطنجاوي:
السياسة هي قبل كل شيء تدبير للوضعيات بالطرق المناسبة لهذه الوضعيات.
السياسة ليست قانونا جامدا.
محدها تقاقي ( ،بوليساريو ,) وهي تزيد في البيض ( القنصليات،)
والله لا نقول الا كما قال بريوف عليه السلام
هذا من فضل الاه علينا والحمد لله
ودمر الله الخونة والاعداء
لحكمة الهية جمع الشرق و الغرب في صحراءنا ضد عدونا الكلاسيكي في رمشة عين !!!!!!!!!
الامارات العربية المتحدة ثم الولايات الأمريكية المتحدة
و قد تلحق بهم المملكة المتحدة !!!!!
يا الله لقد اعتدى علينا جيران مسلمون و نحن مسلمون لمدة 40سنة فاجبت دعائنا و ايدتنا بسلطانك العظيم و سخرت لنا دولا عظيمة فلك الحمد !!!!!
فاللهم اتمم علينا نعمتك و اطمس على اموال الجزاءر
حتى يروا العذاب الاليم انهم يؤذون الجران!!!!!
المغرب بلد الشرفاء يقرأ فيه حزبين من القرآن جماعة في المساجد في اليوم واحد بعد صلاة الصبح والآخر بعد صلاة المغرب فالله سيحميه دائما من أعداء وحدته الترابية.
سلام ومادا عن صفقت السلاح التي ستسلم للمغرب قدرها مليار دولار امريكي . اضن ان الكنكرس لن يرفض الطلب . الى الامام لضحر كل من تطاول عل سيادتنا.
ادعوا دولة الجزائر التي تساند المظلومين في العالم ان تندد بالقرار الامريكي بالله عليكم لا تقدرون ثم لا تقدرون اتحدى جارة السوء ان تفعل ذلك لا اللعب مع الاعبين الكبار روسيا امريكا الصين فرنسا بريطانيا و زد على ذلك ألمانيا.هذا يؤكد ان الدول العربية المسلمة الجزائر لا تقدر على شيء سوى اتقان لغة المعاداة و الكره و العصبية و الكراهية و اسباحة الدم المغربي في برامجهم و اعلامهم فلتذهب الجزائر القوية و الشهامة و اقوى دولة في العالم لتحرير فلسطين و مناصرة القضايا العربية قمة الغباء.هذا ما جنيتم عندما تخليتم على شعب شقيق و مسلم المغرب كان بالأحرى لو وضعتم يدا في يد مع اخوانكم المغاربة لجنيا السلام و الامن و الازدهار للمنطقة و نعيش جنبا إلى جنب مع مغرب شقيق قريب إليكم.و لكن تراميتم في أحضان انتهازيين بدد اموالكم منذ 45 سنة في قضية لا تعنيكم ابدا و الشعب الجزائري الشقيق لا يريدها اصلا ان تكون و تفرقنا بيننا.المانيا و فرنسا حرب عالمية مدمرة و لكن تغلبت حكمة العقل و مصلحة الشعبين فاصنعوا التاريخ من بابه الواسع.تبا للجوار الذي يجمعنا.
said 36, quand on est au Maroc on voit la carte sans trait séparant notre sahara du reste du royaume mais quand on est à l'étranger le trait existe et derrière il est bien indiqué Sahara occidental .. voilà je suis en France et je vient à l'instant même de consulter google map.
عندي حل لهذه المعظلة؛ بما ان الجزائر بدون رئيس، وابراهيم غالي رئيس بدون دولة ،اطلب من الجنرالات تنصيب غالي رئيس على الجزائر لينتهي المشكل.
الشكر لله الذي وفق أن تساند وحدة ترابنا أكبر دولة في العالم،نعم نحترم اعادة العلاقات الدبلوماسية والأقتصادية والتجارية والعلمية مع دولة اسرائيل.
والمغرب يساند حل الدولتين اسرائيل موحدة وبجانبها فلسطين حرة موحدة.
Le Maroc doit absolument faire une demande d'adhesion a l'OTAN. Absolument. C'est la la garantie eternelle pour la defense de son Sahara.
Il faut tout lacher avec les les voisins sataniques,
Il faut voir loi: l'OTAN, comme ca, une aggression sur le maroc egale a aggression sur l'OTAN
طلع البدر علينا ** من ثنية الوداع
وجب الشكر علينا ** ما دعا لله داع
هذا هو الفتح المبين . إن شاء الله تكتمل الوحدة الترابية بعودة باقي الأراضي المغتصبه . شكرا للرئيس ترامب . شكرا أمريكا . شكرا يا صاحب الجلالة . عاش الملك . الله الوطن الملك .
يجب ان تكون مع الخريطة الرسمية الجديدة للمملكة المغربية وهي كاملة تضم الصحراء الشرقية هده فرصه يجب ان لانتسامح فيها الصحراء الشرقية هي مغربية باعتراف فرنسا التي ادخلتها في فرنسا الثانيه اللتى كانت تسمى انداك وهي الجزاخر اليوم
نطالب كشعب مغربي ان نقطع العلاقة نهائيا مع جار السوء و استدعاء السفير المغربي بالجزاير العاصمة عاجلا و قطع العلاقات نهائيا مع النظام العسكري الجزايري و دعم اطروحة الشعب القبايلي و تقرير مصيره و وحدة اراضيه المغتصبة من طرف جنرالات قصر المرادية هذا اقل شيء يمكن فعله في هذا اليوم التاريخي بالاعتراف الواقعي و التاريخي للصحراء المغربية من طرف الدول العظمى..
