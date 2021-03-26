عمر نص بلاصة.. من بيع البيض فالكيران لملياردير وواحد من أشهر رجال الأعمال في المغرب.
واش فخباركم القصة ديالو ؟
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار2
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
كنعرف عمر واحد هي الكرمومة، الحبة، البينكة، اللعاقة ….
انه صاحب معمل ريفوتيكس لصناعة الاغطية بسلوان اقليم الناظور، لن اذكر اسمه، هو لم يكن يبيع البيض في الحافلات ولا الناقلات ولكن كان يبيعه في الاسواق بعد ان يشتريه على النساء بمنطقة تمسمان في شبابه، ان لم يكن هذا هو المقصود في المقال فهذا الثري كذالك وصل الى ما وصل اليه اليوم بفضل البيض البلدي .