أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • سكفاندري
    الجمعة 26 مارس 2021 - 22:00

    كنعرف عمر واحد هي الكرمومة، الحبة، البينكة، اللعاقة ….

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • فخبارنا
    الجمعة 26 مارس 2021 - 22:19

    انه صاحب معمل ريفوتيكس لصناعة الاغطية بسلوان اقليم الناظور، لن اذكر اسمه، هو لم يكن يبيع البيض في الحافلات ولا الناقلات ولكن كان يبيعه في الاسواق بعد ان يشتريه على النساء بمنطقة تمسمان في شبابه، ان لم يكن هذا هو المقصود في المقال فهذا الثري كذالك وصل الى ما وصل اليه اليوم بفضل البيض البلدي .

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
انفجار مهول في سيدي مومن
الجمعة 26 مارس 2021 - 17:42 7

انفجار مهول في سيدي مومن

صوت وصورة
افتتاح منصة للابتكار بالبيضاء
الجمعة 26 مارس 2021 - 16:29 1

افتتاح منصة للابتكار بالبيضاء

صوت وصورة
أوزون تنظف القصر الكبير
الجمعة 26 مارس 2021 - 15:23 3

أوزون تنظف القصر الكبير

صوت وصورة
جائزة تميز المرأة المغربية
الجمعة 26 مارس 2021 - 13:50 4

جائزة تميز المرأة المغربية

صوت وصورة
الدميعي يدرب الكوكب المراكشي
الجمعة 26 مارس 2021 - 11:30 3

الدميعي يدرب الكوكب المراكشي

صوت وصورة
ليلى لمريني فنانة الملحون
الجمعة 26 مارس 2021 - 10:59 2

ليلى لمريني فنانة الملحون