بخطوات الثبات والصبر.عاش الملك.ابقة الدور اعلى اسبانيا خاص نهدرو اعلى سبتة ومليلة.وهذوا عذبوا لمغاربة مطلعيليهم الاقتصاد الاجور بالمقارنة مع دول اروبية ناقصة.ورخصة السياقة ممعبرينهاش ومبغينش يعتارفو بيها والله عيب لحكومة الاسبانية دير هاك مع لمغاربة جاء الوقت السيد العثماني راك تمتل امة وجالية اعطيها قيمة متبقاش غير تفرج اعلى لمغاربة يوميا هذا مشكل رخصة السياقة دمر الناس.خاصك تكلم متباقشي تفرج مدام انت رئيس حكومة ضروري تشوف فنزويلا اش دارت مع الاسبان اعلى الفنزولين دخلت الحكومة الفنزويلية بصرامة وبقات تعطي غرامات الاسبان في فنزويلا كيف ماتعاملوا مع ابانئهم في اسبانيا واسبانيا قادت الامور واعتارفت برخصة السياقة الفنزويلية وهما بخير لكن لمغاربة فين لحكومة.كنتمناو كجالية في زيارة رئيس لحكومة الاسبانية تطرق لمشكل رخصة السياقة لغير معترف بها بصح امريكا باز اعتارفت بالصحراء المغربية واسبانيا حتى بيرمي مبغياش تعتارف بيه عنصرية تجاه جالية ليس لها من يدافع عنها رسالة موجهة الى السيد العثماني وشكرا
الحمدالله والشكر لله تحيا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والمغرب فخور بهذا الشريف من اصدقائنا ولن نكون سعداء ابدا بجورة الجزائر رغم أن الجغرافية عنيدة
رصاصة الرحمة البوليساريو واسكات للسعار الدي اصاب الدزاير لي جهلو
شكرا لصديق البعيد الذي وضع حدا للمناورات الفرنسية والإسبانية وفي هذا اليوم نترحم على جنودنا الذين ماتوا في تلك الأرض الغالية.
شكرا أمريكا نعتز بهذه الخطوة عاش المغرب كاملا مكمولا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
الصحراء مغربية إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها بأميركا وبدون امريكا إنها قضية أربعين مليون مغربي يجب على الجزائر أن ترجع عن غيها الصبر تقضى.
اللهم يسر ولا تعسر .اجمعنا يارب باخواننا مغاربة الصحراء في سلام ومحبة.
السؤال الذي يتبادر الى ذهني لماذا كانت الولايات المتحدة الامريكية خريطة المغرب مقسمة
هل الموضوع إذن مرتبط بالمقايضة
سيدي الوزير نردها في غوغل مابس ( Google Map ) ايضا و شكرا
قل ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
من يظن انه الحكومة والرئاسة المقبلة بامريكا ستغير اعترافها فهو مخطئ لان اللوبي الذي ضغط على ترامب للاعتراف بمغربية صحرائنا هو نفسه الذي سيضغط على بايدن وما بعد بايدن لنفس الاعتراف،الكل يعلم ان اسرائيل لوبياتها هي من تتحكم في امريكا.ان شاء الله قنصلية لاسرائيل كذلك بالصحراء المغربية وهنيئا مرة اخرى لنا بهذا الاعتراف التاريخي.
صافي نهاية البوليساريو داب حتى هداك الحكم الذاتي ما تليناش باغيينو كانت شي جهوية مرحبا بحال الجنوب بحال الشمال بحال الشرق بحال الغرب
نتمنى من ادارة غوغل ايضا حدف الخط الوهمي لأنه من داخل المغرب لايظهر لكن خارج المغرب لازال يظهر
هادي هي الديبلوماسية الفعالة والناجعة، الله ينصر سيدنا الملك محمد السادس، والله يحفظ مملكتنا الشريفة ويدوم علينا الأمن والاستقرار، لا عزاء للحاقدين وأعداء الوحدة الوطنية والترابية لمغربنا الحبيب، الله الوطن الملك
عاشت الصداقة المغربية الإسرائيلية الأمريكية تحية لكم من الشعب المغربي الذي يحترم كل شعوب العالم.
ياناس باركا عليهم راهم في غرفة الانعاش بعد الاعلان بالاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء ..
العدو التاريخي للمغرب معروف فلا تحاولو أن تحجبوا الشمس بالغربال،ومن يدعي الإيمان والإسلام من الجار الشرقي عليه أن يسأل نفسه عن عمره فيما أفناه..أفناه في التربص بالمغرب وتحريض ملشياته الفاشلة على المغرب والمغاربة ويسلحهم ويمولهم منذ مالايقل على 45 سنة،فأي دين وأي جورة واي إسلام يبيح لك هذه الأفعال؟؟اليس الاولى لك أن تصلح ذات البين مع جارك اولا؟اليس الاهم لك ول100 مليون مغاربي بناء المغرب الكبير وترك تمويل الإرهاب والإنفصال؟؟.
الحمدلله.خبر سار تلو الاخر مند مدة لم نسمع اخبار تفرح.والله كنت اكره واتضايق عندما ارى خريطة بلدي مبثورة في بعض القنوات وفي الإنترنيت .دابا رتاحيت الحمدلله هذا من فضل الله علينا .اللهم لك الحمد ولك الشكر .
السكر الجزيل للولايات المتحدة.
الجمهورية العربية الصحراوية الفضائية .. على إخواننا المحتجزين في تندوف المطالبة بالإستقلال عن النظام الجزائري والإنضمام إلى بلدهم, المغرب, مصحوبين بتندوف طبعا
أتمنى من الحكومة المغربية و على رئسها جلالة الملك محمد السادس المنادات على السفير المغربي في روسيا من أجل التشاور و أيضا آستفسار السفير الروسي في المغرب عن الموقف المنحاز و الغير المقبول لفدرالية روسيا عن الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء … لا أذكر أن المغرب ندد بآحتلال روسيا للقرم الأوكرانية … و من تم إلغاء كبرى الإتفاقيات مع روسيا فهي ليست أكثر من قوة عسكرية و هي دولة فاشلة إقتصاديا و من تم فتح قنصلية فرنسية في الداخلة من أجل توجيه رصاصة الرحمة إلى قلوب جنرالات الشر في النظام العسكري الفاشي الغاشي الراشي في الجزائر …
Thank you Sir to you Mr Fisher and to your wife Jennifer Huge thank you to President Of USA Mr Trump To American people too our Majesty to our Moroccan people for great day of 12/12/20 the best of the century .
لا حول و لا قوة إلا بالله أصبحت أمريكا هي الناهي و الأمر في أوطان غير وطنها أقسم بالله محدنا كنبعدو على الدين ديالنا إلا وحنا كنعيشو في الذل و العار و الخزي…..
شكرا لأمريكا على الهدية ولاعزاء للنظام العدو……
Long live the United States of America, long live the American people, Morocco loves you.
هدية ممتازة والى مزيد من المشاريع الامريكية في اقاليمنا الجنوبية وهذه اكبر ضربة تتلقاها البوليساريو وصنيعتها الجارة الشرقية.
Au numéro 6
مازال فيك الشك حتى الآن لم تفيق من نعاس و تسأل هل هي مقايضة عجيب أمركم
يا ناقة الصحراء يا عصيرة اللبن*** أنت مغربية اجري وارعي في أمان
تحية اجلال وتقدير للولايات المتحدة الامريكية على الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه…البراني غير المسلم لي بعيد علينا بالاف الكلومترات خير من الف جار مسلم لاصق معك ويوميا كيضرب فيك بالعلالي وغير معترف بالصحراء المغربية….انها العقدة الازلية….حكرتونا…حكرتونا…الدم يولي حليب والمغرب عمرو مايولي حبيب شعار الجمهورية الوهمية الجزائرية لي طار ليها النعاس…الله يبهدلهم دنيا واخرة…امين
ما لم يرقني هو نعت الخريطة بالجديدة بالنسبة لنا هي خريطتنا العادية وما زالت منقوصة من سبتة ومليلية والصحراء الشرقية
j'ai lu un article sur la stampa durant l'intifada 2 en palestine qui raconte de l'intevention d'un soldat juif pour mettre fin a une agression des soldat de tssahel contre un groupe de palestiniens,ce soldat etait d'origine MAROCAIN !!!je pense que notre pays peut jouer un role tres important pour la cause palistinienne avec le dialogue direct et j'en suis sur et certain que les palestiniens vont nous donner raison avec le temps..
ا نها مرحلة جديدة من تاريخ المغرب باعتراف اكبر قوة في العالم بمغربية الصحراء ولا يسعني الا ان اهنئ الشعب المغربي تحت قيادته الرشيدة بهذا التحول الذي كنا نحلم به من زمان فاصبح حقيقة
يجب فتح قاعدة عسكرية أمريكية في الصحراء لما يتمتع به الجيش الأمريكي من تكنولوجيا حربية من رادارات وأقمار صناعية، وبهذا تنتهي احلام كل معتدي أثيم.
كم انا سعيد بهدا الخبر جدي ابي جميع اعمامي شارك في المسيرة الخضراء وجميعهم ماتو رحمة الله عليهم الحمد لله نحن أبناءهم متشبتين بالوحدة الوطنية والمغربية من طنجة الكويرة وعاش الملك وعاش المغرب وعاش شعبه العزير عرب امازيغ مسيحيين يهود صحراويين
الحمد لله الحق يعلى ولا يعلى وعليه.
السلام عليكم.والله عندما أقرأ مثل هذه الأخبار أحس بفرحة كبيرة وبالاعتزاز أني مغربية والدموع تريد أن تنزل من عيناي.وأخيرا إلتأم شمل مغربنا الحبيب وأصبح يد واحدة وأرض واحدة من طنجة إلى الكويرة.شكرا ملكنا العزيز لأنك جمعت اخيرا شمل المغرب والمغاربة قاطبة وشكرا للسيد بوريطة اللذي بذل هو كذلك جهدا كبير وشكرا مرة أخرى لامريكا والسيد ترمي ولا ننسى كذلك جيشنا العظيم اللذي دافع عن ارضه بكل قوة وشكرا لجميع الدول التي ساندتنا ولا عزاء الأعداء الحاقدين اللذين كان كل همهم تشتيت شمل المغرب ولكن الله ارجع مكرهم في أنفسهم والآن جااسون يندبون على حظهم وليس عليهم أن يقيموا صلاة الجنازة على أنفسهم بعد هذه الخدمة التي منيوا بها وبسبب تصرفاتهم أصبحوا منبوذن في العالم كله ولن يقيم لهم أحد وزنا بعد الآن
ثقتنا في صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله
Pour le comentaire 7 la carte est deja complete sur google map
ومثل هذه المشاهد تفرح قلب كل مغربي غيور على وطنه الغالي
و هذا النصر لم ياتي من فراغ بل هوثمرة لجهود مولانا الملك محمد السادس الذي منذ توليه العرش و ملامح المملكة تتبلور نحو افاق اكثر رحابة و ازدهارا
ليس على مستوى البنية التحتية المغربية… فحسب بل ايضا على مستوى الدبلوماسية المغربية العريقة.
ها المعقول يدو فيد خوه، قول وفعل، سير السي ترامب لهلا يحرق فيك شي عظم
لايجب تحديد الخريطة مع تندوف وبشار وقنادسة والمناطق المقتطعة من المملكة الشريفة بخط بل استعمال خطوط متقطعة لتدكير البوخروبيين اننا راجعون لسنا على عجل وتدكير اهلنا بهده المناطق بمغربيتهم.
الجزائر اليوم تتهرب وتقول بان اسرائل تريد تدميرها وان هناك مخطط ضدها بتطبيع المغرب علاقته.لو كانو يفقهون لما بقو على الانحياز وبعدهم على المشكل المفتعل.الجزائر تريد تطويق المغرب وطمس هويته
الشكر المستمر للولايات المتحدة الأمريكية على هذا الانجاز الذي يدفع بقوة لإنهاء الصراع بين المغرب والجزائر والذي عمر طويلا كلعبة القط والفأر. وشكرا أيضا عن الاستفادة من إدارتها الدينامية في العمل.
أنا أقول شكرا لجلالة الملك و الله يخليه لنا و يحفظو و حنا كلنا وراء جلالته حتى لو تطلب الأمر أرواحنا لم نبخل بها فداءا لوطننا الحبيب و الله الوطن الملك
رد الجميل لفخامة الرئيس الامريكي دونالد ترامب هو اطلاق اسمه على احد شوارع مدينة العيون المغربية.
I think the U.S. ambassador's signing of the map is a positive step. The U.S should help Morocco
develop the region and its economy in general and improve the education system. Economic growth is necessary to curb unemployment
اعادة وضع الخريطة لوضعها الصحيح بما يدل على مغربية الصحراء ..مغربية وسوف تبقى مغربية..؟
imposer la mise à jour de Google Maps, et les autres cartes des entreprises américaines (dont Waze qui ont leurs bureaux en Israël).
pas seulement quand nous les consultons dans les appareils connectés du Maroc, mais partout du monde, et surtout en Europe.
فرض تحديث خرائط Google ، وخرائط أخرى للشركات الأمريكية (بما في ذلك Waze التي لها مكاتب في إسرائيل).
ليس فقط عندما نفتح التطبيقات في الاجهزة من المغرب ، ولكن في جميع أنحاء العالم ، وخاصة في أوروبا.
من هو الشقيق الآن؟هل الجزائر التي تكيل كل العداوة والحقد والسب والشتم اليومي عبر قنواتها لجميع المغاربة ومساندتها المطلقة للمرتزقة وخنق المغرب؟ أم أمريكا وإسرائيل؟ولكم واسع النظر.
لاحظوا جيدا… وأضاف السفير الأمريكي أن القرار الجديد بخصوص الخريطة المغربية هو ****واحد من بين حزمة من القرارات سيجري الإعلان عنها الأسبوع المقبل ***' في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.. اضن ان هناك مفاجئات اخرى. جنرالات الجزائر سوف يدخلون مستشفى المجانين هههه
وفينك اتبون تجي تشوف اش واقع. غيابك طال باريس السويد الشرقية
بعد العديد من الانتصارات الباهرة للديبلوماسية المغربية في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالصحراء المغربية في المحافل الدولية ، هاهي رصاصة الرحمة تطلقها اعظم واكبر دولة في العالم على مرتزقة البوليزاريو،،
وبالرغم من هذا ما زالت الصحراء المجاورة لنا أكبر بكثير من صحرائنا. فلماذا لم يطالب بها الإنفصاليون؟ إن كانوا صحراويين فعلا فليطالبوا بصحراء الجزائر؟ باين أن لحية الطماع طويلة بزاف. مع أن مساحة صحراء الجزائر كبيرة جدا فهي تريد أن تضيف لها صحراء المغرب. وهذا لن يكون لها أبدا
على جميع المغاربة التصدي بكل حزم لبعض الأصوات الداخلية التي ترفع شعارات التطبيع و العروبة متجاهلة المكسب الكبير لقضية الصحراء المغربية
هذا أكبر رد على المسككين الحاقدين على المغرب الذين يقولون ماذا استفاد المغرب من التطبيع
المغرب استفاد كثيرا و خير دليل هو توقيع الولايات المتحدة على الخريطة الكاملة للمملكة المغربية إنه المغرب يا سادة يتوفر على لوبي قوي ذو صيت عالمي يشكله اليهود المغاربة بالخارج و بينهم القاطنين بإسرائيل لن يفرطوا أبدا في الوطن الذي قدم لهم الكثير الوطن الذي وقاهم من شر الغرب في وقت من الأوقات هذا اعتراف منهم بالجميل عكس الجيران الذين ساعدناهم بالغالي و النفيس لنيل استقلالهم و أول ما قاموا به بعد استقلالهم هو معاكسة المغرب في استكمال وحدته الترابية
انه يوم عظيم
انتظرناه طويلا.
الولايات المتحدة الأمريكية تصحح التاريخ وتعطي درسا للعالم اجمع وتعترف بمغربية الصحراء، هكدا ترد الدين الدي كانت تحمله على عاتقها وتعترف بالجميل عندما كان المغرب اول دولة في العالم من اعترف بوجودها واستقلالها سنة 1777 م.
ينبغي تجميد الاعتراف بالسلطة الفلسطينية لحين قيام دولة فلسطينية أن استطاعوا إقامتها .
انتهة المقبلة بى 4 ليصفر وعلان الحاكم النهاية المقبلة وهناء الفريق الفاءيز ونصحهم بعدام العب مع الكبار ان الكبار سيبقاو ديماء كبار والامجال للمقرنة هدا هوا الشعب المغربي العضيم بقيادة الملك العضيم والاعزاء للكبرنة
شكرا أمريكا شكرا السيد طرامب شكرا السيد السفير
تحية للشعب الأمريكي الصديق الكبير للمملكة المغربية
تحية للشعب الجزائري الذي يحب المغرب
العار والخزي لحكام الجزائر… ماذا جنيتم الآن ايها الخونة غير خسارة الف مليار دولار كان سيتمتع بها الشعب الجزائري الشقيق…
شكرا لملكنا ادام الله في عمرك بفضل سياستك الحكيمة الله الوطن الملك
أمريكا اعترفت بمغربية الصحراء عن كامل التراب المغربي، ،،،،،،ماهو رأي حكام الجزائر؟ ؟؟؟؟ إلى أية دولة عظمى ستلتجؤون ؟؟؟؟ نحن المغاربة في صحراءنا على الأرض وانتم تتخيلون دولة وهمية على الورق أو في المريخ، ،،،،،،،،
و الله انني فخور بهذا اليوم اظن انني الوحيد الذي فرح لانني كنت كل يوم احلم بان تصل المغرب لهذه المرحلة
الله ينصر الملك و الله ينصر كل من يحب الخير لبلده تازة قبل غزة يا اخواني
و نحن لم نبع فلسطين لكن استرجعنا الجنوب بقوة القانون لعبها الملك صح
الم تنتبهو لرئيس جنوب افريقيا كيف قمع البوليساريو في لقاء هناك
يا اخواني من يريد ان يستغل ثروته فليذهب للجنوب المغربي
الحمد لله والشكر لله
بسم الله الرحمن الرحيم
قل اعود بربي الفلق من شر ماخلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد ادا حسد
خبر جميل
شعارنا واحد
الله الوطن الملك
We aRe one
Algeria now sleep on fire
لازلنا في انتظار الجزائر " دولة المبادئ " أن تستدعي السفير الأمريكي " لتوبيخه " كما فعلت مع الدول الافريقية الضعيفة التي افتتحت قنصلياتها في العيون والداخلة. النفاق ثم النفاق والنيف على الخوا…
انها السياسة الحكيمة للملك محمد السادس التي يقود بها البلاد الى بر الأمان
الملك يا سادة يعمل في صمت ويجهض بقوة أحلام المرتزقة الذين تجرؤا على السيادة المغربية فهاهو جلالة الملك حفضه الله يلقن الجزائر درسا قويا في كيفية التعمل مع القضية المغربية الاولى
هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية.
تمنيت لو السيد السفير دخل بعض الكيلومترات عند جيرانا عاد اعطانا الخريطة زمن الموحدين
J' aime un pays puissant comme les étais unis quand il annonce une nouvelle comme le Sahara marocain tout le monde ferme leur gueule et suit le mouvement on es fier comme.peuple marocain allier des états unis
يجب- من الآن- مقاضاة كل من يضع خطا فاصلا بين المغرب وصحرائه، أو حذف الصحراء المغربية عن الوطن الأم المغرب، سواء أكان فردا أو هيئة أو جمعية أو حزبا أو موقعا أو جريدة أو أي جهة رسمية أوغير رسمية .
من يسأل عن تحديث google map فهو سبق السفير في التحديث الخريطة كاملتا مكمولة وكذالك google earth, وداعا شيء اسمه البوليخاريو بو سندالة الان الاستثمار و النهود بالاقاليم الجنوبية بنية تحتية و مشاريع عملاقة و تحضير لمسالك انبوب الغاز القادم من النيجيريا في اتجاه اوروبا يا سلام العز والنصر لهذا البلد العظيم بلد الشرفاء
بالتوفيق يا مولانا
يجب على المملكة أن تأمر الجامعة الملكية لكرة القدم باعتماد درع البطولة الوطنية على شكل الخريطة المغربية ابتدأ من الموسم الكروي الحالي.
شكرا لإدارة ترامب لدعمها لنا سنرى مادا بعد الدعم يا ترى ما حال أعداءنا الله ينصر من نصرنا و الويل لأعداءنا
بعد ضربة فتح القنصليات المختلفة في مدن أقاليم نا الصحراوية وبعد الضربة المميتة للخونة والاعداء بالكركرات هاهي الضربة القاتلة لهم باعتراف امريكا بالصحراء المغربية و عن إقامة قنصلية لها بالداخلة.واستثمارات ملايير الدولارات بالصحراء المغربية
والاتي اكبر وأكثر مما يمكن أن يتصوره الأعداء والخونة. و هذا كله سيصيب مرتزقة البوزبال مع صنيعتها عصابة كبرنات الكوكايين والذل والعار بالهيستيريا والإغماء ثم بالسكتة القلبية.
مع العلم ان كبرنات وكل من يدور في فلكهكم في جارة السوء سيتجرعون السم والعلقم أكثر من كل وقت مضى .لأنهم يستغلون قضيتنا للاستهلاك الداخلى لتغطية مشاكل الجزاءر الداخلية.وهم يعلمون علم اليقين انهم خاسرون في قضية صحراءنا المغربية ب 1000000% ومع ذاك يستمرون في نباحهم.فالقافلة تسير والكلاب تنبح.والمغرب لهم ولامثالهم بالمرصاد.والمغرب من مصلحته أن يهتم الكبرنات بأمور المغرب وينسون مصالح الشعب الجزاءري الذي يسيرون به إلى الهاوية.وهذه هي ضربة معلم الذي هو المغرب وملكه حفظه الله.
game over hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
نريد من غوغل ان تضع خريطة المغرب كاملة في الانترنيت قبل سنة 2021،وتدخل الشركات البترولية الأمريكية للتنقيب عن النفط في البحر والصحراء أيضا….
آخر مسمار في قلوب الجنيرالات قبل البوليزاريو ومن يدعم شردمة من المرتزقة … التاريخ يتكلم يا عالم مند الازل والصحراء مغربية لم اسمع ولم يسمع احد بدولة صحراوية عبر التاريخ الافريقي …. المغرب هو من يضهر في خرائط العالم عبر التاريخ في ربوع خريطة الغرب الافريقي … ومن يقول العكس فالنت موجود … عاش الملك اللدي زعزع المرتزقة واللدين يدعمونهم
تقديم السفير الأمريكي خريطة المغرب المعتمدة
رسميا في امريكا لصاحب الجلالة نصره الله له دلالات عميقة في علم العلاقات الدولية والجغرافيا السياسية،انها خريطة من ذهب.
كما أن كلمة سعادة السفير في حق عاهلنا تجعل اي مغربي يشعر بالفخر بالاعتزاز لان السفير يمثل رءيسه فخامة الرءيس دونالد ترامب.
والاهم من ذلك ما قاله السيد السفير بأن جلالة الملك قد جعل من مملكته بوابة لافريقيا وهذا الوصف له دلالة كبيرة لدى علماء الجغرافيا السياسية.
شكرا لك سعادة السفير وشكرا للولايات المتحدة الأمريكية .
وعاشت الصداقة المغربية الأمريكية
المسمار الأخير في نعش الابن غير الشرعي للجمهورية العسكرية الجزائرية، شكرا USA التي اعترفت بجميل المغرب وقالت لنا خيركم سبق، تحيا الصداقة المغربية الإسرائيلية: عربي أمازيغي عبري.
يجب على الحكومة المغربية طلب تعديل خريطة المملكة المغربية و انزالها كاملة بالصحراء المغربية من شركة غوغل Google في الانترنيت.
الصورة تلعب دورا كبيرا في تشكيل و صياغة العقل البشري. صورة خريطة المغرب كاملة يجب ان تكون من اولويات الدولة المغربية في الوقت الحاضر.
خريطة المغرب كاملة جنوبا .
هذا هو الرد الواضح لاعداء القضية الوطنية !!
فرجتيها علينا يا ترامب ويا ألولايات المتحدة الأمريكية العظيمة، الله يفرجها عليك دنيا وآخرة، إنه سميع مجيب.
عاشت ألولايات المتحدة الأمريكية عظيمة ومزدهرة وسعيدة.
عهد شرف منا : نحن كنا منذ 1777 و سنبقى مع أمريكا.
شكرا إسرائيل احنا ولاد عمنا اليهود مرحبا بكم فبلادكم
C'est un Grand PUNCH sur la gueule des ennemies et voyous encerclés à Tindouf la marocaine. Maintenant il faut que le Maroc pousse tous les jours l’Espagne colonisatrice jadis de nos provinces du sud , d'ouvrir un consultat à Layoun et déclarer mondialement que l'État de l’Espagne a rétrocédé au Maroc ses territoires du sud depuis l'accord de Madrid en 1975. Il faut enterrer coute que coute ce conflit fabriqué par boumédienne haineux de notre royaume, par ce qu'il voulait un accès à l'océan . C'est pour cela qu'il a crée des terroristes et les armés par l'argent du peuple pour nuire à notre patrie.Maintenant il faut que d'autres grands pays emboite le pas dans les prochains jours et retirer le dossier de l'ONU. point final.
عندما يسخر الله لك ما في الارض فحدث ولا تسل. الحمد لله على كل حال. انها السياسة المغربية وحكمة من سبقونا وعايشونا وعايشناهم رحم الله من مات منهم واطال الله في عمر ملكنا
المغرب في هذه القضية ارتكب خطأ استراتيجيا أشبه بخطأ القبول بالاستفتاء في عهد الحسن الثاني رحمه الله
لأن الوحدة الترابية للمملكة لا ينبغي أبدا أن تكون محل مقايضة مع أي طرف كان.
في الأعلى مدينتين تبكيان مكتوب بجانبهما بين قوسين (spain)… تفقدت خريطة الكتاب المدرسي لبنتي فحمدت الله لازالتا مغربيتين… أما الخريطة المهداة فالمغاربة أدرى بحدود وطنهم….
نتمنى من اخواننا المحتجزين بتندوف الالتحاق بوطنهم المغرب أنه غفور رحيم. ليعيشوا في طمأنينة وامان تحت شعار. الله الوطن الملك
الطبيب يفحص ويبحت عن سبب المرض ..سبب تطبيع العلاقات بين المغرب واسرائيل هوالتشردم الذي حصل في الدول الاسلامية والعربية بالخصوص وبالنسبة للمغرب هو تصرفات المافيا التي تتحكم في رقبة الشعب الجزائري الشقيق التي تسعى بكل ما اوتيت من قوة الى تمويق ارض المغرب والاطاحة من سمعته محليا وقاريا ودوليا..حكام الجزائر هم من جعل المغرب يتخذ هذا القرار المر. لقد نسي جار السوء حرب اسلي التي استشهد فيها ازيد من 800 مغربي والتي خاضها المغاربة من اجل الجزائر وكذا المساعدات في المقاومة..الشيئي الذي تسبب للمغرب في تمزيق ارضه الى عدة مناطق. اذن حكام الجزائر هم من تتطبع مع الصهيون..الله سبحانه وتعالى وحده يعلم عن حبنا للشعب الجوائري الشقيق وايضا عن كرهنا للمافيا التي تتحكم فيه..لكل فعل ردة فعل..الصحراء مغربية باعتراف امريكا او دونه..والتطبيع مع اسرائيل قد يخدم مصلحة فلسطين والمغاربة لم ولم ينسوا ارض الله المباركة لكن اتساءل لما الفلسطيننين انفسهم منقسمين الى حد الساعة الى ضفتين غربية وشرقية ؟؟؟؟؟
الان لم يبق سوى استفتاء الصحراويين في قضيتين اثنتين و هما " هل يريدون العيش تحت الحكومة المغربية مثلهم مثل باقي الشعب المغربي أو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
شكرا مسيو فيشر وريتينا شي حاجةما كناش عارفينها خريطة بلادنا. كاع هادشي لي فات ماكناش عارفين خريطتنا حتى رسمتوها لينا. الله يجازيكم بخير. الله ينعل اللي ما يحشم. نشعر بالأسف على التعليقات التي تشكر وتمجد وكأننا استرجعنا سبتة ومليلة. حدود المغرب رسمت وسطرت بدماء أبنائه وجنوده الذين روت دماؤهم الطاهرة كل حبة رمل من الصحراء. ومن نجا منهم من الموت وتقاعد من الخدمة العسكرية براتب هزيل أدرك متأخرا أن خيرات الوطن للبحلاسة لحاسين الكابا والخونة أما من قاتل وضحى فأجره عند الله. يوم لا يظلم أحد
بعد هذا التطبيع عندي سؤال سؤال واحد، هل الله راضي عنا؟، ليضع كل واحد مرآة أمامه ويسأل نفسه هذا السؤال، من فضلك انشري هسبريس.
الخريطة ليست كاملة، لا زالت 3 ولايات مفربية مستعمرة من طرف الجزائر يجب تحريرها
صدمة اخرى لجمهورية صندليستان الوهمية ننتظر البلاغ 120للجبهةوالقصف الخرافي لمواقع الجيش المغربي بصواريخ البول زاريو العابرة للقارات صندل س 7020 كركر البركة فيكم وفاة فخامة الرئيس تبون المبجل شكرا لغباء بوصبع 10في عقل في انتظار رئيس مومياء اخر
نطالب الدولة المغربية :
1- إعتبار 10/12/2020 عيدا وطنيا ؛
2- نصب تمثال للرئيس ترامب قرب صومعة حسان بالرباط أو قرب برج الناظور بآسفي (إنطلاق مركبة "رَعْ" لإكتشاف أمريكا أو أي مكان يليق بهذا الحدث التاريخي وبهذا الرئيس الأمريكي العظيم٠
من هنا نعرف قوة اسرائيل في السياسة الامريكية، ترامب كشف لنا حقيقة الحكام العرب، كنت اتمنى ان يفوز ترامب في الانتخابات لا حبا فيه لالالا، بل لانه الرئيس الامريكي الوحيد الذي كشف حقيقة من يحكمنا، يعني استطاع ان يكشف اقنعتهم التي كانوا يختبئون ورائها، شكرا ترامب حقيقة شكرا، الصحراء مغربية حتى بدون اعتراف امريكا والقدس مدينة المسلمين، شكرا ترامب على مرآتك التي كشفت حقبقة حكامنا واتمنى من بايدن ان يعامل الحكام العرب بنفس طريقة ترامب.
البيت الابيض نشر للعموم المرسوم ديال الإعتراف بمغربية الصحراء ..
أول حاجة مكنتكلموش على معاهدة أو إتفاق ثنائي أو إلتزام رضائي ، راه الإعتراف جا عن طريق مرسوم رئاسي لا رجعة فيه بحال المرسوم الشهير ديال أبراهام لينكولن لي ألغيت بيه العبودية ف 1863 ، و المراسيم الرئاسية فأمريكا أوامر تنفيدية ملزمة بالنسبة للمؤسسات الأمريكية حسب الفصل الثاني من دستورهم لي كايعطي هاد الحق للرئيس المنتخب ، يعني أن وخا يجي بايدن و يجي لي جا من موراه مايمكنش ليه يسحب المرسوم نهائيا ، يعني القضية ديال الاعتراف بمغربية الصحراء هي أبدية و لا رجعة فيها…
ثاني حاجة السيادة المغربية الكاملة على الصحراء ، يعني حتى ديك 20٪ ديال المناطق العازلة و اراضي ما وراء الجدار بما فيها بئر لحلو و تفاريتي من الآن فصاعدا هي مناطق مغربية عند الإدارة الأمريكية لي غادي تولي تعتمد فوصفها على مصطلح Southern Morocco بدل مصطلح western sahara..
رابع حاجة قضية القنصلية و هادي غادي تكون مختلفة على باقي القنصليات لأنها غادي تكون مراقب للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية فالمنطقة..
ولكن ما الضامن لتنزيل هذا علئ ارض الواقع؟؟؟؟كثيرون يتحدثون علئ ان الاعتراف هو مجرد تغريدة في تويتر,الامر فيه لبس كبير بالنسبة لنا نحن البسطاء.فهل من احد يجيب علئ تساؤلاتنا؟؟؟ هل اشترينا وهما بوهم؟؟؟؟نعم فقد نطبع من جهتنا بحسن نية ولكن الطرف الاخر يتربص بنا
ارى ان على المغرب ان يسحب الحكم الذاتي و ان كان لابد فلمن هو يقطن الصحراء ممن هو أهل و كفؤ للحكم ان يسند لهم هذا الحكم الذاتي و يترك رؤوس الجرذان تعيش في الخراير عدا المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان فيفتح لهم الباب للعودة لحضن الوطن .
لقد أصبحنا نثير الشفقه ونحن نربط سيادتنا التى واجهنا بها العالم اجمع طيلة 45 عاماً نربطها برئيس منتهيه صلاحيته يحاول جر القيادات العربيه إلى اسطبل التطبيع مع الصهاينه باي ثمن، انه الوهم الذي نهني به أنفسنا سنرى إلى متى
وماذا بعد الخريطة وأكثر من الخريطة ولو كسب المغرب أفريقيا كلها اقسم بالله لن يتغير ،لان المسالة ليست في الجغرافية بل في الراعي الذي يرعى شوون الشعب الفقر والتهميش والذل سيد الموقف في المغرب
"كتجسيد فعلي لمغربية الصحراء"
ماذا نسمي الوضع منذ 1975 ؟ لم يكن تجسيدا ؟
دليل على أن أمريكا بيدها الحل والعقد. هي سيدة العالم.
الخريطة غير كاملة ! إذا أمعنتم النظر فسترون أنها اقتطعت سبتة و مليلية من المغرب واضعة أمامهما كلمة اسبانيا
الحمد لله على الاعتراف التاريخي للصحراء المغربية، واصبحت خريطة المغرب متكاملة
من طنجة الى الكويرة.
ماذا تنتظر فرنسا واسبانيا اللتان تستغل ثروات بلادنا …؟
السيدة الواقفة على يمين السفير الامريكي، الشاهدة على توقيعه على خريطة المغرب هي في الحقيقة موظفة، وظهرت مع كبار الممثلين في جامع الفناء بمناسبة مهرجان مراكش وفوق
هذا فهي صحراوية قحة من قبيلة ” الباديون” شرفاء ادارسة، معروفون.
السيدة الواقفة على يمين السفير الامريكي، الشاهدة على توقيعه على خريطة المغرب هي في الحقيقة موظفة، وظهرت مع كبار الممثلين في جامع الفناء بمناسبة مهرجان مراكش وفوق
هذا فهي صحراوية قحة من قبيلة ” الباديون” شرفاء ادارسة، معروفون.
السيدة الواقفة على يمين السفير الامريكي، الشاهدة على توقيعه على خريطة المغرب هي في الحقيقة موظفة، وظهرت مع كبار الممثلين في جامع الفناء بمناسبة مهرجان مراكش وفوق
هذا فهي صحراوية قحة من قبيلة ” الباديون” شرفاء ادارسة، معروفون.
السيدة الواقفة على يمين السفير الامريكي، الشاهدة على توقيعه على خريطة المغرب هي في الحقيقة موظفة، وظهرت مع كبار الممثلين في جامع الفناء بمناسبة مهرجان مراكش وفوق
هذا فهي صحراوية قحة من قبيلة ” الباديون” شرفاء ادارسة، معروفون.
السيدة الواقفة على يمين السفير الامريكي، الشاهدة على توقيعه على خريطة المغرب هي في الحقيقة موظفة، وظهرت مع كبار الممثلين في جامع الفناء بمناسبة مهرجان مراكش وفوق
هذا فهي صحراوية قحة من قبيلة ” الباديون” شرفاء ادارسة، معروفون.
السيدة الواقفة على يمين السفير الامريكي، الشاهدة على توقيعه على خريطة المغرب هي في الحقيقة موظفة، وظهرت مع كبار الممثلين في جامع الفناء بمناسبة مهرجان مراكش وفوق
هذا فهي صحراوية قحة من قبيلة ” الباديون” شرفاء ادارسة، معروفون.
رسميا الجزائر تسحب اعترافها بالولايات المتحدة الأمريكية كدولة وتعلن تأييدها للهنود الحمر بالسلاح والاموال
رسميا الجزائر تسحب اعترافها بالولايات المتحدة الأمريكية كدولة وتعلن تأييدها للهنود الحمر بالسلاح والاموال
السلام عليكم
أولا: مبروك لحبيبتنا هسبريس الشكل الجديد
ثانيا: أهيب بالجامعة العربية المسارعة ومباركة خارطة المغرب الكاملة من طنجه إلى الكويره,
لقد كانت الولايات المتحدة منسجمة مع نفسها ومع التاريخ باعترافها بسيادة المغرب على كامل صحراءه بمياهها الإقليمية.
ففي سنة 1777 ،عندما اعترف السلطان العلوي محمد الثالث لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية،كانت الصحراء جزء من التراب المغرب آنذاك وانا اريد ان أرشد الجزائر والمؤرخين ان يعودوا إلى هذا التاريخ ويتمعنوا فيه جيدا.ولذا كان من المنطقي كما قال فخامة الرئيس ترامب،ان ترد بلاده الجميل للملكة المغربية واعترف بحدود المغرب الشرعية.
وساعود لهذا الحدث الهام في مقال مفصل على هسبريس.